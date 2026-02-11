[밀라노 현장]'장비 문제' 역경 뚫고, '시즌 베스트'..."꿈의 순간" 차준환의 시간이 온다, 올림픽 역대 최고 순위 경신 '가시권'

10일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 피겨스케이팅 남자 싱글 쇼트프로그램 경기가 열렸다. 연기를 마치고 인사를 하고 있는 차준환. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.10/
[밀라노(이탈리아)=스포츠조선 이현석 기자]시련 없이 피는 꽃은 없다. 세 번째 올림픽을 앞두고 역경 속에서 나아갔던 차준환(서울시청)의 시간이 다가온다.
피겨스케이팅 남자 싱글 '간판' 차준환은 11일(이하 한국시각) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 남자 싱글 쇼트프로그램에서 기술점수(TES) 50.08점, 예술점수(PCS) 42.64점을 받아 총점 92.72점을 기록했다. '시즌 베스트'였다. 올 시즌 가장 좋은 폼을 보여줬다. 6위에 이름을 올리며 쇼트프로그램을 마무리했다.
예기치 못한 점프 실수의 아픔을 극복했다. 밀라노 입성 후 첫 경기였던 팀 이벤트(단체전) 남자 싱글 쇼트에서 차준환은 트리플 악셀을 제대로 시도하지 못했다. 같은 구성으로 나선 개인전에선 달랐다. 점프 실수 없이 안정적으로 경기를 마쳤다. 차준환은 "컨디션이 떨어졌던 문제였다. 오히려 단체전 경험하면서 올림픽의 순간을 다시 느끼고, 개인전에도 도움이 됐던 것 같다"고 말했다.
다만 '클린' 연기에도 아쉬움은 있었다. 차준환은 트리플 악셀이 쿼터 랜딩(회전수가 90도 수준에서 모자라는 경우) 판정을 받으며 수행점수(GOE)가 0.69점 감점됐다. 점수를 확인한 차준환의 표정에서도 아쉬움이 드러났다. 그는 "프로그램을 마치는 순간 너무 기뻤다. 이번 시즌 부상과 부츠 등의 문제로 어려운 시간을 보내오다가 오늘 경기를 할 수 있었던 것은 너무 기뻤다"며 "시즌 베스트라 좋지만, 그동안 내가 받아왔던 점수와 비교하면 예상보다 좀 떨어지게 나왔다"고 했다.
차준환은 2018년 평창 대회를 시작으로 한국 남자 피겨 싱글의 역사를 경신했다. 평창에서 15위, 2022년 베이징에선 5위를 기록했다. 밀라노에선 메달권 진입을 노리고 있다. 쇼트 결과, 3위인 프랑스 아당 샤오잉파(102.55점)와 차준환의 격차는 9.83점이다. 역전 가능성은 있으나, 쉽지 않은 것이 현실이다. 다만 역대 최고 성적 경신은 여전히 가시권이다. 4위 다니엘 그라셀(93.46점)과의 격차는 단 0.74점이다. 프리스케이팅 결과에 따라 언제든 뒤집힐 수 있다.
세 번째 올림픽, 그 마지막 장이다. 어려움이 많았던 시즌이었다. 올 시즌 국가대표 선발전 2차 대회 직전까지 장비 문제로 답답한 시간을 보냈다. 올림픽을 한 달 앞두고서야 경기력을 제대로 선보일 부츠를 신었다. 지나간 결과를 돌아보고 아쉬워할 시간이 없다. 모든 것을 쏟아내야 하는 순간에 도달했다. 차준환은 "이 시간이 너무 감사한 시간이기도 하다. 꿈의 순간이다"며 "오늘도 다 쏟아냈으니까, 다시 빠르게 채워내서 열심히 준비하겠다"고 했다. 준비는 끝났다. 올림픽을 앞두고 프리스케이팅에서도 승부수를 띄웠다. 올 시즌 연기했던 '물랑루즈 오리지널 사운드트랙' 대신 2024~2025시즌 프로그램인 '광인을 위한 발라드'를 쓰기로 했다. 리허설격이던 4대륙선수권 프리스케이팅에서 184.73점이라는 높은 점수를 기록해 '역전 은메달'도 목에 걸며 합격점을 받았다.
모든 아쉬움, 시련마저 태워버릴 혼신의 연기를 펼칠 각오다. 차준환은 14일 프리스케이팅에 나선다. 은반 위에서 최선을 다할 수 있길 다짐했다. "결과에 대한 성취도 중요하지만, 최선을 다했을 때 얻을 수 있는 성취가 있다. 메달도 바라보고 있고, 포기하지 않는 꿈이지만, 오늘과 마찬가지로 순간을 더 즐기고, 가져간다면 결과에 대한 성취도 따라오지 않을까." 밀라노(이탈리아)=이현석기자 digh1229@sportschosun.com