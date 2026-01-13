'로드FC 두 체급 챔피언' 김태인과 '일본 챔피언' 타이세이 2차전, 3월 15일 확정

기사입력 2026-01-13 17:36


'로드FC 두 체급 챔피언' 김태인과 '일본 챔피언' 타이세이 2차전, …

길고 긴 악연이 이어지고 있는 '로드FC 두 체급 챔피언' 김태인(33·로드FC 김태인짐)과 '일본 챔피언' 세키노 타이세이(26)의 2차전이 확정됐다.

로드FC는 오는 3월 15일 서울 장충체육관에서 개최되는 굽네 ROAD FC 076에서 김태인과 타이세이의 헤비급 타이틀전을 진행한다. 김태인의 1차 방어전이다.

두 사람의 인연은 2023년 2월부터 시작됐다. 타이세이가 로드FC에 처음 출전한 시기로 김태인을 도발, 줄곧 챔피언 김태인과의 대결을 희망했다. 당시만 해도 김태인은 타이세이를 처음 봤기 때문에 "네가 누군데?"라며 무시해 왔다.

그러나 타이세이가 배동현을 시작으로 한국인 파이터 세 명을 연달아 이기자 결국 김태인과의 대결이 성사됐다.

1차전부터 불꽃 튀는 신경전이 이어졌다. 경기 하루 전 열린 계체량 행사에서 김태인은 무릎 부상, 타이세이는 정장이 찢어질 정도로 격한 몸싸움을 했다. 김태인은 부상 사실을 숨기며 진통제를 맞고 뛰었고, 1라운드 3분 55초에 TKO로 1차전을 승리했다.

이후 타이세이는 계속 김태인과의 재대결을 원해왔다. 일본의 베테랑 파이터 미즈노 타츠야를 꺾었고, 로드FC에서 심건오도 쓰러뜨리며 명분을 만들었다. 김태인도 얼마든지 받아주겠다며 재대결을 수락했다.

지난해 3월, 김태인과 타이세이의 2차전이 성사돼 굽네 ROAD FC 072에서 타이틀전이 치러질 예정이었다. 그러나 경기가 며칠 남지 않은 상황에서 훈련 중 김태인이 무릎 부상을 당하며 출전이 불가능했다. 권아솔이 대체 선수로 투입돼 타이세이와 대결했고, 경기는 타이세이의 승리로 끝났다.

재대결은 결국 김태인의 무릎 부상 회복에 따라 결정되게 됐다. 김태인이 회복하고 있는 사이 타이세이는 일본 DEEP 슈퍼 헤비급 챔피언에 오르고, 일본 GRACHAN 헤비급 챔피언 배동현까지 꺾으며 재대결 명분을 더욱 확고하게 만들었다.


2026년 3월 15일 김태인과 타이세이의 2차전이 우여곡절 끝에 확정됐다. 김태인과 타이세이 모두 사활을 건 만큼 1차전보다 박진감 넘치는 경기가 예상된다.

현재 로드FC는 굽네 ROAD FC 076에서 김태인과 타이세이의 헤비급 타이틀전 외에 김수철과 양지용의 글로벌 토너먼트 밴텀급 결승전도 발표해 기대를 모으고 있다. 이외의 대진은 확정되는 대로 공개될 예정이다.
권인하 기자 indyk@sportschosun.com

◇굽네 ROAD FC 076 / 3월 15일 서울 장충체육관

[헤비급 타이틀전 김태인 VS 세키노 타이세이

[글로벌 토너먼트 밴텀급 결승전 김수철 VS 양지용



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

구혜선, 논문 표절 의혹 나오기도 전에 '1% 표절률' 직접 인증..."응원에 감사"

2.

박나래, 산부인과 대리처방 강요?…'미혼' 전 매니저 "내 진료 데이터 더러워져" 울분[SC이슈]

3.

'흑백요리사' 안유성 명장, 알고보니 광주 '백만장자'였네 "1700평, 땅값만 340억원" 고백

4.

기안84, 9년 함께했는데...박나래 빈자리 잊게 한 연속 생일 파티 "기억에 많이 남을 듯"

5.

어차피 우승은 OOO?..'흑백요리사2' 스포대로 흘러갈까

스포츠 많이본뉴스
1.

"목표는 우승!" 허언이 아니었다...사우디마저 넘고 첫 조별리그 전승 이끈 '식사마 매직', 8강서 日마저 피했다 "또 한번 기적 쓸 것"

2.

"오늘만 살자" 이악물고 돌아왔다! KIA에 美日 통산 95승 느낌의 투수가 있다…'ML 도전' 생각있나요?

3.

롯데 SON 어게인? → "아직 접촉한 적 없다" 부산 리턴, 현실적인 가능성은

4.

"너 살라한테 뭐 받았냐" 손흥민 절친 에릭 다이어, EPL 깜짝 복귀 도전...'토트넘 런던 라이벌' 웨스트햄 역제안

5.

[오피셜]2026시즌 K리그1 일정 발표, 개막전부터 '경인더비' 빅뱅! 전북-부천, 대전-안양, 울산-강원 격돌…승격팀 부천은 '죽음의 3연전'

스포츠 많이본뉴스
1.

"목표는 우승!" 허언이 아니었다...사우디마저 넘고 첫 조별리그 전승 이끈 '식사마 매직', 8강서 日마저 피했다 "또 한번 기적 쓸 것"

2.

"오늘만 살자" 이악물고 돌아왔다! KIA에 美日 통산 95승 느낌의 투수가 있다…'ML 도전' 생각있나요?

3.

롯데 SON 어게인? → "아직 접촉한 적 없다" 부산 리턴, 현실적인 가능성은

4.

"너 살라한테 뭐 받았냐" 손흥민 절친 에릭 다이어, EPL 깜짝 복귀 도전...'토트넘 런던 라이벌' 웨스트햄 역제안

5.

[오피셜]2026시즌 K리그1 일정 발표, 개막전부터 '경인더비' 빅뱅! 전북-부천, 대전-안양, 울산-강원 격돌…승격팀 부천은 '죽음의 3연전'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.