日 충격! '韓 듀오에 또또 패했다'…'유일 4강' 女 복식 '백하나-이소희, 단단한 수비 무너뜨리지 못했다' 눈물

[스포츠조선 김가을 기자]일본이 한국의 '벽' 앞에 눈물을 흘렸다.
두 팀은 2026년 첫 대회에서 다시 만났다. 이번에도 백하나-이소희가 웃었다. 일본을 2대0(21-16, 21-12)으로 완파했다. 일본은 설욕을 노렸지만, 백하나-이소희가 다시 한번 완승했다.
김가을 기자 epi17@sportschosun.com
기사입력 2026-01-11 10:47
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.
