올림픽 무대에서 다시 이어진 피겨 인연...엔하이픈 성훈·차준환 특별한 우정[밀라노 LIVE]

기사입력 2026-02-10 06:46


엔하이픈 성훈, 차준환. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com

엔하이픈 성훈이 9일(한국시간) 이탈리아 밀라노 올림픽 메인프레스센터를 방문했다. 기자회견을 마치고 포즈를 취하고 있는 성훈. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com

/2026.02.09/

8일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 피겨 팀이벤트 남자싱글. 연기를 펼치고 있는 차준환. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com

/2026.02.08/

[밀라노(이탈리아)=스포츠조선 송정헌 기자] "차준환 형 보면서 내가 올림픽 무대에 서는 모습을 상상했다'

10년 전에는 함께 빙판 위에서 태극마크를 달기 위해 구슬땀을 흘렸던 성훈이 10년 후에는 대한민국을 대표하는 아이돌 성장해 절친 차준환을 진심으로 응원했다.

K-POP 아이돌 엔하이픈 성훈이 대한민국 국가대표 피겨스케이팅 차준환을 응원하기 위해 이탈리아를 찾았다.

바쁜 스케줄 속에서도 성훈은 동계올림픽이 한창인 이탈리아를 찾았다. 피겨스케이팅 선수 출신 그룹 엔하이픈 성훈은 한국 남자 피겨스케이팅 국가대표 차준환의 연기를 직접 지켜본 뒤 깊은 감탄을 자아냈다. 두 사람은 피겨스케이팅이라는 공통의 배경을 통해 오래전부터 인연을 이어온 절친한 사이다.


엔하이픈 성훈이 9일(한국시간) 이탈리아 밀라노 올림픽 메인프레스센터를 방문했다. 기자회견을 마치고 포즈를 취하고 있는 성훈. 작은 사진은 10년 전 피겨 꿈나무 시절 대회에 출전한 중학생 박성훈의 모습. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com

/2026.02.09/
성훈은 지난 8일(현지시간) 이탈리아 밀라노 메인프레스센터에서 진행된 인터뷰에서 전날 경기장에서 지켜본 차준환의 연기에 대한 소감을 전했다. 성훈은 엔하이픈으로 데뷔하기 전 약 10년간 피겨스케이팅 남자 싱글 선수로 활동했다. 전국종합선수권 주니어 은메달, 국제빙상경기연맹(ISU) 주니어 그랑프리 출전 경력을 갖고 있다. 차준환과는 선수 시절부터 자연스럽게 교류하며 친분을 쌓아왔다.


8일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 피겨 팀 이벤트 남자싱글. 연기를 펼치고 있는 차준환. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com

/2026.02.08/
엔하이픈 성훈은 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 홍보대사로 활동 중이다. 이탈리아 현지를 찾은 성훈은 직접 경기장을 찾아 차준환의 단체전 쇼트프로그램을 지켜봤다. 차준환은 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 피겨 팀 이벤트(단체전) 남자 싱글 쇼트프로그램에서 기술점수(TES) 41.78점, 예술점수(PCS) 41.75점, 합계 83.53점을 기록하며 8위에 올랐다.

차준환의 연기를 지켜본 뒤 성훈은 취재진과 만난 자리에서 "피겨 스케이팅 경기를 정말 오랜만에 보게 돼서 나도 모르게 긴장됐고 설레는 마음으로 경기장을 찾았다. 준환이 형의 연기를 보니까 예전 선수 시절 생각도 나고 마음이 많이 울컥했다. 어제 경기는 정말 잘 봤고, 앞으로 남은 개인전도 계속 응원하고 싶다"며 진심을 전했다.


8일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 피겨 팀 이벤트 남자싱글. 연기를 펼치고 있는 차준환. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com

/2026.02.08/
이어 성훈은 차준환의 연기를 보며 선수로서 올림픽 무대에 섰을 자신의 모습을 떠올렸다고 말했다. 그는 "데뷔 후에도 몇 번 스케이트장을 찾았는데 갈 때마다 재미있었다. 어제 경기장을 보면서 내가 저 자리에 있었다면 어떤 느낌이었을까라는 상상을 하게 됐다"고 말했다.

한편 차준환이 출전한 팀 이벤트에서 한국은 남자 싱글, 여자 싱글, 아이스댄스 종목을 치렀지만 페어 종목에 출전하지 못하며 최종 합계 14포인트, 팀 순위 7위에 그쳐 상위 5개국이 진출하는 프리 프로그램 진출에는 실패했다.


