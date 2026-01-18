'Q.응우옌-신정주 원투펀치 맹활약' 하나카드, PBA 팀리그 파이널 진출까지 '1승 남았다'

하나카드는 17일 경기도 고양시 '고양 킨텍스 PBA 스타디움'에서 열린 '웰컴저축은행 PBA 팀리그 2025-2026' 포스트시즌 플레이오프(5전 3선승제)서 웰컴저축은행을 상대로 2차전에서 세트스코어 3대4로 졌지만, 3차전을 세트스코어 4대1로 승리했다.
1차전에서 1승을 거둔 하나카드는 이날 1승1패를 올리며 시리즈 2승1패를 기록, 파이널 진출까지 1승만 남겼다. 하나카드는 3차전에서도 응우옌 꾸옥응우옌(베트남)이 2승을 거둔 데 이어 '5세트의 사나이' 신정주가 활약하며 팀의 승리를 장식했다.
반면 웰컴저축은행은 2차전에서 풀세트 끝에 승리를 거뒀지만 3차전을 무기력하게 패배하면서 탈락 위기에 놓였다. 특히 플레이오프에서 6세트에 출전해 1승5패(단식 1승, 복식 1승3패)를 기록 중인 '미스터 매직' 세미 사이그너(튀르키예)의 부진이 뼈아프다.
하나카드는 2차전을 풀세트 끝에 패배했지만, 3차전에 흔들림이 없었다. 1세트 무라트 나지 초클루(튀르키예)-Q.응우옌이 1이닝째 하이런 7점을 합작하며 11-3(3이닝)으로 승리해 기선 제압에 성공했다. 2세트엔 김가영-사카이 아야코(일본)가 최혜미-용현지를 상대로 공타 없이 3-1-2-3 연속 득점을 기록하며 9-2(4이닝)로 완승, 세트스코어 2-0을 만들었다.
하나카드의 기세가 하늘을 찔렀다. 3세트에 Q.응우옌은 사이그너를 상대로 1이닝째 13점 하이런을 터트리며 크게 앞서나갔다. 사이그너가 2이닝째 4점을 올려 따라갔지만, Q.응우옌이 남은 2점을 3이닝째 마무리해 15-4로 승리, 3차전 승리까지 한 세트만 남겨놨다.
수세에 몰린 웰컴저축은행이 4세트에 반격에 나섰다. 4세트 4-6으로 밀리던 다니엘 산체스(스페인)-용현지가 7이닝째 5점을 몰아치며 9-6로 역전, 한 세트를 만회했다. 하지만 하나카드는 5세트 신정주가 산체스를 상대로 접전 끝에 11-8(7이닝)로 승리하며 세트스코어 4대1 승리를 완성했다. 특히 2차전에서 단식을 모두 패배했던 하나카드는 3차전에선 Q.응우옌과 신정주가 나란히 승리해 2차전의 복수에 성공했다.
하나카드가 2승1패로 앞서고 있는 플레이오프는 18일 낮 1시 4차전이 펼쳐진다. 하나카드가 4차전을 승리할 시 시리즈가 마무리되며, 웰컴저축은행이 4차전을 승리할 경우 두 팀의 운명이 달린 5차전이 같은 날 오후 7시에 펼쳐진다. 박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com