국민체육진흥공단, 2026년 국민체력100 신규 체력 인증기관 공모

|
[스포츠조선 윤진만 기자]서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주, 이하 체육공단)은 문화체육관광부(장관 최휘영, 이하 문체부)와 함께 '2025년 스포츠 강좌 이용권 지원 사업'과 지난해 하반기 정부 추경으로 추진된 '어르신 스포츠 시설 이용료 지원 사업'을 통해 생활체육 활성화에 기여한 31명의 지자체 우수 공무원과 6개의 가맹 시설을 선정해 문체부 장관상과 체육공단 이사장상을 수여했다고 5일 밝혔다.
체육공단 관계자는 "각 사업을 위해 한 해 동안 힘써준 지자체와 가맹 시설에 감사의 말씀을 드린다"라며, "앞으로도 체계적인 관리와 지원으로 모두가 즐기는 스포츠 실현을 위한 노력을 계속할 것"이라고 전했다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com
문체부 장관상
인천광역시 부평구, 남동구·서울특별시 강북구·충청남도 논산시·부산광역시 사하구·경상북도 포항시·전라북도 익산시·강원특별자치도 강릉시·경기도 포천시·전라남도 나주시
체육공단 이사장상
강원특별자치도 춘천시 에스태권도·제주특별자치도 제주시 손은희의 힐링숲·경상남도 남해시 도담태권도
◇장애인 스포츠 강좌 이용권
문체부 장관상
충청북도·경상북도 영천시·인천광역시 부평구·강원특별자치도 철원군
체육공단 이사장상
전라남도 해남군, 영광군·경상남도 남해군, 하동군, 진주시 장애인문화체육센터·사천시 장애인국민체육센터·홍성군 장애인스포츠센터
◇어르신 스포츠 시설 이용료 지원
문체부 장관상
강원특별자치도·서울특별시 은평구, 동작구, 강북구·경상북도 성주군·충청북도 충주시, 청주시·경상남도 남해군, 창원시, 함안군·제주특별자치도 제주시·대전광역시 대덕구, 서구