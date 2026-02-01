스포츠토토, 2월 시효 만료 앞둔 프로토 승부식 미수령 적중금 9억 6000만원 이상

|
서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁 사업자 한국스포츠레저는 2월 1일부터 28일까지 수령 가능한 프로토 승부식 게임(2025년 발행, 13~25회차)의 미수령 현황을 집계한 결과, 1만 5035건의 적중금이 아직 수령되지 않았으며, 총금액은 9억 6538만 80원에 달한다고 밝혔다.
적중금과 함께 환불금 또한 유효기간 내 수령되지 않는 사례가 매월 반복되고 있는 것으로 나타났다. 특히 야외에서 진행되는 축구, 골프 등은 우천이나 예기치 못한 변수로 인해 경기 일정이 변경되거나 취소되는 경우가 많아 환불금이 발생할 수 있다. 이러한 점을 고려해 고객들은 구매 이후에도 경기 일정을 꼼꼼히 확인할 필요가 있다.
국민체육진흥법에 따르면 축구, 야구, 농구, 배구, 골프 등 다양한 스포츠를 대상으로 하는 스포츠 토토 게임의 경기 결과를 정확히 맞힌 적중자에게 지급되는 적중금과 발매 취소로 인해 반환되는 환불금의 경우 모두 유효기간인 1년 안에 구매자가 수령해야 한다.
한국스포츠레저 관계자는 "야외 경기를 치르는 종목은 갑작스러운 우천 등 기상이변으로 인해 경 기 일정이 변경되거나 취소되는 경우가 많다"며 "스포츠토토를 구매한 고객들은 환급 및 환불 유효기간을 반드시 확인해 불이익이 발생하지 않도록 주의해 주시길 바란다"고 전했다.
