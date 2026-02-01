배추보이 올림픽 금메달 보인다! '캡틴 코리아' 이상호, 최종점검서 시즌 첫 월드컵 정상 '우뚝'

[스포츠조선 박찬준 기자]'배추보이' 이상호(31·넥센)가 올림픽 전 마지막 월드컵에서 제대로 사고를 쳤다.
이상호는 지난달 31일(한국시각) 슬로베니아 로글라에서 열린 국제스키연맹(FIS) 스노보드 월드컵 남자 평행대회전 경기에서 롤란드 피슈날러(이탈리아)를 꺾고 0.24초 차이로 꺾고 우승을 차지했다. 이상호의 월드컵 통산 네 번째 우승이었다. 이상호가 월드컵에서 우승한 것은 2024년 3월 이후 약 1년 10개월만이다.
기분 좋은 우승이었다. 이상호는 올 시즌 꾸준히 8강 이내에 이름을 올렸지만, 좀처럼 포디움에 들지 못했다. 지난달 25일 오스트리아의 지몬회헤에서 열린 월드컵에서 4위에 오르며 흐름을 탄 이상호는 곧바로 치른 이번 월드컵에서 금메달까지 거머쥐었다. 일주일 앞으로 다가온 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽에 대한 기대감을 높였다.
말그대로 극적인 승부였다. 손가락 두마디 정도로 차이가 갈렸다. 상대 피슈날러는 이번 대회 전까지 올 시즌 3번의 우승, 1번의 준우승을 차지한 '랭킹 1위'의 최강자였다. 예선 순위도 이상호가 2위, 피슈날러가 1위였다. 첫 번째 측정 구간에서 이상호는 피슈날러에 0.16초 뒤졌다. 두 번째 구간에선 0.14초 빨랐지만, 피니시 라인 직전 다시 비슷해졌다.
AP연합뉴스
결국 사진 판독으로 최종 순위기 가려졌다. 이상호의 손이 최종 라인을 먼저 통과하며, 정상에 섰다. 이상호는 우승이 확정되자 두 손을 번쩍 들어 기뻐해 했다. 이상호는 경기 후 "피슈날러가 강한 선수여서 긴장을 많이 했고, 100% 이상의 힘을발휘하려 노력했다"며 "멋진 레이스를 만들어 준 피슈날러에게 감사하다"고 말했다.
이상호는 한국 설상의 최초의 올림픽 메달리스트다. 그는 8년 전인 2018년 평창 대회에서 은메달을 목에 걸었다. 강원도 정선군 사북 출신으로 눈 덮인 고랭지 배추밭에서 스노보드를 배운 이상호가 세계 정상급 선수로 우뚝 선 순간이었다. 슬로베니아의 얀 코시르를 상대로 0.01초 차 대역전극을 펼친 4강전은 여전히 회자되는 명승부다. 대회 후 그가 경기를 치른 휘닉스 파크 슬로프는 '이상호 슬로프'로 이름이 바뀌었다.
이상호는 2022년 베이징 대회에서 아쉽게 2014년 소치 대회 2관왕 출신 빅 와일드(러시아)에 0.01차로 패해 4강 진입에 실패했다. 그해 스노보드 월드컵서 한국인 최초로 종합 1위를 달성할 정도로 컨디션이 좋았기에 아쉬움이 컸다. 올림픽 금메달 목표를 놓지 않은 이상호는 이후 꾸준히 국제대회에서 10위권 내 성적을 유지하며 경쟁력을 입증했다. 지난해 초 왼 손목 골절로 고생했지만, 흔들리는 순간마다 '로마는 하루아침에 이뤄지지 않았다'는 좌우명을 되뇌며 초심을 다잡았다. 그간의 경험을 통해 더 강해지는 법을 배웠다.
사진=프레인스포츠
스포츠조선 DB
이상호는 평창 대회 당시 직전 열린 월드컵에서 7위에 머물렀다. 흐름은 그때보다 좋다. 갈수록 상승곡선을 그리고 있다는게 고무적이다. 이상호는 이번 올림픽에서 대한민국 선수단의 남자 주장으로 선정됐다. 그만큼 기대가 크다는 이야기다. 이상호 경기는 대회 초반인 8일 열린다. 당일 예선과 결선을 모두 치르는데, 여기서 대한민국 첫 메달을 기대하고 있다. 이상호는 금빛을 기대하고 있다. 박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com