미쳤다! "메달 못 따니까 필요 없어"→"장비 숲속에 내던지고 눈밭에 털썩"...올림픽에서 드러누워 버린 사연

기사입력 2026-02-18 11:22


미쳤다! "메달 못 따니까 필요 없어"→"장비 숲속에 내던지고 눈밭에 털…
사진=트위터 캡처

미쳤다! "메달 못 따니까 필요 없어"→"장비 숲속에 내던지고 눈밭에 털…
로이터연합뉴스

[스포츠조선 이현석 기자]메달을 따지 못한다는 마음에 장비까지 숲속에 던져버린 선수가 있다.

미국의 스포츠일러스트레이티드는 18일(한국시각) '노르웨이 스키 선수인 아틀레 리 맥그래스는 입상 실패 후 스키 폴을 울타리 너머러 던졌다'고 보도했다.


미쳤다! "메달 못 따니까 필요 없어"→"장비 숲속에 내던지고 눈밭에 털…
로이터연합뉴스
스포츠일러스트레이티드는 '맥그래스는 2025년 세계선수권에 이어 올 시즌 월드컵에서도 5번이나 시상대에 오르며, 2026년 동계올림픽에 대한 높은 기대를 안고 출전했다. 하지만 그는 슬라롬 경기에서 패배의 아픔을 안고 떠났다. 금메달을 눈앞에 두고 있던 맥그래스는 마지막 슬라롬 경기 도중 코스를 이탈했다. 아쉽게 금메달을 놓친 그는 낙담하여 스키 폴 두 개를 울타리 너머로 던지고 코스 근처 숲속으로 스키를 타고 향했다'고 했다.

이어 '그는 개막식이 열린 밤 할아버지가 세상을 떠난 것을 애도했다. 맥그래스는 이번 올림픽에서 자이언트 슬라롬 5위, 단체전 12위를 기록했다. 2022년 베이징 올림픽에서는 자이언트 슬라롬 경기를 완주하지 못했고, 슬라롬에서는 31위에 그쳤다'고 전했다.


미쳤다! "메달 못 따니까 필요 없어"→"장비 숲속에 내던지고 눈밭에 털…
로이터연합뉴스
맥그래스는 슬라롬 마지막 활주를 앞두고 큰 리드를 확보했으나, 첫 번째 게이트를 놓치며 경기를 포기했다. 그는 스키 폴대를 숲속으로 던져버리고 눈 위에 그냥 누워버리는 모습까지 보였다. 심정적으로 어려운 시기였기에 보인 행동이었다. 맥그래스는 할아버지가 세상을 떠난 후 속상한 마음을 여러 차례 밝힌 바 있다. 그는 인터뷰를 통해 "내가 아는 가장 훌륭한 사람 중 한 명이었다. 어머니를 크로스컨트리 스키의 세계로, 그리고 나를 크로스컨트리 스키의 세계로 이끌어준 분이다. 그는 정말 크로스컨트리 스키를 사랑했다"고 밝혔다.

팬들은 SNS 상에서 그의 행동을 지켜보고 "완벽하게 고뇌에 찬 인간", "좌절감을 어찌할 수 없었다"며 공감했다.


밀라노(이탈리아)=이현석기자 digh1229@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'2000년생' 조나단, 돈을 얼마나 번거야 "친구들 유럽 여행 경비 전액 부담"

2.

'심형탁 子' 하루, 돌잡이서 '뜻밖의 선택'..현장 환호성 폭발 ('슈돌')

3.

5천만원 스타의 추락…김대범, 전재산 날리고 아토피·공황 "어둠이 무서웠다"

4.

'60세' 조갑경, 딸이 말릴 정도로 '게임 중독'.."손목 통증 너무 심해" ('퍼라')

5.

노유정, 이혼·해킹 피해로 식당서 설거지…"만원 벌기 위해 6시간 일해"

스포츠 많이본뉴스
1.

'키다리아저씨'신동빈 롯데 회장의 깜짝 선물→'천재보더' 최가온 감동 인증샷[밀라노 스토리]

2.

"지퍼 한번 내렸는데 100만달러" '네덜란드 빙속 슈퍼베이비'의 스포츠 마케팅 효과[밀라노 비하인드]

3.

'대충격, 인종차별 고발로 10분 중단' 비니시우스 원더골→상대 팬 앞 세리머니→선수간 충돌→인종차별 고발→중단 후 재개→이물질 투척→레알 마드리드 1-0 벤피카 승→"골세리머니도 못하나 vs 예의 아니다" 논란 일파만파

4.

'형부 이러시면..' 처제 채용 → 부적절한 관계 → 선수협, 결국 선 넘었다! 내부고발자 폭로. 막장 사무총장 대망신

5.

최가온 金 기운 듬뿍, 폭설로 하루 연기된 '동갑내기' 유승은의 기적 드라마…'깜짝 동메달' 이어 설상 사상 최초 '멀티 메달' 정조준

스포츠 많이본뉴스
1.

'키다리아저씨'신동빈 롯데 회장의 깜짝 선물→'천재보더' 최가온 감동 인증샷[밀라노 스토리]

2.

"지퍼 한번 내렸는데 100만달러" '네덜란드 빙속 슈퍼베이비'의 스포츠 마케팅 효과[밀라노 비하인드]

3.

'대충격, 인종차별 고발로 10분 중단' 비니시우스 원더골→상대 팬 앞 세리머니→선수간 충돌→인종차별 고발→중단 후 재개→이물질 투척→레알 마드리드 1-0 벤피카 승→"골세리머니도 못하나 vs 예의 아니다" 논란 일파만파

4.

'형부 이러시면..' 처제 채용 → 부적절한 관계 → 선수협, 결국 선 넘었다! 내부고발자 폭로. 막장 사무총장 대망신

5.

최가온 金 기운 듬뿍, 폭설로 하루 연기된 '동갑내기' 유승은의 기적 드라마…'깜짝 동메달' 이어 설상 사상 최초 '멀티 메달' 정조준

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.