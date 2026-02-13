[밀라노LIVE]"간절했던 포디움, 아깝다! 김준호" 4번째 올림픽 빙속 500m 12위, 2005년생 구경민 15위...괴력의 美 조던 스톨츠 2관왕!

김준호로서는 두고두고 아쉬운 레이스였다. 19세에 첫 출전한 2014년 소치 대회에서 21위, 2018년 '안방' 평창 대회에서 12위, 2022년 베이징 대회에서 최고 순위 6위에 오르며 매 대회 성장했다. 4번째 올림픽을 앞둔 지난해 11월 국제빙상경기연맹(ISU) 월드컵 2차 대회 남자 500m 1차 레이스에서 금메달, 2차 레이스에서 동메달을 목에 걸며 세월을 거스르는 스피드를 보여줬다. 특히 동메달 당시 33초78, 차민규의 종전 한국 최고기록을 0.25초 단축하며 한국 선수 최초로 33초대 진입에 성공. 올림픽 시즌 자신감을 바짝 끌어올렸다.
"그냥 올림피언이 아닌 올림픽 메달리스트가 되고 싶다" "개그맨 김준호, 펜싱 김준호처럼 유명해지고 싶다"며 포디움을 향한 야심을 감추지 않았었다.
베이징 대회 당시 차민규가 깜짝 은메달을 따낸 이 종목에서 김준호가 대한민국의 연속 포디움에 도전했지만 끝내 꿈을 이루지 못했다.
스피드스케이팅 500m 출전한 구경민<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
구경민의 질주 <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
한편 첫 출전한 올림픽 남자 1000m에서 10위에 오르며 가능성을 보여준 '2024년 주니어세계선수권 2관왕' 출신 구경민(21·스포츠토토)은 5조 인코스에서 뒷심을 선보이며 34초80으로 앤더스 존슨(캐나다·34초81)을 0.01초 차로 꺾고 승리했다. 15위에 오르며 4년 후를 기약했다.