[속보] 대한민국 6번째 메달 나왔다! '람보르기니' 김길리, 1000m 값진 동메달[밀라노 현장]

15일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 쇼트트랙 여자 3000m 계주 준결승 경기가 열렸다. 대표팀이 1위로 결승에 진출했다. 기뻐하는 김길리. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com
/2026.02.15/
[밀라노(이탈리아)=스포츠조선 이현석 기자]대한민국 차세대 쇼트트랙 에이스 김길리가 동메달을 차지했다.
김길리는 16일(한국시각) 이탈리아 밀라노 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 여자 쇼트트랙 1000m 결승에서 동메달을 목에 걸었다. 대한민국의 대회 6번째 메달이다.
16일 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 아레나에서 밀라노동계올림픽 쇼트트랙 여자 1000m 경기가 열렸다. 레이스 도중 충돌한 김길리. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com
/2026.02.16/
김길리는 준결승에서 어드밴스로 결승에 올랐다. 준결승 1조에 속했던 김길리는 5바퀴가 남았던 시점에서 2위로 달리고 있었다. 이때 인코스 추월을 시도하던 하너 데스멧(벨기에)이 김길리의 엉덩이를 밀었고, 김길리는 그대로 중심을 잃고 넘어졌다. 곧바로 다시 일어났지만 앞선 3명과 너무 격차가 벌어진 후였다. 결국 김길리는 최하위로 들어왔다. 김길리는 판정에서 어드밴스를 받았다. 데스멧은 반칙이 인정되면서 실격처리 됐고, 김길리는 결승에 올랐다.
결승전에서 김길리는 뒤에서 상황을 지켜봤다. 김길리는 4바퀴 때부터 치고 나왔다. 3번째로 달리면서 추월을 노렸다. 2바퀴 남은 시점부터 2위로 올라왔다. 순간적으로 1위까지 올라섰지만 치열한 경쟁 속에 뒤로 밀렸다. 김길리는 동메달을 획득했다.