글로벌 아웃도어브랜드 몽벨, 나인원 한남 팝업스토어 성료. 방문객만 40…

글로벌 아웃도어브랜드 몽벨, 나인원 한남 팝업스토어 성료. 방문객만 4000명 대성황
|
|
|나인원한남 몽벨 팝업스토어. 사진제공=몽벨
엠비케이코퍼레이션(대표 노영찬)이 전개하는 글로벌 아웃도어 브랜드 '몽벨코리아'가 서울 나인원 한남에서 진행한 단독 팝업스토어를 성공적으로 마쳤다.
몽벨은 이번 팝업스토어를 통해 10일 간 누적 방문객 4000여명, 매출 약 8000만원을 길고하며 하이엔드 상권에서 브랜드 경쟁력을 확인하는 의미의 성과를 거뒀다.
이번 팝업스토어는 올 시즌 품절 대란을 일으킨 핵심 다운 라인업을 중심으로, 겨울 모자, 머플러 등 다양한 액세서리 상품군을 함께 선보였다. 본격적인 겨울 시즌을 맞아 대표 다운 제품과 액세서리류가 높은 판매율을 기록하며 뛰어난 기술력과 확고한 시장경쟁력을 다시 한번 확인했다.
특히 몽벨의 브랜드 철학과 기술력, 감각적인 디자인이 MZ세대를 중심으로 공감을 얻으며 높은 관심을 이끌어냈다. 이와함께 외국인 관광객과 여성 고객층의 유입이 크게 증가하면서, 브랜드 충성도 및 재방문율 향상에도 긍정적인 영향을 미쳤다.
현장을 찾은 방문객들의 반응도 긍정적이었다. 방문객들은 "몽벨의 시그니처 다운을 한자리에서 볼 수 있어 새로웠다", "트렌디한 한남이라는 공간에서 몽벨을 경험할 수 있어 더욱 특별하게 느껴졌다" 등 호평을 전했다.
|
|
|나인원한남 몽벨 팝업스토어. 사진제공=몽벨
몽벨코리아 관계자는 "무신사 성수, 신세계 강남 팝업에 이어, 나인원 한남 팝업까지 일련의 성공적 팝업 흥행은 몽벨의 기술력과 디자인, 브랜드 철학이 실제 소비자 경험으로 자연스럽게 연결된 결과"라며 "앞으로도 온·오프라인 채널을 통해 차별화된 브랜드 가치와 경험을 지속적으로 확산해 나갈 것"이라고 강조했다.
이원만 기자 wman@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.