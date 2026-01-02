"가족보다 더 가족 같은 케미" '올림픽 金' 정조준한 韓 여자 컬링 대…

[스포츠조선 이현석 기자]동계올림픽으로 향하는 컬링 국가대표 선수단이 당찬 각오와 다짐을 밝혔다.
대한민국 컬링 여자 대표팀과 믹스더블은 2일 서울 송파구 올림픽파크텔에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 컬링 국가대표 출정식에서 동계 올림픽 선전을 다짐했다. 이번 출정식은 밀라노-코르티나 동계패럴림픽에 출전하는 국가대표 선수들도 함께해 의미를 더했다. 올림픽 선수단과 패럴림픽 선수단이 통합 출정식을 진행한 건 컬링이 처음이다.
한상호 대한컬링연맹 회장은 "대한민국 컬링이 하나의 팀으로 세계를 향해 출발하는 순간을 선언한다. 대한컬링연맹과 대한장애인컬링협회가 처음으로 함께하는 통합 출정식이다. 올림픽에서의 결과를 넘어 대한민국 스포츠가 지향해야 할 가치를 분명히 보여주는 자리다"고 했다.
대표팀 선수들의 그간의 노력을 높게 샀다. "여자 컬링 대표팀의 세계 랭킹 3위는 우연이 아니다. 국제대회에서 꾸준하게 성과와 조직력을 보여줬다. 결정적 순간에 흔들리지 않는 5G의 결정력은 훈련과 밝은 에너지에서 나오는 팀워크의 결과라고 생각한다. 믹스더블도 치열한 국제 경쟁 속에서 처음 자력으로 올림픽 진출권을 확보했다. 믹스더블 종목팀을 따로 운영하지 않기에 약점으로 작용할 수 있지만, 김선영 정영석 선수의 기량과 궁합으로 이런 약점을 극복했다. 최근에는 기량도 상승세를 타고 있다. 올림픽에서는 더 훌륭한 기량을 선보이리라 기대한다. 대한민국 컬링이 하나의 팀으로 세계로 간다"고 했다.
여자 컬링 국가대표인 팀 경기도청(스킵 김은지, 서드 김민지, 세컨드 김수지, 리드 설예은, 핍스 설예지), 믹스더블은 김선영(강릉시청)-정영석(강원도청) 조가 참석해 출정식에서 각오를 드러냈다.
경기도청의 주장인 김은지는 "12년 만에 올림픽을 다시 나가게 됐다. 12년이란 긴 세월이 헛되지 않을 만큼 올림픽에서 좋은 모습으로 금메달을 걸고 올 수 있도록 하겠다"고 했다. 김수지는 "우리가 올림픽 준비하면서 코르티나 경기장에 투어 대회를 갔었다. 그때 다시 꼭 여기 돌아오자는 마음으로 경기장에다가 침을 바르고 왔다. 그것 덕분에 다시 가서 올림픽 경기를 할 수 있는 것 같다"고 웃었다.
설예은은 "목표는 당연히 메달을 따는 것"이라며 "올림픽 무대에서 우리가 즐길 수 있는 경기를 하고 싶고, 재밌는 경기를 보여드리고 싶다. 개인적인 목표는 올림픽이 끝나고 다같이 유퀴즈에 나가고 싶다"고 했다. 설예지는 "가족보다 더 가족 같은 케미다. 서로 비밀없이 다 털어놓을 수 있는 사이다"며 "우리가 VAR을 통해 관중석도 다 볼 수 있다. 현장에서 보는 듯한 느낌으로 훈련할 수 있다. 긴장을 덜 수 있는 부분이다"고 했다. 여자 대표팀은 3일 캐나다에서 열리는 그랜드슬램 대회 '플레이어스 챔피언십'에 참가해 올림픽 최종 점검에 돌입할 예정이다.
팀 네이밍을 '선영석'이라고 소개한 믹스더블의 김선영-정영석 조는 지난달 열린 올림픽 예선 대회(OQE)에서 한국 컬링 역사상 첫 믹스더블 올림픽 진출이라는 쾌거를 이뤄냈다.
정영석은 "처음 컬링을 시작하며 올림픽을 바라보고 시작했다. 이번에 가서 후회 없이 모든 걸 다 걸고 즐기고 오겠다. 개인적으로는 대한민국 믹스더블이 세계적으로 강하고, 통한다는 걸 중명해 보이고 오겠다"고 했다. 또한 "후회없이 즐기고 오는 것이 목표다. 대한민국 국민들이 믹스더블, 컬링도 알아주셨으면 한다. 선영이 누나랑 같이 여자팀이 가면 유퀴즈에 함께 나가면 좋겠다"고 했다.
이번이 세 번째 올림픽 참가지만, 믹스더블로 나서는 건 처음인 김선영은 올림픽 진출을 확정했던 대회에서의 순간을 회상했다. 김선영은 "OQE 개막 사흘 전에 도착해 연습 과정에서, 장비가 다 도착하지 않았다. 우리 장비로 연습하지 못했다. 경기 당일에 극적으로 짐이 도착해서 경기를 치를 수 있었다. 긴장보다는 감사한 마음으로 경기에 임할 수 열심히 임했다. 세 번째 출전에 대해서는 "세 번째 올림픽이라는 도전 자체가 감사하다. 경험을 믿고 좀 더 편안한 마음으로, 실력과 우리의 케미를 믿고 임할 것이다. 올림픽이라는 것을 너무 특별하게 생각하지 않고, 본인의 실력을 믿으면 된다고 말해주고 싶다"고 했다. 믹스더블은 11일 에스터니아에서 열리는 탈린 마스터스 믹스더블에 참가해 올림픽 준비에 매진할 예정이다.