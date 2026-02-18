"사상 최강 일본" 메달 레이스 '최악 결과'도 있다..."조기 탈락 확정"→"마음이 무겁다"

일본의 스포츠호치는 18일 '일본 여자 컬링 대표팀이 준결승 진출 실패가 확정됐다'고 보도했다.
스포츠호치는 '일본 여자 컬링은 이탈리아에 패하며 1승 6패를 기록하게 됐다. 승패와 관계없이 준결승에 진출하지 못한다'고 전했다.
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
일본은 18일(이하 한국시각) 이탈리아 코르티나 컬링 올림픽스타디움에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 이탈리아와의 컬링 여자 4인조 라운드로빈 7차전에서 6대8로 패했다. 일본은 이번 패배로 탈락이 확정됐다. 탈락한 후 요시무라 사야카는 "마음이 무겁다"며 소감을 밝혔다.
일본은 지난 두 번의 올림픽에서 여자 컬링에서 메달을 따낸 컬링 강국이다. 특히 2022년에는 결승에 오르며 사상 첫 컬링 올림픽 금메달까지 노렸다. 아쉽게 영국에 패하며 은메달에 만족해야 했다. 하지만 이번 대회는 최악의 경기력으로 고전을 면치 못했다. 불과 7경기 만에 탈락을 확정한 일본이다.
지난 한-일전도 무기력하게 패했다. 1엔드, 두 팀 모두 아이스 적응을 위해 보수적으로 경기를 치렀다. 한국의 선공으로 출발했다. 일본이 짝수 엔드에 후공으로 경기하기 위해 첫 엔드를 하우스(과녁) 안의 모든 돌을 비우는 '블랭크 엔드'로 마쳤다. 2엔드에서 일찌감치 기회가 찾아왔다. 일본의 스킵 요시무라 사야카의 마지막 샷 실수로 한국이 스틸(선공인 팀이 득점)에 성공했다. 1-0으로 리드를 잡았다. 요시무라가 또 흔들렸다. 일본이 선공이었지만 마지막 샷에서 또 미스가 나왔다. 한국은 3엔드에서도 연달아 스틸하며 2-0으로 앞섰다. 일본은 4엔드에서 반등했다. 2득점하며 승부를 원점으로 돌렸다.
5엔드에선 김민지가 일본 3개의 스톤을 한꺼번에 걷어내는 런백 트리플로 기세를 올렸지만 1점에 만족해야 했다. 한국은 전반을 3-2로 마감했다. 팽팽한 긴장감이 감돌았다. 일본은 6엔드에서 1점을 추가하며 다시 3-3 동점으로 만들었다. 한국은 7엔드에선 전략적으로 '블랭크 엔드'를 선택했다. 8엔드가 승부처였다. 김민지의 신들린 샷에 이어 김은지의 화려한 마침표로 빅엔드를 연출했다. '5G'는 3점을 쓸어담으며 6-3로 앞섰다. 일본은 9엔드에서 6-5로 따라붙었다. 한국은 흔들림은 없었다. 마지막 10엔드에서 1점을 추가하며 마침표를 찍었다.
한국전 패배 이후에도 반등하지 못한 일본은 결국 3대회 연속 메달 도전은 실패하고 말았다. 이번 올림픽에서 역대 동계 올림픽 중 가장 좋은 성과를 보인 일본의 오점이 되고 말았다.