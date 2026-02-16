한국이 일본 박살냈는데..."귀여워!", "날카로운 눈빛 멋있어" 日 열광의 도가니, 해설진은 "위협이다"

닛칸스포츠는 '한국이 일본을 쓰러뜨렸다. 2018년 평창 이후 다시 시상대로 향하고자 한다. 한국 컬링계 아이돌이라고 불리는 서드 김민지의 슈퍼샷이 가장 큰 승리 요인이었다. 동점을 맞이한 8엔드에서 한국이 3득점을 하며 승부의 향방이 갈렸다. 해설진도 위협적이었다고 했다'고 전했다.
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
한국 여자 컬링 대표팀은 15일(이하 한국시각) 이탈리아 코르티나 컬링 올림픽스타디움에서 열린 일본과의 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 컬링 여자 4인조 라운드로빈 5차전에서 7대5로 승리했다. 스킵 김은지-서드 김민지-세컨드 김수지-리드 설예은-핍스 설예지, 이른바 '5G'의 한국은 2018년 평창 은메달 이후 8년 만에 포디움 입성을 노린다. 한 발 더 나아가 한국 컬링 사상 첫 금메달도 기대하고 있다.
일본과의 경기 전까지 2승2패였다. 첫 경기에서 미국에 4대8로 충격 역전패했지만 이탈리아와 영국을 각각 7대2, 9대3으로 물리쳤다. 하지만 우세가 점쳐졌던 4차전에선 덴마크에 3대6으로 덜미를 잡혔다. 분수령이었던 일본과의 경기에서 한국은 8엔드 활약으로 경기를 뒤집으며, 승기를 잡았다.
다만 일본은 한일전 패배에도 불구하고 반응이 뜨겁다. 한국 선수들의 외모에 더욱 집중하는 모양새다. 닛칸스포츠는 "실력과 미모도 주목을 받았다. 날카로운 눈빛이 멋진 선수"라고 평가했다. 일본 팬들은 "귀엽다", "샷이 훌륭하다"며 좋은 반응을 보였다.