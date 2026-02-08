[밀라노 LIVE]"감 잡았다!" '亞 자존심' 한국 김선영-정영석, 에스토니아 상대로 전반 7-1 리드

기사입력 2026-02-08 18:50


[밀라노 LIVE]"감 잡았다!" '亞 자존심' 한국 김선영-정영석, 에…
사진=REUTERS 연합뉴스

[밀라노 LIVE]"감 잡았다!" '亞 자존심' 한국 김선영-정영석, 에…
사진=REUTERS 연합뉴스

[밀라노(이탈리아)=스포츠조선 이현석 기자]'아시아의 자존심' 대한민국 컬링 믹스더블이 제대로 '감'을 잡은 모습이다.

김선영(강릉시청)-정영석(강원도청) 조는 8일(이하 한국시각) 이탈리아 코르티나의 코르티나 컬링 올림픽스타디움에서 마리에 칼드비-하리 릴 조(에스토니아)와 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 컬링 믹스더블 7차전을 치르고 있다. 한국이 전반을 7-1로 앞선 채 마감했다.

한국은 분위기 반전에 성공한 상태였다. 김선영-정영석은 스웨덴(3대10)-이탈리아(4대8)-스위스(5대8)-영국(2대8)-체코(4대9)에 줄줄이 패하며 눈물을 흘렸다. 하지만 미국을 상대로 연장 접전 끝 6대5로 이기며 두 주먹을 불끈 쥐었다.

이번 대회 컬링은 풀리그 방식으로 예선을 치른다. 예선 상위 4개 팀이 준결승에 진출해 최종 순위를 가린다. 한국은 5연패로 준결승 진출 가능성은 희박해졌다. 하지만 포기는 하지 않겠다는 다짐이다. 미국전 승리 뒤 김선영은 "결과론적으론 그렇지만 우리는 갈수록 성장하고 발전하고 있다고 믿는다. 자신감 갖고 우리 플레이를 보여준다면 남은 경기도 조금 재미있는 플레이 보이겠다"고 했다. 정영석은 "올림픽 출전 전에 '몇 승 하겠다' 생각한 것은 아니지만 후회 없이 국민께 최대한 열심히 하는 모습, 끝까지 해내는 모습을 보여드리고 싶었다. 결과도 중요하지만 우리가 스스로 자부심 느껴질 만큼 좋은 경기력 보이도록 노력하겠다"고 다짐했다.


[밀라노 LIVE]"감 잡았다!" '亞 자존심' 한국 김선영-정영석, 에…
사진=REUTERS 연합뉴스

[밀라노 LIVE]"감 잡았다!" '亞 자존심' 한국 김선영-정영석, 에…
사진=REUTERS 연합뉴스
한국이 경기 초반부터 집중력을 발휘했다. 김선영이 마지막 투구에서 과감한 샷을 시도해 3점을 쓸어 담았다. 2엔드에서도 한국이 스틸(선공 팀이 점수 획득)에 성공하며 2점을 추가했다. 한국이 5-0으로 점수 차를 벌렸다.

다급해진 에스토니아가 '파워 플레이'를 사용했다. 믹스더블에선 경기당 한 번 파워 플레이를 사용할 수 있다. 일반적으로 믹스더블 경기에서는 매 엔드 후공 팀이 하우스 뒤쪽에 한 개, 선공 팀이 센터 라인에 가드 스톤을 한 개 세워 두고 시작한다. 파워 플레이를 신청하면 두 스톤을 모두 코너 쪽에 둔 뒤 해당 엔드를 시작한다. 에스토니아의 '승부수'에도 한국이 선방했다. 단 1실점하며 리드를 유지했다. 4엔드에도 한국의 '굿샷'이 이어지며 '1번' 위치를 유지했다. 한국이 전반을 7-1로 앞서나갔다.


밀라노(이탈리아)=이현석기자 digh1229@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

“박준형 사망했다고”..김지선 “정말 다 죽이네” 황당

2.

박세미, 코 재수술 후 확 바뀐 비주얼 "이젠 들창코 아냐"

3.

'유방암 투병' 박미선, 드디어 모자 벗고 외출.."기분 좀 그랬지만 털어버려"

4.

조윤희 9세 딸, 170cm 母 닮아 우월한 기럭지..너무 예쁜 '붕어빵 모녀'

5.

김지선, 아들 래퍼 ‘시바’까지 건든 악의적 영상에 분노..“가만두지 않겠다”

스포츠 많이본뉴스
1.

"소심하고 수동적이었다" 삼성 내야 세대교체 마지막 퍼즐, 스무살 청년의 통렬한 반성, 주전 2루수 향한 마인드 변화

2.

"오타니? 우리 최고 있잖아" KIA 단장, 왜 에이스와 특급 유망주 만남 직접 주선했나[아마미 현장]

3.

김단비를 막을 수가 없습니다, 커리어 하이 42득점 원맨쇼...우리은행, BNK에 63-57 역전승

4.

부산 배구 열기에 제대로 웃었다…OK저축은행, 삼성화재 잡고 4위로 점프 [부산 리뷰]

5.

'PO 돌풍' 노리는 천안시티…박진섭 감독 "지옥 훈련 견뎌낸 정신력이 시즌 중 큰 힘 될 것"

스포츠 많이본뉴스
1.

"소심하고 수동적이었다" 삼성 내야 세대교체 마지막 퍼즐, 스무살 청년의 통렬한 반성, 주전 2루수 향한 마인드 변화

2.

"오타니? 우리 최고 있잖아" KIA 단장, 왜 에이스와 특급 유망주 만남 직접 주선했나[아마미 현장]

3.

김단비를 막을 수가 없습니다, 커리어 하이 42득점 원맨쇼...우리은행, BNK에 63-57 역전승

4.

부산 배구 열기에 제대로 웃었다…OK저축은행, 삼성화재 잡고 4위로 점프 [부산 리뷰]

5.

'PO 돌풍' 노리는 천안시티…박진섭 감독 "지옥 훈련 견뎌낸 정신력이 시즌 중 큰 힘 될 것"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.