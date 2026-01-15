'7세트 사나이' 오태준이 또 끝냈다! '임정숙-백민주 맹활약' 크라운해태, PBA 팀리그 준PO 1차전서 하나카드 격파
|사진제공=PBA
|사진제공=PBA
|사진제공=PBA
[스포츠조선 박찬준 기자크라운해태가 '7세트의 사나이' 오태준의 맹활약을 앞세워 PBA 팀리그 준플레이오프 1차전을 승리로 장식했다.
크라운해태는 14일 경기도 고양시 '고양 킨텍스 PBA 스타디움'에서 열린 하나카드와의 '웰컴저축은행 PBA 팀리그 2025-2026' 포스트시즌 준플레이오프(3전 2선승제) 1차전에서 세트스코어 4대3 승리를 거뒀다.
와일드카드전에서 우리금융캐피탈을 꺾고 준플레이오프에 진출한 크라운해태는 하나카드와 1차전까지 잡아가며 플레이오프 진출에 유리한 고지를 선점했다. 크라운해태는 60%의 확률을 잡았다. 역대 PBA 팀리그 포스트시즌 준플레이오프 1차전을 승리한 팀이 플레이오프에 진출한 것은 전체 5번 중 3번이었다.
준플레이오프 1차전 승리의 주역은 '여성 듀오' 임정숙과 백민주였다. 두 선수 모두 2승씩 올리며 귀중한 준플레이오프 1승을 안겼다.
경기 초반 분위기는 박빙이었다. 1세트 하나카드의 응우옌꾸옥응우옌(베트남)-신정주가 김재근-다비드 마르티네스(스페인)에 11대2(4이닝)로 승리하며 기선을 제압했지만, 2세트엔 크라운해태의 임정숙-백민주가 김가영-사카이 아야코(일본)를 상대로 9대6(5이닝)으로 곧장 응수했다.
경기는 어느 한쪽으로 쉽게 기울지 않았다. 3세트 접전에 접전을 거듭한 끝에 하나카드의 응우옌이 마르티네스를 15대9(4이닝)로 이기며 하나카드가 다시 앞서갔지만, 4세트 크라운해태의 노병찬-백민주가 무라트 나지 초클루(튀르키예)-김진아를 3이닝 만에 9대5로 격파하며 경기는 다시 원점으로 돌아갔다.
|사진제공=PBA
하지만 5세트 신정주가 김재근을 상대로 11대4(6이닝)로 돌려세우며 하나카드가 1차전 승리까지 한 세트만 남겼다.
수세에 몰린 크라운해태는 쉽게 포기하지 않았다. 6세트에 임정숙이 김가영을 상대로 6-6 박빙의 상황에서 10이닝째 3점을 마무리해 9대6으로 승리, 경기를 마지막 7세트로 끌고갔다. 배턴을 이어받은 오태준은 7세트 11대2(5이닝)로 김병호를 물리치며 경기를 마무리했다. 세트스코어 4대3 크라운해태 승리. 와일드카드 2차전에서 이뤄낸 기적을 다시 만들어냈다
경기가 끝나고 임정숙은 "날아갈 것 같은 기분이다. 6세트에 긴장도 했고, 집중력도 떨어진 느낌이었다. 한 점씩 차근차근 내면서 좋은 결과를 냈다"라면서 "더 집중해서 좋은 모습을 보여드리도록 노력하겠다. 잘하겠다"고 소감을 전했다.
준플레이오프 1차전은 크라운해태의 승리로 마무리된 가운데 15일 오후 3시에는 준플레이오프 2차전이 펼쳐진다. 크라운해태가 2차전을 승리할 시 시리즈가 마무리되며, 하나카드가 2차전을 승리할 경우 같은 날 밤 9시30분 3차전이 진행된다.
박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com
