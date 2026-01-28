'겨울, 빙판 위 질주가 시작된다' 서울시체육회, 서울광장 쇼트트랙 시범행사 개최

기사입력 2026-01-28 14:54


'겨울, 빙판 위 질주가 시작된다' 서울시체육회, 서울광장 쇼트트랙 시범…
사진제공=서울시체육회

[스포츠조선 노주환 기자]서울특별시체육회(회장 강태선)는 시민들이 서울광장 스케이트장에서 겨울 스포츠의 매력을 더 가까이에서 즐길 수 있도록, 서울시청 쇼트트랙팀 선수들이 참여하는 쇼트트랙 시범행사를 개최한다. 다가오는 동계올림픽을 앞두고 국민적 관심이 높아지는 쇼트트랙 종목을 시민들이 현장에서 직접 체감할 수 있도록 마련한 자리다.

이번 행사는 30일 낮 12시40분 서울광장 스케이트장 메인링크에서 진행되며, 쇼트트랙 종목 시범과 함께 시민들이 즐길 수 있는 현장 이벤트 프로그램도 마련된다. 서울시청 쇼트트랙팀 박지원 홍인규 박노원 박지윤이 직접 시범을 보이며, 시민들과의 소통 시간을 통해 겨울 스포츠의 매력을 알릴 예정이다. 특히 올림픽 무대에서 주목받는 종목인 쇼트트랙을 가까이에서 보고 즐길 수 있어 시민들의 기대를 모으고 있다.


'겨울, 빙판 위 질주가 시작된다' 서울시체육회, 서울광장 쇼트트랙 시범…
사진제공=서울시체육회
서울광장 스케이트장은 도심 한복판에서 겨울철 대표 체험형 스포츠 공간으로 자리매김해 왔으며, 매 시즌 다양한 프로그램과 이벤트를 운영해 시민들에게 즐길 거리를 제공하고 있다. 서울특별시체육회는 이번 쇼트트랙 시범행사를 계기로 현장 체험 콘텐츠를 확대하고, 온·오프라인 홍보 연계를 통해 더 많은 시민이 스케이트장과 겨울 스포츠를 즐길 수 있도록 할 계획이다.

서울특별시체육회 강태선 회장은 "이번 행사는 시민들이 선수들의 역동적인 쇼트트랙 시범을 가까이에서 관람하고 함께 즐길 수 있는 자리다. 동계올림픽을 앞두고 겨울 스포츠에 대한 관심이 커지는 만큼, 시민들이 일상 속에서 스포츠를 즐길 수 있는 참여형 프로그램을 지속적으로 마련하겠다"고 말했다.
노주환 기자 nogoon@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"콘서트 연출이 재앙으로"…다비치 콘서트 중 실제 번호 노출에 날벼락

2.

뉴진스 하니, 어도어 복귀 후 호주서 첫 근황 포착..."복귀 시간 걸릴 듯"

3.

박찬욱 감독 '어쩔수가없다', 오스카 이어 英아카데미 최종 문턱 못 넘었다[SC이슈]

4.

민희진 측, 녹취록까지 공개…"하이브가 나 죽이려 하는데, 미쳤다고 투자자 만나냐"

5.

한혜진도 깜짝..전현무 母, 기사보고 아들 연애 알아 '충격'(아빠하고)

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보] '미친 대반전' 오현규 EPL 이적 극적 부활...'손흥민 LAFC 단독' 기자 "풀럼 1순위 영입 난항"

2.

열도 충격! 日 '작은 거인' 마약 성분 담배 사용 혐의로 체포…팬들 "뭔가 잘못됐다"

3.

파격 결단! AT마드리드 '이강인 영입' 실패의 아픔, 맨유에 푼다…'달로 당장 데려옵시다'→수비 불균형 해소

4.

이강인 위기다, 최악의 단독 보도...'토트넘-아틀레티코 이적 거부' 엔리케 감독, PSG 재계약 협상 시작

5.

"NO 보험, NO WBC"…ML 슈퍼스타 연이은 불참 선언, 왜?

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보] '미친 대반전' 오현규 EPL 이적 극적 부활...'손흥민 LAFC 단독' 기자 "풀럼 1순위 영입 난항"

2.

열도 충격! 日 '작은 거인' 마약 성분 담배 사용 혐의로 체포…팬들 "뭔가 잘못됐다"

3.

파격 결단! AT마드리드 '이강인 영입' 실패의 아픔, 맨유에 푼다…'달로 당장 데려옵시다'→수비 불균형 해소

4.

이강인 위기다, 최악의 단독 보도...'토트넘-아틀레티코 이적 거부' 엔리케 감독, PSG 재계약 협상 시작

5.

"NO 보험, NO WBC"…ML 슈퍼스타 연이은 불참 선언, 왜?

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.