'미국-캐나다 싸움 때문에...' 백대빵! 과실인데 이걸 어찌 피하나... 억울한 피해자가 된 김길리[밀라노 LIVE]
|10일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 쇼트트랙 혼성 계주 경기가 열렸다. 준결승 미국팀과 충돌하며 넘어진 김길리. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.10/
[밀라노(이탈리아)=스포츠조선 송정헌 기자] 정말 억울했지만, 판정은 번복되지 않았다. 김길리가 미국 선수와 충돌하며 대한민국 혼성계주팀은 결승에 진출하지 못했다.
10일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 쇼트트랙 혼성계주 경기가 열렸다. 대한민국 혼성계주 대표팀은 예선을 1위로 통과하며 순조롭게 출발했으나 준결승에서 불의의 충돌 사고로 결선 진출이 좌절됐다.
4년 전 베이징 대회에서 충격의 예선 탈락을 당했던 대한민국 혼성계주팀은 이번엔 기필코 금메달을 차지하겠다고 도전했지만, 준결승에서 또다시 불의의 충돌 사고로 탈락하고 말았다.
첫 경기에서 압도적인 레이스를 펼친 대한민국 대표팀은 캐나다, 벨기에, 미국과 함께 준결승 경기를 치렀다. 부담스러운 네덜란드, 중국을 피하는 운까지 따랐다. 대한민국 대표팀은 최민정이 선봉장으로 나섰다. 김길리, 황대헌, 임종언까지 베스트 라인업을 내세웠다. 하지만, 초반부터 경기가 쉽지 않았다.
|10일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 쇼트트랙 혼성 계주 경기가 열렸다. 미국팀과 충돌하며 넘어진 김길리. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.10/
경기 중반 대표팀은 3위까지 내려갔다. 3위로 달리던 도중 한국은 김길리가 미국 선수를 피하지 못하고 넘어지는 불운을 겪었다. 미국 선수와 충돌한 김길리에게 최민정이 다가와 터치 후 레이스를 이어갔으나 한국은 2분46초57로 3위로 경기를 마쳤다.
미국 선수와 캐나다 선수가 김길리 앞에서 코스 싸움을 벌이던 도중 미국 선수가 휘청이며 넘어졌다.
캐나다 선수는 미국 선수를 간신히 피하며 앞으로 나갔으나 김길리는 미끄러지는 미국 선수를 피하지 못하고 충돌했다. 김길리는 펜스에 강하게 부딪히며 충격을 받았다.
한국 대표팀은 3위로 경기를 마친 후 어드밴스를 기대했지만, 순위는 바뀌지 않았다. 100달러(약 14만원)를 지급하고 소청 절차를 밟았지만, 판정은 번복되지 않았다.
한국 대표팀은 빠르게 심판진에게 항의를 했으나 구제를 받을 수 없었다. 이유는 충돌 당시 3위를 달리고 있었기 때문이다.
국제빙상경기연맹(ISU) 규정상 어드밴스를 받으려면 충돌 당시 (결승 진출권인) 1, 2위로 달리고 있어야 한다. 하지만, 김길리가 레이스를 펼칠 당시에는 순위가 3위였다. 미국 선수가 넘어지며 우리가 동일 선상에 있다고 판단했으나 심판진은 우리가 3위가 맞다며 구제해 주지 않았다.
비록 오심은 아니지만 매우 억울한 상황이었다. 미국과 캐나다 두 고래 사이 벌어진 싸움에 한국의 새우등이 터졌다.
운이 없어도 너무 없었다.
쇼트트랙 첫날에 거짓말 같은 불운이 찾아왔다. 아쉽지만, 빨리 잊고 다음 경기만 생각해야 한다.
