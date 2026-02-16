日 반응 폭발! "韓 너무 아름다워, 중계에 집중할 수 없잖아"…실력에 비주얼까지 갖춘 한국 女 컬링 대표팀 '관심 UP'

[스포츠조선 김가을 기자]대한민국 컬링 여자 국가대표팀이 출중한 실력은 물론, 빼어난 외모로 일본의 관심을 독차지했다.
대한민국 여자 컬링 대표팀은 15일(이하 한국시각) 이탈리아 코르티나의 코르티나 컬링 올림픽스타디움에서 열린 일본과의 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 컬링 여자 4인조 라운드로빈 5차전에서 7대5로 이겼다. 한국은 17일 오전 3시 5분 중국과 6차전을 치른다.
이번 대회 한국은 스킵 김은지-서드 김민지-세컨드 김수지-리드 설예은-핍스 설예지로 팀을 꾸린 '경기도청'이 태극마크를 달고 출격했다. 한국을 앞서 미국(4대8 패)-이탈리아(7대2 승)-영국(9대3 승)-덴마크(3대6 패)를 상대로 2승2패를 기록한 상태였다.
5차전 상대는 '숙적' 일본이었다. 세계랭킹 3위 한국은 '하위랭커' 일본(5위)을 상대로 승리를 노렸다. 기분 좋은 기억도 있었다. 한국은 지난해 3월 홈에서 열린 세계여자컬링선수권대회 첫 경기에서 일본을 10대8로 제압했다. 기세를 이어 4강에 진출, 밀라노행 티켓을 손에 쥐었다.
두 팀은 점수를 주고 받으며 팽팽하게 격돌했다. 한국의 집중력이 더 좋았다. 경기가 3-3으로 팽팽하던 8엔드였다. 한국은 깔끔한 샷으로 3점을 쓸어 담았다. 일본은 9엔드 2점을 쌓으며 추격했지만, 한국이 마지막 엔드에 1점을 보태며 승리를 거머쥐었다.
사진=REUTERS 연합뉴스
경기 뒤 일본 언론에서 난리가 났다. 일본의 더앤서는 '한국과 일본의 경기는 NHK 종합에서 생중계 됐다. 온라인에선 한국 선수에 시선이 빼앗긴 시청자들이 속출했다'고 보도했다. 이 매체에 따르면 일본 팬들은 '컬링을 보고 있는데, 한국 선수들의 피부가 너무 아름다워서 집중이 되지 않는다', '한국 선수 피부가 너무 깨끗해서 깜짝 놀랐다', '한-일전 보는데 한국 선수들의 피부 투명감이 대단하다' 등의 반응이 쏟아졌다.
앞서 교도통신은 "화제와 실력을 겸비한 한국 '5G' 여자 컬링팀은 열광의 재등장을 기대한다. 이들은 화제성뿐만 아니라 국제 대회에서도 꾸준히 성과를 내고 있는 실력파다. 메달 경쟁에서도 주목하고 있다. 한국은 2018년 평창 대회에서 '안경 선배'가 사회 현상을 일으켰다. '5G' 선수들의 모토는 '아름답게, 현명하게, 즐겁게'다. 밝고 친근한 분위기로 팬들의 마음을 사로잡았다. (한국 컬링) 두 번째 붐을 예감하게 하는 존재다. 겨울 경기에서 스타가 없다는 지적이 제기되는 가운데, 한국은 열광적인 재등장을 기대하고 있다"고 전했다.
이번 대회에 나서는 경기도청은 애칭인 '5G'로 유명하다. 네 명의 이름이 '지'로 끝나고, 남은 한 명인 설예은은 식욕이 왕성해 별명이 '돼지'라고 한다. 분위기는 좋다. 한국은 현재 세계랭킹 3위에 올라있다. 이번 올림픽에서 포디움 입성은 물론, 한국 컬링 사상 첫 금메달도 기대하고 있다.