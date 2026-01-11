[속보]2026년 첫 金 보인다! '세계 최강' 안세영, '2025년 8전승' 中 왕즈이 상대로 결승 1게임 승리

기사입력 2026-01-11 13:35


사진=AFP 연합뉴스

사진=AFP 연합뉴스

[스포츠조선 김가을 기자]배드민턴 '세계 최강' 안세영(삼성생명)이 또 한 번의 대관식까지 단 한 걸음만 남겨놨다.

안세영은 11일(이하 한국시각) 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 왕즈이(중국·2위)와 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 슈퍼 1000 말레이시아 오픈 결승전을 치르고 있다. 1게임을 21-15로 이겼다.

안세영은 왕즈이를 상대로 통산 16승4패를 기록했다. 지난해 8차례 대결에서 모두 승리했다. 2024년과 2025년 이 대회 정상에 올랐던 안세영은 이제 결승전만 넘으면 대회 3연패의 금자탑을 쌓는다. 안세영은 지난해 단일 시즌 최다승(11승), 역대 최고 승률(94.8％), 역대 최고 누적 상금(100만3175달러) 등 대기록을 완성했다. 그는 이번 대회를 시작으로 2026년에도 독주 체제를 굳힌다는 계획이다.

안세영은 경기 초반 다소 주춤한 모습이었다. 한때 2-6으로 끌려갔다. 집중력을 가다듬었다. 안세영은 연속 득점에 성공하며 상대를 매섭게 추격했고, 끝내 경기를 뒤집었다. 12-11로 앞선 안세영은 점수 차를 벌리며 경기를 지배했다. 왕즈이는 쉽게 물러서지 않았다. 11-17로 밀리던 상황에서 2연속 득점을 쌓으며 추격했다. 뒷심에서 안세영이 웃었다. 안세영은 강약을 조절하는 영리한 플레이로 상대의 점수를 빼앗았다. 1게임을 승리로 마감했다.


김가을 기자 epi17@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.