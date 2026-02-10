[밀라노 LIVE]"2위→2위→3위" 최민정 김길리 이소연, 전원 생존…쇼트트랙 女 500m 1차 관문 통과

10일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 쇼트트랙 여자 500m 예선이 열렸다. 예선 1회전 2위로 통과한 김길리. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.10/
10일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 쇼트트랙 여자 500m 예선이 열렸다. 힘차게 질주하는 최민정. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.10/
[밀라노(이탈리아)=스포츠조선 이현석 기자]태극낭자 트리오가 무난히 500m 예선을 통과했다.
김길리(성남시청) 최민정(성남시청) 이소연(스포츠토토)은 10일 이탈리아 밀라노 밀라노 아이스 스케이팅 아레나에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 여자 쇼트트랙 500m 준준결선 진출에 성공했다.
김길리는 2조에서 43초301을 기록, 2위로 들어왔다. 코트니 사로(캐나다) 나카시마 미레이(일본) 가브리엘라 토폴스카(폴란드)와 한 조에 속한 김길리는 초반 출발은 불안했다. 코트니 사로가 선두를 차지하고 질주했으며, 그 뒤를 김길리가 추격하는 모양새였다. 김길리는 끝까지 추격의 끈을 놓지 않고, 따라갔으나, 선두 사로와의 격차는 좁히지 못했다.
10일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 쇼트트랙 여자 500m 예선이 열렸다. 힘차게 질주하는 이소연. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.10/
최민정은 6조에서 43초204를 기록, 2위로 들어왔다. 해너 데스머트(벨기에), 줄리 르타이(미국), 옐리자베타 시도르코(우크라이나)와 한 조에 속한 최민정은 초반에는 2위로 경기를 출발했다. 데스머트를 제치고 선두로 나선 최민정은 순식간에 분위기를 주도했다. 안정적으로 격차를 유지했다. 앞서 나간 최민정은 마지막까지 선두 자리를 유지하려고 했으나, 마지막 순간 데스머트의 추격이 나왔다. 데스머트가 날 들이밀기에서 앞서며 최민정은 2위로 경기를 마쳤다.
이소연은 운이 따랐다. 7조에서 3위로 들어왔다. 킴 부탱(캐나다), 나탈리아 말리제브스카(폴란드), 알레나 크리로바(AIN)와 한 조에 속한 이소연은 초반부터 어려움이 따랐다. 후미에서 따라가는 상황에서 크리로바와 충돌을 겪으며, 흔들렸다. 선두로 치고 나간 킴 부탱, 말리제브스카를 따라잡지 못하며 7조 3위를 기록했으나, 기록에서 상위 4인에 포함되며 예선을 통과했다.