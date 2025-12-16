글로벌 아웃도어브랜드 몽벨, 나인원 한남 팝업스토어 성료. 방문객만 4000명 대성황

기사입력 2025-12-16 13:40


글로벌 아웃도어브랜드 몽벨, 나인원 한남 팝업스토어 성료. 방문객만 40…
나인원한남 몽벨 팝업스토어. 사진제공=몽벨

엠비케이코퍼레이션(대표 노영찬)이 전개하는 글로벌 아웃도어 브랜드 '몽벨코리아'가 서울 나인원 한남에서 진행한 단독 팝업스토어를 성공적으로 마쳤다.

몽벨은 이번 팝업스토어를 통해 10일 간 누적 방문객 4000여명, 매출 약 8000만원을 길고하며 하이엔드 상권에서 브랜드 경쟁력을 확인하는 의미의 성과를 거뒀다.

이번 팝업스토어는 올 시즌 품절 대란을 일으킨 핵심 다운 라인업을 중심으로, 겨울 모자, 머플러 등 다양한 액세서리 상품군을 함께 선보였다. 본격적인 겨울 시즌을 맞아 대표 다운 제품과 액세서리류가 높은 판매율을 기록하며 뛰어난 기술력과 확고한 시장경쟁력을 다시 한번 확인했다.

특히 몽벨의 브랜드 철학과 기술력, 감각적인 디자인이 MZ세대를 중심으로 공감을 얻으며 높은 관심을 이끌어냈다. 이와함께 외국인 관광객과 여성 고객층의 유입이 크게 증가하면서, 브랜드 충성도 및 재방문율 향상에도 긍정적인 영향을 미쳤다.


글로벌 아웃도어브랜드 몽벨, 나인원 한남 팝업스토어 성료. 방문객만 40…
나인원한남 몽벨 팝업스토어. 사진제공=몽벨
현장을 찾은 방문객들의 반응도 긍정적이었다. 방문객들은 "몽벨의 시그니처 다운을 한자리에서 볼 수 있어 새로웠다", "트렌디한 한남이라는 공간에서 몽벨을 경험할 수 있어 더욱 특별하게 느껴졌다" 등 호평을 전했다.

몽벨코리아 관계자는 "무신사 성수, 신세계 강남 팝업에 이어, 나인원 한남 팝업까지 일련의 성공적 팝업 흥행은 몽벨의 기술력과 디자인, 브랜드 철학이 실제 소비자 경험으로 자연스럽게 연결된 결과"라며 "앞으로도 온·오프라인 채널을 통해 차별화된 브랜드 가치와 경험을 지속적으로 확산해 나갈 것"이라고 강조했다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박나래, 수척해진 얼굴로 등장 "법적절차 진행중, 더 이상 입장 없다"

2.

‘블핑’ 로제인 척 사진 찍고 사인..중국 인플루언서 논란

3.

'50억家' 야노시호, 추성훈 상위 1% 블랙카드에 "난 골드카드, 이해 안가"

4.

임동혁 ‘극단 선택 암시’ 글에 경찰 출동..“생명 지장 없어”

5.

임동혁, 새벽 5시 극단 선택 암시 글..전처 관련 폭로→“그동안 감사했습니다” [전문]

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보]대체 왜? "다년 계약 거절" 김하성 또 재수 선택, 연봉만 58억 올랐다

2.

김하성 '삼수생' 결단! 또 1년 계약이라니 → 294억짜리 도박이 시작된다

3.

日 대충격! 한국에선 흔한 일인데.. '1R 예약' 159km 괴물 유망주가 MLB 도전 선언 → "충격의 결단이다"

4.

2군 평정하고 롯데,LG,KT,두산으로 돌아간 상무 4총사. 퓨처스 성공사례 될까. 1군 벽 부딪칠까

5.

[공식발표]오현규 초비상! 손흥민 키운 '친한파' 감독 경질→팀 내 입지 '안갯속'…월드컵 앞두고 갑작스런 변화 큰 부담

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보]대체 왜? "다년 계약 거절" 김하성 또 재수 선택, 연봉만 58억 올랐다

2.

김하성 '삼수생' 결단! 또 1년 계약이라니 → 294억짜리 도박이 시작된다

3.

日 대충격! 한국에선 흔한 일인데.. '1R 예약' 159km 괴물 유망주가 MLB 도전 선언 → "충격의 결단이다"

4.

2군 평정하고 롯데,LG,KT,두산으로 돌아간 상무 4총사. 퓨처스 성공사례 될까. 1군 벽 부딪칠까

5.

[공식발표]오현규 초비상! 손흥민 키운 '친한파' 감독 경질→팀 내 입지 '안갯속'…월드컵 앞두고 갑작스런 변화 큰 부담

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.