"한국에 무릎 꿇고 빌어라" 美 선수 향한 무례한 비난...'충돌 당사자' 김길리는 달랐다 "쇼트트랙 변수 많아, 충분히 있을 상황"[밀라노 LIVE]

10일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 쇼트트랙 혼성 계주 경기가 열렸다. 준결승 미국팀과 충돌하며 넘어진 김길리. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.10/
10일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 쇼트트랙 혼성 계주 경기가 열렸다. 결승 진출 실패한 대표팀 김길리. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.10/
10일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 쇼트트랙 혼성 계주 경기가 열렸다. 준결승 미국팀과 충돌하며 넘어진 김길리. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.10/
[밀라노(이탈리아)=스포츠조선 이현석 기자]한국 팬들의 무례한 행동이 미국 쇼트트랙 선수를 괴롭히는 가운데, 정작 당사자인 김길리는 충분히 있을 상황이라고 평가했다.
한국 쇼트트랙 대표팀은 10일(한국시각) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 쇼트트랙 혼성 계주 준결선 경기에서 3위로 결승선을 통과했다. 결선 진출이 좌절됐다.
10일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 쇼트트랙 혼성 계주 경기가 열렸다. 준결승 충돌 후 최민정과 터치하는 김길리. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.10/
한 마디로 운이 없었다. 12번째 바퀴에서 선두를 달리던 미국은 코린 스토다드가 갑작스럽게 휘청이며 넘어졌다. 스토다드로서는 몸의 균형을 잃고 선택지 없이 쓰러진 상황 뒤따라오던 코트니 사로는 스토다드를 피했으나, 달려나오던 김길리는 도저히 피할 수 없는 방향으로 다가오며 펜스쪽에서 결국 충돌하고 말았다.
당시 상황은 어쩔 수 없는 변수였다. 김길리는 11일 훈련 후 당시 상황을 직접 설명했다. 그는 "간격이 좀 벌어져 있어서 이제 속도를 내가 붙이면서 추월을 하려고 했다. 상황을 지켜보면서, 속도가 나는 구간이었는데, 갑자기 코린 선수가 도는 동장이 보였고, 나는 속도가 나는 상태여서 피하지 못했다"고 설명했다. 김길리는 "절대 못 피할 상황이었다"며 두 선수 모두 어쩔 수 없었다고 밝혔다.
10일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 쇼트트랙 혼성 계주 경기가 열렸다. 준결승 미국팀과 충돌하며 넘어진 김길리. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.10/
충돌 당사자인 스토다드를 향한 비난 여론이 커지고 있다. 스토다드가 김길리와 충돌해 한국이 결선에 오르지 못한 것은 안타까운 일이지만, 한국 팬들이 "한국에 무릎 꿇고 빌어라", "혼자 넘어져서 다쳐라" 등 지나친 비난과 구토 이모티콘 등 무례한 행동들이 선수의 SNS에 쇄도했다. 선수는 결국 이를 버티지 못하고 현재는 댓글창을 폐쇄하는 지경에 이르렀다. 이후 개인 SNS를 통해 다시 "나로 인해 피해를 본 선수들에게 사과한다"라며 고개를 숙이기도 했다.
김길리는 어쩔 수 없는 상황이기에, 당연히 이해한다고 밝혔다. 그는 "쇼트트랙이 변수가 하도 많은 경기라서 충분히 있을 상황이라고 생각한다. 나도 한두 번 겪은 것이 아니다. 이런 상황은 그냥 익숙하다"고 설명했다.