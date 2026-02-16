플래시 세례 속 '금메달 깨문'...17세 소녀 최가온, 당당히 금의환향

기사입력 2026-02-16 18:14


2026 밀라노 코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 여자 하프파이프에서 금메달 획득한 최가온이 16일 인천국제공항을 통해 귀국했다. 최가온이 입국장을 나서고 있다. 인천공항=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

2026 밀라노 코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 여자 하프파이프에서 금메달 획득한 최가온이 16일 인천국제공항을 통해 귀국했다. 최가온이 입국장을 나서고 있다. 인천공항=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

2026 밀라노 코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 여자 하프파이프에서 금메달 획득한 최가온이 16일 인천국제공항을 통해 귀국했다. 최가온이 입국장을 나서고 있다. 인천공항=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

[인천공항=스포츠조선 박재만 기자] 스노보드 국가대표 최가온이 금메달을 목에 걸고 금의환향했다. 수많은 취재진 카메라에서 플래시가 터지자 최가온은 양손으로 얼굴을 가린 채 수줍은 미소를 지었다.

이번 동계 올림픽 대한민국 선수단 첫 금메달이 주인공 최가온이 입국장을 나서는 순간 공항에 있던 사람들은 박수를 보내며 그녀를 환대했다.

눈이 부실 정도로 터지는 플래시 세례에 최가온은 행복한 미소를 지었다. 금메달을 목에 걸고 있던 최가온은 취재진을 향해 메달을 깨무는 세리머니를 펼쳤다.

대한민국 스노보드의 새 역사가 탄생했다. 17세 3개월의 최가온(세화여고)이 2026 밀라노-코르티나 동계올림픽에서 한국 선수단 첫 금메달을 목에 걸었다.


2026 밀라노 코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 여자 하프파이프에서 금메달 획득한 최가온이 16일 인천국제공항을 통해 귀국했다. 최가온이 입국장을 나서고 있다. 인천공항=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

최가온은 13일(한국시각) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노-코르티나 동계올림픽 스노보드 여자 하프파이프 결선에서 90.25점을 기록하며 정상에 올랐다. 1위가 확정되는 순간, 관중석에서 경기를 지켜보던 부모를 끌어안고 뜨거운 눈물을 쏟았다.

올림픽 3연패에 도전했던 클로이 김은 은메달을 차지했다. 평창에서 18세의 나이로 첫 금메달을 따냈던 클로이 김과 같은 나이에 정상에 선 최가온은, 시상식 직후 클로이 김의 뜨거운 축하를 받으며 의미를 더했다. 동메달은 오노 미츠키이 가져갔다.


13일(한국시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 스키 스노보드 여자 하프파이프 결선에서 최가온이 90.25점을 획득해 금메달을 차지했다. 금메달이 확정되자 환호하고 있는 최가온. 리비뇨(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com

경기 과정은 극적이었다. 최가온은 1차 시기 도중 엣지에 강하게 부딪히며 한동안 일어서지 못할 만큼 충격을 입었다. 그러나 이를 이겨내고 3차 시기에서 90.25점의 고득점을 뽑아내며 판도를 뒤집었다. 금메달이 확정된 뒤에도 다리를 절룩이며 시상대로 향했지만, 이름이 호명되자 두 팔을 번쩍 들어 올리며 당당히 가장 높은 곳에 섰다.

대회 후 이탈리아 밀라노의 코리아하우스(빌라 네키 캄필리오)에서 열린 기자회견에서 최가온은 "아직도 꿈만 같다. 잘 즐기고 있는 중"이라고 소감을 밝혔다. 이어 "이탈리아 관광보다 지금은 빨리 한국에 돌아가 할머니가 해주는 밥을 먹고 싶다"고 말해 17세 소녀다운 모습을 보였다.
13일(한국시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 스키 스노보드 여자 하프파이프 결선에서 최가온이 90.25점을 획득해 금메달을 차지했다. 금메달 수상하고 있는 최가온. 리비뇨(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com

어린 나이에도 담담했다. 쏟아진 관심과 기대에 대해 그는 "처음에는 부담도 있었지만, 기대가 오히려 긍정적인 힘이 됐다"고 말했다. 또 "어릴 때부터 겁이 없는 편이다. 승부욕이 겁을 이긴다"며 웃었다.

열악한 훈련 환경에 대한 아쉬움도 전했다. "한국에는 하프파이프 훈련장이 하나뿐이고, 시설도 완벽하지 않다. 여름에 훈련할 수 있는 에어매트 시설도 없다"며 "일본까지 가서 훈련하고 있다. 국내에도 더 많은 훈련 시설이 생겼으면 좋겠다"고 밝혔다.


13일(한국시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 스키 스노보드 여자 하프파이프 결선에서 최가온이 90.25점을 획득해 금메달을 차지했다. 금메달 들고 미소 짓는 최가온. 리비뇨(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com

금메달이 확정된 직후를 떠올리며 그는 "클로이 언니가 꽉 안아줬다. 평소에도 멘토처럼 조언을 많이 해주는 고마운 언니"라며 각별한 우정을 전했다.

한국 선수단에 이번 대회 첫 금메달을 안긴 최가온은 발은 표정으로 귀국했다.


13일(한국시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 스키 스노보드 여자 하프파이프 결선에서 최가온이 90.25점을 획득해 금메달을 차지했다. 시상대 제일 위에 올라선 최가온. 리비뇨(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com

13일(한국시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 스키 스노보드 여자 하프파이프 결선에서 최가온이 90.25점을 획득해 금메달을 차지했다. 금메달 들고 포즈를 취하는 최가온. 리비뇨(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com

2026 밀라노 코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 여자 하프파이프에서 금메달 획득한 최가온이 16일 인천국제공항을 통해 귀국했다. 최가온이 입국장을 나서고 있다. 인천공항=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

2026 밀라노 코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 여자 하프파이프에서 금메달 획득한 최가온이 16일 인천국제공항을 통해 귀국했다. 최가온이 입국장을 나서고 있다. 인천공항=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