8일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 피겨 팀이벤트 남자싱글. 차준환 응원하는 동료들. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com

/2026.02.08/

8일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 피겨 팀이벤트 남자싱글. 연기를 펼치고 있는 차준환. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com

/2026.02.08/
홍보대사 자격으로 대회 현장을 누비고 있는 성훈은 "선수가 아닌 홍보대사로 올림픽 무대에 와 다양한 활동을 할 수 있다는 것 자체가 영광이다. 한국 스포츠 팬들에게 현지의 분위기와 생생한 현장감을 전할 수 있도록 다양한 콘텐츠를 준비했으니 많은 관심을 부탁드린다"고 전했다.

피겨스케이팅이라는 같은 출발선에서 각자의 길을 걸어온 성훈과 차준환. 한 명은 무대 위에서, 한 명은 빙판 위에서 자신만의 영역을 구축한 두 사람의 인연은 올림픽 무대에서도 또 하나의 이야기로 이어지고 있다. 밀라노=송정헌 기자


8일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 피겨 팀이벤트 남자싱글. 연기를 펼치고 있는 차준환. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com

/2026.02.08/

8일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 피겨 팀 이벤트 남자싱글. 연기를 마치고 인사하는 차준환. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com

/2026.02.08/

8일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 피겨 팀이벤트 남자싱글. 점프 연기를 펼치고 있는 차준환. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com

/2026.02.08/

엔하이픈 성훈이 9일(한국시간) 이탈리아 밀라노 올림픽 메인프레스센터를 방문했다. 기자들 질문에 답하고 있는 성훈. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com

/2026.02.09/

엔하이픈 성훈이 9일(한국시간) 이탈리아 밀라노 올림픽 메인프레스센터를 방문했다. 기자회견을 마치고 포즈를 취하고 있는 성훈. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com

/2026.02.09/

엔하이픈 성훈이 9일(한국시간) 이탈리아 밀라노 올림픽 메인프레스센터를 방문했다. 기자들 질문에 답하고 있는 성훈. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com

/2026.02.09/


Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

남현희, "상간녀 때문에 이혼" 폭로전...전남편 불륜 문자 전격 공개

2.

'장범준 버스킹 원년 멤버' 박경구, 38세 나이로 사망…장범준 '추모라이브' 애도

3.

'최현석 딸' 최연수, 초음파서 할아버지가 보여…"아기가 요리 잘 할것 같네"

4.

'이혼 후 출산' 이시영, 둘째 딸 얼굴 드디어 공개...엄마 쏙 빼닮았네

5.

차정원, ♥하정우와 '6년' 비밀 열애 끝낸 뒤 첫 언급 "열애설은 못 막아도"

스포츠 많이본뉴스
1.

[밀라노 LIVE]韓 쇼트트랙 스타트! 최민정 첫 경기 조편성 공개, 세계 1위와 격돌 김길리 "나쁘지 않아"→이소연 "최대한 3등", 여자 500m '깜짝 메달 도전'

2.

벌써 122개 투구, 146km...52억 월급 효과 엄창나네, 두산 초대박 조짐

3.

[밀라노 LIVE]'괴물' 캐나다-'나쁜 손' 중국 비상! "하이스피드 최대로 올려놓은 상태"...'람보르길리' 김길리, 이미 시동 걸었다

4.

"500m 감각 예열" '빙속신성'이나현 1000m 9위'韓 첫 톱10', 김민선 18위...'네덜란드 미녀 스타' 레이르담 깜짝 금![밀라노live-속보]

5.

충격 폭로! "존재 자체가 팀에 부담" 손흥민 다음은 로메로…이사회 저격+퇴장 패배 원흉→대체자는 실바

스포츠 많이본뉴스
1.

[밀라노 LIVE]韓 쇼트트랙 스타트! 최민정 첫 경기 조편성 공개, 세계 1위와 격돌 김길리 "나쁘지 않아"→이소연 "최대한 3등", 여자 500m '깜짝 메달 도전'

2.

벌써 122개 투구, 146km...52억 월급 효과 엄창나네, 두산 초대박 조짐

3.

[밀라노 LIVE]'괴물' 캐나다-'나쁜 손' 중국 비상! "하이스피드 최대로 올려놓은 상태"...'람보르길리' 김길리, 이미 시동 걸었다

4.

"500m 감각 예열" '빙속신성'이나현 1000m 9위'韓 첫 톱10', 김민선 18위...'네덜란드 미녀 스타' 레이르담 깜짝 금![밀라노live-속보]

5.

충격 폭로! "존재 자체가 팀에 부담" 손흥민 다음은 로메로…이사회 저격+퇴장 패배 원흉→대체자는 실바

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.