"보름 언니가 조언 많이 해줬는데"...박지우, 아쉬움 그러나 후회 없는 레이스 "4년 뒤, 8년 뒤에 가능할 것"[밀라노 현장]

[밀라노(이탈리아)=스포츠조선 이현석 기자]아쉬움은 있으나, 후회는 없다. 박지우의 세 번째 올림픽이 마무리됐다.
박지우는 21일(한국시각) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 스타디움에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 여자 매스스타트 결선에서 전체 16명 중 14위를 기록했다.
2018년 평창 대회 첫 도입된 매스스타트는 3명 이상의 선수가 동시에 출발해 레인 구분 없이 16바퀴(6400m)를 돈다. 4,8,12바퀴를 돌 때 1∼3위에게 각각 3, 2, 1점, 마지막 스프린트, 결승선 통과 순위에 따라 1~6위 60, 40, 20, 10, 6, 3점이 부여돼 이 점수 합산으로 최종순위가 결정된다.
한국은 24년 만의 스피드스케이팅 노메달이라는 결과를 맞이했다. 한국 빙속은 1992년 알베르빌 대회 남자 500m 김윤만(현 진천선수촌 훈련지원본부장) 이후 2006년 토리노 대회 이강석의 동메달부터 2022년 베이징 대회까지 5대회 연속 메달 위업을 이어왔다. 그러나 이번 대회 여자 500·1000m 이나현(10위·9위) 김민선(14위·18위) 남자 500m 김준호(12위), 500·1000m 구경민(15위·10위) 모두 메달 획득에 실패하며 유일한 희망이 이날 남녀 매스스타트 정재원과 박지우에게 쏠렸다. 직전 남자 500m 결선에서 3연속 메달에 도전한 정재원(강원도청)이 전체 5위로 아깝게 포디움을 놓친 직후 대한민국 빙속 마지막 레이스에 나섰으나, 박지우도 아쉽게 메달 획득에 실패했다.
박지우는 "한국에 계신 스피드스케이팅 팬 여러분들에게 아쉬운 결과 남겨드린 것 같아서 죄송하다. 일단은 결승을 간 것도 처음이다. 아쉬운 마음이 크다"며 "경기 전부터 우려했던 부분, 자리 싸움이라든지 마지막 한두 바퀴 남았을 때 위치 선정이 알고 있었지만 보완하지 못해서 제일 아쉬움이 남는다"고 했다.
매스스타트로만 벌써 세 번째 출전이다. 박지우는 "세 번 나갔는데 처음 결선 진출이다. 결선 진출보다는 나가기 전에 걱정이 더 컸다. 월드컵에서는 결선에 무조건 나가기도 했고, 걱정이 없었다. 올림픽은 변수가 많은 대회다. 다행히 결선에 무난하게 진출해서 한시름 놓았다"며 "베이징이나 평창만큼 후회는 없다"고 했다.
후회는 없지만, 경기 운영에 대한 아쉬움이 남았다. 박지우는 "경기 운영에 대한 아쉬움이 좀 있다. 걱정했던 부분이었다. 체력적으로는 괜찮다. 경기 운영, 자리 위치 선정 등 오늘 아침에도 (김)보름 언니가 연락해줘서 조언도 많이 해줬다. 그래서 더 멋진 모습을 보여드리고 싶었는데 아쉽다"고 했다.
남자부에서 이승훈이 빠졌다면, 여자부는 김보름의 은퇴 공백을 빼놓을 수 없다. 박지우는 "결과를 내지 못했기에 그런 이야기를 듣는 것이 당연하다고 생각한다. 그래서 더 간절했다. (이)승훈 오빠도 조언을 많이 해주셨다. 선배들도 간절하셨던 것 같다. 승훈 오빠가 30세가 넘어서도 메달을 계속 따셨기에 우리도 노련해진 모습으로 알프스에서는 스피드스케이팅이 다시 좋은 모습 보여드리도록 노력하겠다"고 했다. 김보름은 박지우의 선전을 위해 조언을 아끼지 않았던 것으로 보인다. 마지막 한두 바퀴 남았을 때의 위치 등 다양한 전략을 공유하며 경기를 도왔다. 박지우는 "언니의 뒤를 꼭 잇고 싶다. 4년 후에라도 이어보겠다"고 했다.
밀라노에서의 여정은 끝났지만, 박지우의 올림픽 도전은 계속된다. 박지우는 "오늘 포디움에 오른 선수들이 나보다 8살이 많다. 4년 뒤, 8년 뒤에도 충분히 가능하다고 생각한다. 나도 (임)리원이도 단합해서 팀 종목도 나오고싶다. 다같이 올라올 수 있도록 노력해야겠다"고 했다.