"너무 뿌듯하고 자랑스러워" '후배' 김길리 안아준 최민정, 아쉬운 탈락에도 절치부심..."주종목, 준비한 거 최대한 보여줄 것"[밀라노 현장]

기사입력 2026-02-16 21:19


"너무 뿌듯하고 자랑스러워" '후배' 김길리 안아준 최민정, 아쉬운 탈락…
16일 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 아레나에서 열린 밀라노동계올림픽 쇼트트랙 여자 1000m 결승전. 김길리가 동메달을 차지했다. 눈물 터진 김길리 위로하는 최민정, 임종언. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.16/

[밀라노(이탈리아)=스포츠조선 이현석 기자]여왕의 도전이 다시 아쉬운 벽에 막혔다. 하지만 아직 주종목이 남았다.

최민정은 16일(한국시각) 이탈리아 밀라노 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 여자 쇼트트랙 1000m 결선B에서 3위로 경기를 마무리했다.

최민정은 준결승 2조에서 아쉽게 4위를 기록했다. 초반 아웃 코스 추월 시도로 체력이 빠지면서 최민정다운 날카로움이 레이스 후반에 나오지 못했다. 유종의 미를 거두기 위해서 최민정은 파이널B에서도 최선을 다했다. 준결승전과 다르게 최민정이 초반부터 치고 나왔다. 4바퀴 남았을 때 최민정이 몸싸움으로 밀려났지만 다시 따라붙었다. 최민정은 3위로 들어오면서 1000m 경기를 끝냈다.


"너무 뿌듯하고 자랑스러워" '후배' 김길리 안아준 최민정, 아쉬운 탈락…
16일 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 아레나에서 밀라노동계올림픽 쇼트트랙 여자 1000m 경기가 열렸다. 결승 진출 실패한 최민정. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.16/
최민정은 "아쉽긴 해도 내가 부족해서 그런 것이니까 빨리 받아들이고, 다음 경기 잘 준비하겠다"고 했다. 이어 "전술적인 아쉬움이 있었다. 1000m는 스타트 포지션이 중요한데, 뒤쪽에서 서둘러서 경기했던 것이 아쉽다. 추월하면서 날도 부딪히며 여러 가지로 안 풀렸다"고 했다.

최민정은 후배 김길리의 메달을 진심으로 축하했다. 끌어안아주며 동메달을 따낸 후배의 선전에 기뻐했다. 최민정은 "한국 선수가 메달을 따서 너무 뿌듯하고 자랑스럽다. 좋았다. 길리도 많이 울었다. 그래서 달래주고 싶어서 안아주고 수고했다고 말했다"고 했다.

이제 최민정은 1500m와 여자 3000m 계주가 남아있다. 그중 1500m는 최민정이 2018년 평창, 2022년 베이징에서 석권한 종목이다. 최민정은 "아직 주종목이 남았다. 준비한 것 최대한 보여주면서 좋은 모습 보여드릴 수 있다"고 했다.


밀라노(이탈리아)=이현석기자 digh1229@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박수홍 16개월 딸, 광고 17개 찍더니 가족 중 '최고' 부자..."큰 손 아기" ('행복해다홍')

2.

박나래 전 매니저 "주사이모, 왜 지금 날 저격"…실명 공개에 '당혹'

3.

김대호, 9개월 만 4억 벌었다더니..."일도 하기 싫어. 30억 벌면 은퇴"

4.

황신혜, 엄마와의 이별 떠올리며 눈물...母 건강에 예민했던 이유 ('같이 삽시다')

5.

이병헌 3살 딸, 말문 트이자 父 얼굴 걱정..."아빠 어디 아파?" ('이민정 MJ')

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표]"최민정 등 韓선수 3명→中선수 소개" 논란 일파만파→캐나다 공영방송, 정정보도문 올렸다...대한체육회X캐나다문화원 기민한 대응[밀라노 속보]

2.

또 엉덩이로 마무리! "역사상 가장 오만한 세리머니" 피에트로 시겔, 500m 예선에서 또 선보였다[밀라노 현장]

3.

상상만 했던 독주 발생...아무 방해 없이 '쾌속 질주' 단지누, 남자 500m 예선 가뿐히 통과[밀라노 현장]

4.

'왜 이렇게 韓 기대주 괴롭히나' 김길리, 이번엔 뜻밖의 '나쁜손' 피해...다행히 '어드밴스' 결선 진출[밀라노 현장]

5.

"정말 미안하다, 부끄럽다, 너무 불운했다" 韓 쇼트트랙 망친 미국 선수 심경 고백 "원래 넘어지는 선수 아니다"

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표]"최민정 등 韓선수 3명→中선수 소개" 논란 일파만파→캐나다 공영방송, 정정보도문 올렸다...대한체육회X캐나다문화원 기민한 대응[밀라노 속보]

2.

또 엉덩이로 마무리! "역사상 가장 오만한 세리머니" 피에트로 시겔, 500m 예선에서 또 선보였다[밀라노 현장]

3.

상상만 했던 독주 발생...아무 방해 없이 '쾌속 질주' 단지누, 남자 500m 예선 가뿐히 통과[밀라노 현장]

4.

'왜 이렇게 韓 기대주 괴롭히나' 김길리, 이번엔 뜻밖의 '나쁜손' 피해...다행히 '어드밴스' 결선 진출[밀라노 현장]

5.

"정말 미안하다, 부끄럽다, 너무 불운했다" 韓 쇼트트랙 망친 미국 선수 심경 고백 "원래 넘어지는 선수 아니다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.