[밀라노 LIVE]"2위→2위→3위" 최민정 김길리 이소연, 전원 생존…쇼트트랙 女 500m 1차 관문 통과

기사입력 2026-02-10 19:31


[밀라노 LIVE]"2위→2위→3위" 최민정 김길리 이소연, 전원 생존……
10일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 쇼트트랙 여자 500m 예선이 열렸다. 예선 1회전 2위로 통과한 김길리. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.10/

[밀라노 LIVE]"2위→2위→3위" 최민정 김길리 이소연, 전원 생존……
10일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 쇼트트랙 여자 500m 예선이 열렸다. 힘차게 질주하는 최민정. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.10/

[밀라노(이탈리아)=스포츠조선 이현석 기자]태극낭자 트리오가 무난히 500m 예선을 통과했다.

김길리(성남시청) 최민정(성남시청) 이소연(스포츠토토)은 10일 이탈리아 밀라노 밀라노 아이스 스케이팅 아레나에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 여자 쇼트트랙 500m 준준결선 진출에 성공했다.

김길리는 2조에서 43초301을 기록, 2위로 들어왔다. 코트니 사로(캐나다) 나카시마 미레이(일본) 가브리엘라 토폴스카(폴란드)와 한 조에 속한 김길리는 초반 출발은 불안했다. 코트니 사로가 선두를 차지하고 질주했으며, 그 뒤를 김길리가 추격하는 모양새였다. 김길리는 끝까지 추격의 끈을 놓지 않고, 따라갔으나, 선두 사로와의 격차는 좁히지 못했다.


[밀라노 LIVE]"2위→2위→3위" 최민정 김길리 이소연, 전원 생존……
10일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 쇼트트랙 여자 500m 예선이 열렸다. 힘차게 질주하는 이소연. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.10/
최민정은 6조에서 43초204를 기록, 2위로 들어왔다. 해너 데스머트(벨기에), 줄리 르타이(미국), 옐리자베타 시도르코(우크라이나)와 한 조에 속한 최민정은 초반에는 2위로 경기를 출발했다. 데스머트를 제치고 선두로 나선 최민정은 순식간에 분위기를 주도했다. 안정적으로 격차를 유지했다. 앞서 나간 최민정은 마지막까지 선두 자리를 유지하려고 했으나, 마지막 순간 데스머트의 추격이 나왔다. 데스머트가 날 들이밀기에서 앞서며 최민정은 2위로 경기를 마쳤다.

이소연은 운이 따랐다. 7조에서 3위로 들어왔다. 킴 부탱(캐나다), 나탈리아 말리제브스카(폴란드), 알레나 크리로바(AIN)와 한 조에 속한 이소연은 초반부터 어려움이 따랐다. 후미에서 따라가는 상황에서 크리로바와 충돌을 겪으며, 흔들렸다. 선두로 치고 나간 킴 부탱, 말리제브스카를 따라잡지 못하며 7조 3위를 기록했으나, 기록에서 상위 4인에 포함되며 예선을 통과했다.

여자 500m 준준결선, 준결선, 결선은 13일 펼쳐진다.


밀라노(이탈리아)=이현석기자 digh1229@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故서희원 동생 "형부 구준엽 해치지 마"...'46억 유산' 장모와 갈등 루머에 분노

2.

김동욱♥스텔라 김, 결혼 3년 만에 득녀..딸 사진 공개 "이름은 로완"

3.

임우일, '서민 코스프레' 논란에 분노 "제네시스 타는 게 그렇게 잘못한 거냐"

4.

[공식]김동욱, ♥'SM 연습생' 아내와 결혼 3년 만에 아빠됐다…딸 바보 예약

5.

홍진경, 딸 '성형 의혹'으로 악플 쏟아졌는데…이동휘 "삼촌도 부탁해"

스포츠 많이본뉴스
1.

[단독 인터뷰]"복사뼈 골절 정도가 아니었다" '유승은 멘토' 주치의도 놀란 '1440도 괴물소녀'의 타고난 '중꺾마'...SON사진 보여주며 '시련 없는 선수는 없다'[밀라노-코르티나 비하인드스토리]

2.

[공식발표]'홍명보호' 3월 A매치 '가상 남아공' 코트디부아르→'유럽 PO 대비' 오스트리아 '격돌 확정'

3.

[공식발표]"신상우호 비즈니스 탄다!" 호주 여자아시안컵 월드컵 티켓 도전! 지소연X최유정X김신지 '신구조화' 명단 발표

4.

"18세 유승은의 담대한 도전, 국민 모두에 경이로움과 감동" 이재명 대통령, 女스노보드 사상 첫 메달에 뜨거운 축하[밀라노 스토리]

5.

'검은 눈물, 콧물 범벅' 동료 무시하고 전용기 논란에도 금메달 차지한 네덜란드 빙속 최강자 레이르담[밀라노현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

[단독 인터뷰]"복사뼈 골절 정도가 아니었다" '유승은 멘토' 주치의도 놀란 '1440도 괴물소녀'의 타고난 '중꺾마'...SON사진 보여주며 '시련 없는 선수는 없다'[밀라노-코르티나 비하인드스토리]

2.

[공식발표]'홍명보호' 3월 A매치 '가상 남아공' 코트디부아르→'유럽 PO 대비' 오스트리아 '격돌 확정'

3.

[공식발표]"신상우호 비즈니스 탄다!" 호주 여자아시안컵 월드컵 티켓 도전! 지소연X최유정X김신지 '신구조화' 명단 발표

4.

"18세 유승은의 담대한 도전, 국민 모두에 경이로움과 감동" 이재명 대통령, 女스노보드 사상 첫 메달에 뜨거운 축하[밀라노 스토리]

5.

'검은 눈물, 콧물 범벅' 동료 무시하고 전용기 논란에도 금메달 차지한 네덜란드 빙속 최강자 레이르담[밀라노현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.