[밀라노 LIVE]메달 보인다! '포스트 김연아' 신지아, 첫 올림픽 무대서 완벽 연기→점프 가산점 '싹쓸이'...팀 이벤트 쇼트 68.60점 '4위'+팀 포인트 7점 수확

6일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 피겨 단체전 여자 쇼트프로그램 경기. 연기를 마치고 인사하는 신지아. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.06/
[밀라노(이탈리아)=스포츠조선 이현석 기자]'한국 여자 싱글의 간판' 신지아(세화여고)가 생애 첫 올림픽 첫 무대를 성공적으로 마쳤다.
신지아는 6일 오후 9시 35분(한국시각) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열리는 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 피겨 팀 이벤트 여자 싱글 쇼트프로그램에서 기술점수(TES) 37.93점과 예술점수(PCS) 30.87점을 받아 68.80점을 기록했다. 신지아는 일본의 카오리 사카모토(78.88점), 미국의 알리사 리우(74.90점), 이탈리아의 나키 라라 구트만(71.62점)에 이어 4위를 기록했다. 팀 포인트도 7점을 얻었다.
한국은 아이스댄스의 임해나-권예 조가 7위에 올라 4점을 얻은데 이어, 신지아의 7점을 더해 11점을 획득했다.
자신의 퍼스널 베스트인 74.47점에는 미치지 못하지만, 지난달 23일 마지막 리허설이었던 2026년 국제빙상경기연맹(ISU) 피겨스케이팅 4대륙선수권대회에서 기록한 53.97점 보다는 높은 점수를 기록했다. 올림픽 첫 무대에서 기대 이상의 모습을 보인 신지아는 올림픽 메달에 대한 기대감을 높였다.
주니어 시절부터 한국 피겨 여자 싱글 간판으로 활약해 온 신지아의 첫 올림픽 경기였다. 신지아는 2022년부터 2025년까지 4년 연속 국제빙상경기연맹(ISU) 주니어 세계선수권대회 은메달을 따며 한국 여자 싱글의 최고 기대주로 떠올랐다. 트리플 악셀 등 고난도 기술을 구사하진 못하지만, 안정적인 연기력과 완벽한 비점프 요소 등을 앞세워 출전하는 대회마다 좋은 성적을 거뒀다.
하지만 시니어 무대에 데뷔한 2025-2026시즌 초반 체형 변화로 고생했다. ISU 그랑프리 시리즈 2개 대회에서 모두 입상에 실패했다. 그는 지난 달 국가대표 선발전에서 종합 우승을 차지하며 반등하는 듯했으나 지난 달 중국 베이징에서 열린 ISU 4대륙선수권대회에서 점프가 다시 흔들리면서 6위에 머물렀다.
하지만 신지아는 올림픽 체질이었다. 4번째 순서로 나선 신지아는 쇼팽의 '야상곡 20번'에 맞춰 연기를 시작했다. 첫 점프과제이자 '팔살기'인 트리플러츠-트리플토루프 콤비네이션 점프를 깔끔하게 성공시켰다. GOE(Grade Of Execution·수행점수)에서 1.10점의 가점을 받으며 11.20점을 얻었다. 이어진 더블 악셀에서도 가산점을 얻으며 4.20점을 얻었다. 10%의 가산점이 더해지는 후반부 점프에서 트리플 플립을 성공시켰다. 가산점을 챙기며 6.51점을 받았다.
6일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 피겨 단체전 여자 쇼트프로그램 경기. 밝은 표정으로 연기를 마친 신지아. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.06/
스핀도 좋았다. 플라잉카멜스핀과 체인지풋콤비네이션스핀에서 레벨4를 받았다. 스텝시퀀스와 레이벡스핀에서 레벨3을 받았다.
예술성에서도 높은 평가를 받았다. 구성요소는 스케이팅 기술 컴포지션(안무 및 트랜지션) 프레젠테이션(퍼포먼스 및 음악해석) 등의 3개 부문으로 나눠 심판이 각각의 구성요소에 대해 점수를 준다. 여기에 '팩터(Factor·1.33)'를 곱해 총점을 도출한다. 신지아는 이번 쇼트에서 10.49점(스케이팅 기술), 10.31점(컴포지션), 10.07점(프레젠테이션)을 기록했다. PCS에서 30.87점을 받았다. 만족스러운 점수였다.
신지아는 경기 후 믹스드존에서 "이렇게 올림픽 단체전에 출전할 수 있어서 영광이다. 개인전 하기 전에 한 번 경기장을 느낄 수 있었던 것 같아서 다행이다"며 "올림픽이라고 다르게 느껴지지는 않았다. 늘 하던 대회들이랑 똑같이 긴장감 가져가면서 대회에 임했다"고 했다. 긴장감에 대해서도 "솔직히 대회 전에, 경기를 하기 전에는 올림픽 무대에 섰을 때 얼마나 긴장될까 걱정이 컸다. 근데 막상 이렇게 무대에 오르고 나니까 생각보다 엄청 긴장되지는 않았다. 나도 의외라고 생각한다"고 했다. 밀라노(이탈리아)=이현석기자 digh1229@sportschosun.com