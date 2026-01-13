농구토토 승5패 4회차, 마감 임박…직전 3회차 1등 미적중으로 적중금 이월

기사입력 2026-01-13 11:39


농구토토 승5패 4회차, 마감 임박…직전 3회차 1등 미적중으로 적중금 …

농구토토 승5패 4회차, 마감 임박…직전 3회차 1등 미적중으로 적중금 …

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜가 14일부터 15일까지 진행되는 국내 프로농구(KBL) 및 미국 프로농구(NBA) 14경기를 대상으로 하는 농구토토 승5패 4회차의 마감이 임박했다고 밝혔다.

농구토토 승5패 4회차는 14일 오전 9시 30분까지 구매가 가능한 가운데, 직전 회차인 농구토토 승5패 3회차는 8일 오전 8시부터 10일 오전 9시까지 발매가 진행돼 KBL과 NBA 14경기를 대상으로 실시됐으며, 해당 회차에서는 1등 적중자가 발생하지 않으면서 적중금 6176만7750원이 4회차로 이월됐다.

등위별 적중 현황을 살펴보면, 2등은 6건(각 411만7850원), 3등은 71건(각 17만4000원), 4등은 499건(각 4만9520원)의 적중이 기록됐다. 총 적중 건수는 576건, 총 환급금액은 12억3535만5500원으로 집계됐다.

농구토토 승5패 3회차에서는 '패(원정팀의 6점 차 이상 승리)' 결과가 6경기에서 나오며, 전반적으로 이변이 이어졌다. 보스턴 셀틱스-토론토 랩터스전을 비롯해 서울 SK-KT 소닉붐, 클리블랜드 캐벌리어스-미네소타 팀버울브스 등 일부 경기를 제외하고는 원정팀 강세가 두드러졌다.

또한 피닉스 선즈-뉴욕 닉스, LA 레이커스-밀워키 벅스 경기에서는 5점 차 이내 접전이 펼쳐지며 적중 난도를 더욱 끌어올렸다.

한편, 현재 발매 중인 농구토토 승5패 4회차에는 마이애미 히트-피닉스 선즈, 밀워키 벅스-미네소타 팀버울브스, LA 레이커스-애틀랜타 호크스, 골든스테이트워리어스-포틀랜드 트레일블레이저스 등 NBA 주요 경기와 함께 KT 소닉붐-부산 KCC, 안양 정관장-한국가스공사 등 KBL 핵심 매치업이 포함돼 있다.

한국스포츠레저 관계자는 "직전 회차에서 이월이 발생한 가운데, 농구토토 승5패 4회차가 마감을 앞두고 있다"며 "이번 회차 역시 팀별 일정과 최근 경기 흐름을 종합적으로 고려한 전략적 접근이 중요할 것"이라고 말했다.

농구토토 승5패 3회차 적중결과 및 4회차 대상경기 정보는 공식 인터넷 발매 사이트 베트맨과 토토가이드 페이지를 통해 확인할 수 있다.
김가을 기자 epi17@sportschosun.com


농구토토 승5패 4회차, 마감 임박…직전 3회차 1등 미적중으로 적중금 …


Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유재석, ♥나경은과 결혼 19년 차 현실 부부 대화 "가장 많이 듣는 말은 '내 말 들었어?'"

2.

강은비, 학폭 당해 고막 파열 "결국 인공 고막 수술받아" ('김창옥쇼4')

3.

박나래 前매니저, 또 폭로 "산부인과약 대리처방까지, 내 진료기록 더러워져"

4.

박나래 전 매니저, 55억 자택 절도 의혹·5억 합의금 공방…새 국면 맞나[SC이슈]

5.

김혜선 "♥남편 일 안 한다고 욕먹어..독일서 돈 많이 벌었는데 미안"

스포츠 많이본뉴스
1.

"충격 받았다" 54승 삼성 출신 특급 에이스, 감독 말실수에 퇴출 위기라니

2.

2년 15억 걷어찼는데 미계약 위기. 그런데 2년 42억원을 뿌리칠 수 있다고? KBO 최고 포수가 태풍을 몰고온다

3.

"그 선수 불참, 우리에게 굉장한 희소식이다" 대표팀 호재! 감독 인증 완료

4.

김민재 무조건 EPL-AC밀란으로 가자...뮌헨의 배신, 그렇게 신뢰가 없나 '물밑에서 센터백 영입 계획'

5.

장성우와 KT, 이번주 만난다...사실상 마지막 협상, 담판 짓고 캠프 정상 출국할까

스포츠 많이본뉴스
1.

"충격 받았다" 54승 삼성 출신 특급 에이스, 감독 말실수에 퇴출 위기라니

2.

2년 15억 걷어찼는데 미계약 위기. 그런데 2년 42억원을 뿌리칠 수 있다고? KBO 최고 포수가 태풍을 몰고온다

3.

"그 선수 불참, 우리에게 굉장한 희소식이다" 대표팀 호재! 감독 인증 완료

4.

김민재 무조건 EPL-AC밀란으로 가자...뮌헨의 배신, 그렇게 신뢰가 없나 '물밑에서 센터백 영입 계획'

5.

장성우와 KT, 이번주 만난다...사실상 마지막 협상, 담판 짓고 캠프 정상 출국할까

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.