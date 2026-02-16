"너무 뿌듯하고 자랑스러워" '후배' 김길리 안아준 최민정, 아쉬운 탈락에도 절치부심..."주종목, 준비한 거 최대한 보여줄 것"[밀라노 현장]

16일 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 아레나에서 열린 밀라노동계올림픽 쇼트트랙 여자 1000m 결승전. 김길리가 동메달을 차지했다. 눈물 터진 김길리 위로하는 최민정, 임종언. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.16/
[밀라노(이탈리아)=스포츠조선 이현석 기자]여왕의 도전이 다시 아쉬운 벽에 막혔다. 하지만 아직 주종목이 남았다.
최민정은 16일(한국시각) 이탈리아 밀라노 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 여자 쇼트트랙 1000m 결선B에서 3위로 경기를 마무리했다.
최민정은 준결승 2조에서 아쉽게 4위를 기록했다. 초반 아웃 코스 추월 시도로 체력이 빠지면서 최민정다운 날카로움이 레이스 후반에 나오지 못했다. 유종의 미를 거두기 위해서 최민정은 파이널B에서도 최선을 다했다. 준결승전과 다르게 최민정이 초반부터 치고 나왔다. 4바퀴 남았을 때 최민정이 몸싸움으로 밀려났지만 다시 따라붙었다. 최민정은 3위로 들어오면서 1000m 경기를 끝냈다.
16일 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 아레나에서 밀라노동계올림픽 쇼트트랙 여자 1000m 경기가 열렸다. 결승 진출 실패한 최민정. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.16/
최민정은 "아쉽긴 해도 내가 부족해서 그런 것이니까 빨리 받아들이고, 다음 경기 잘 준비하겠다"고 했다. 이어 "전술적인 아쉬움이 있었다. 1000m는 스타트 포지션이 중요한데, 뒤쪽에서 서둘러서 경기했던 것이 아쉽다. 추월하면서 날도 부딪히며 여러 가지로 안 풀렸다"고 했다.
최민정은 후배 김길리의 메달을 진심으로 축하했다. 끌어안아주며 동메달을 따낸 후배의 선전에 기뻐했다. 최민정은 "한국 선수가 메달을 따서 너무 뿌듯하고 자랑스럽다. 좋았다. 길리도 많이 울었다. 그래서 달래주고 싶어서 안아주고 수고했다고 말했다"고 했다.
이제 최민정은 1500m와 여자 3000m 계주가 남아있다. 그중 1500m는 최민정이 2018년 평창, 2022년 베이징에서 석권한 종목이다. 최민정은 "아직 주종목이 남았다. 준비한 것 최대한 보여주면서 좋은 모습 보여드릴 수 있다"고 했다.