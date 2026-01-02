"두 번의 눈물은 없다!" 밀라노-코르티나에서 '설욕' 다짐한 韓 휠체어컬링 대표팀…"기대해도 좋을 것"

기사입력 2026-01-02 18:04


"두 번의 눈물은 없다!" 밀라노-코르티나에서 '설욕' 다짐한 韓 휠체어…
사진=연합뉴스

"두 번의 눈물은 없다!" 밀라노-코르티나에서 '설욕' 다짐한 韓 휠체어…
사진=연합뉴스

[스포츠조선 김가을 기자]"두 번의 눈물은 없다!"

대한민국 휠체어컬링 대표팀이 밀라노-코르티나담페초에서의 선전을 다짐했다. 대한민국 휠체어컬링 4인조-믹스더블 대표팀은 2일 서울 올림픽파크텔에서 열린 기자회견에 참석해 두 달여 앞으로 다가온 밀라노-코르티나담페초 동계패럴림픽 각오를 다졌다.

윤경선 대한장애인컬링협회장은 "4년 전 베이징동계올림픽에 선수단장으로 갔다. 그때 뼈 아픈 경험을 했다. 2026년에는 좋은 성적을 낼 수 있도록 선수들과 함께 최선의 노력을 다하겠다"고 말했다. 한국은 베이징동계패럴림픽에서 4인조 컬링 최종 6위를 기록했다.

명예회복에 나서는 한국 휠체어컬링 4인조는 이현출-양희태-차진호-남광봉-방민자가 호흡을 맞추고 있다.


"두 번의 눈물은 없다!" 밀라노-코르티나에서 '설욕' 다짐한 韓 휠체어…
사진=연합뉴스

"두 번의 눈물은 없다!" 밀라노-코르티나에서 '설욕' 다짐한 韓 휠체어…
사진=연합뉴스
양희태는 "믿음과 화합이 있다면 충분히 좋은 성적 거둘 수 있으리라 생각한다. 좋은 성적 거두고 와서 다시 한 번 만나겠다. 파이팅"이라고 했다. '맏언니' 방민자는 "패럴림픽을 준비하면서 부족함을 완성하기 위해 훈련에 매진하고 있다. 훈련하면서 힘들 때는 '그래 나가면 동료가 기다리고 있지. 함께하고 있지' 생각한다. 목표는 같다. 노력하면 이룰 수 있을 것이라고 생각하면서 서로 의지하면서 열심히 하고 있다"고 전했다.

백혜진-이용석이 출격하는 믹스더블 대표팀은 사상 첫 메달을 노린다. 이들은 국가대표 선발전에서 '세계랭킹 1위' 창원시청을 꺾고 태극마크를 달았다.

이용석은 "한 경기, 한 경기 처음이자 마지막이라는 생각으로 열심히 최선을 다해서 좋은 성적을 내고 오겠다"며 "올림픽 개최국인 이탈리아와 첫 경기를 치른다. 첫 경기 이겨서 좋은 성적 보여드리겠다"고 말했다.

윤 회장은 "믹스더블은 세계랭킹 1위 창원시청을 이기고 올라왔다. 세계1위 팀을 이겼다는 것만으로도 충분히 메달권에 진입하지 않을까 생각한다. 우리 4인조는 방민자 선수 외 4명이 굉장히 파워가 있다. 기량에서 우수하다고 생각한다. 메달 색에 상관 없이 좋은 성적으로 귀국하지 않을까 생각한다. 기대해도 좋을 것 같다"고 했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

최화정, 10살 연하 ♥이서진과 내년 결혼하나..“남편 자리에 합있어”

2.

박보검, 헤어샵 오픈...이용사 국가 자격증 보유 "1년간 준비"

3.

장원영 "홍콩은 좋아하는 나라" 발언에 中 격앙…아이브 퇴출·불매 번졌다

4.

'임신' 남보라, 13남매 중 '자폐 남동생' 공개 "걱정 컸는데 많이 좋아져"

5.

강래연, 암 수술 후 "정신 못 차리게 아파 눈물 줄줄..전이 무서워"

스포츠 많이본뉴스
1.

"ML 20승? 야마모토랑 원투펀치?" "숨만 쉬어도 100~200억" KBO 탑티어 제구장인의 구속 딜레마, "형들이 말려요" 휴스턴 이마이와 반대고민

2.

'김연경 은퇴로 걱정했는데…' 제자가 왔다, V리그는 무사했다...'신의 한수' 된 OK저축은행의 부산행

3.

"100년 헤리티지와 명문구단의 특별한 만남" 엄브로, 수원삼성과 용품후원 파트너십, "콜라보 마케팅도 계획"

4.

[취임 기자회견]마침내 수원 푸른 유니폼 입은 이정효 감독 "나를, 우리 팀을 원했기에 수원을 택했다. 라이벌은 우리 서포터스, 목표는 개막전!"(일문일답)

5.

광주FC, 경남서 뛰던 풀백 박원재 영입…6월부터 출전 가능

스포츠 많이본뉴스
1.

"ML 20승? 야마모토랑 원투펀치?" "숨만 쉬어도 100~200억" KBO 탑티어 제구장인의 구속 딜레마, "형들이 말려요" 휴스턴 이마이와 반대고민

2.

'김연경 은퇴로 걱정했는데…' 제자가 왔다, V리그는 무사했다...'신의 한수' 된 OK저축은행의 부산행

3.

"100년 헤리티지와 명문구단의 특별한 만남" 엄브로, 수원삼성과 용품후원 파트너십, "콜라보 마케팅도 계획"

4.

[취임 기자회견]마침내 수원 푸른 유니폼 입은 이정효 감독 "나를, 우리 팀을 원했기에 수원을 택했다. 라이벌은 우리 서포터스, 목표는 개막전!"(일문일답)

5.

광주FC, 경남서 뛰던 풀백 박원재 영입…6월부터 출전 가능

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.