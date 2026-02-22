정형돈♥한유라, '불화설' 정면 돌파..하와이 밤거리 데이트 공개 '달달 스킨십'

기사입력 2026-02-22 09:52


정형돈♥한유라, '불화설' 정면 돌파..하와이 밤거리 데이트 공개 '달달…

[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 정형돈과 아내 한유라가 다정한 부부의 일상을 공개했다.

한유라는 22일 "애들 저녁 차려주고 우리 둘이 부부 모임 다녀옴"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 하와이의 밤거리를 배경으로 나란히 걷고 있는 두 사람의 모습이 담겼다. 정형돈은 한유라의 어깨를 자연스럽게 감싸 안은 채 걸으며 다정한 분위기를 자아냈다. 편안한 차림 속에서도 여전한 부부 케미가 눈길을 끌었다.


정형돈♥한유라, '불화설' 정면 돌파..하와이 밤거리 데이트 공개 '달달…
이어 한유라는 "살려주세요"라는 재치 있는 멘트를 덧붙이며, 남편의 팔을 피해 몸을 살짝 기울인 듯한 포즈를 취해 웃음을 더했다.

앞서 정형돈은 난데없는 부부 불화설 가짜뉴스에 분노한 바 있다. 정형돈은 기러기 아빠 생활을 이어가던 자신이 마음의 병을 얻어 결국 활동을 중단했고, 또 모친상을 당했을 때 한유라는 하와이에 체류 중이었다는 내용의 쇼츠 영상을 보고는 "이걸 진짜 어떡하냐. 이런 가짜 뉴스에 댓글이 5449개나 달렸다는 게 역겹다. 해명해야 하는 것 자체가 어이없고, 이걸로 돈 번다는 게 더 짜증 난다. 잘 사는 가정을 자기들 마음대로 난도질해도 되나? 이건 너무 상처다. 이건 걸로 돈 벌지 말자"라며 분통을 터뜨렸다.

한편, 정형돈과 한유라는 2009년 결혼, 슬하 쌍둥이 딸을 두고 있다. 한유라는 쌍둥이 딸들과 하와이에서 지내고 있으며, 유튜브 채널로 가족 일상을 공개하고 있다.

jyn2011@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이요원, '박보검 닮은꼴' 셋째 아들 최초 공개..이민정♥이병헌과도 만남

2.

故 성인규, 24살 목숨 앗아간 '흉선암' 뭐길래?...팬들 눈물의 13주기

3.

김준수, 사이버트럭 국내 1호 차주라더니 "테슬라만 5대..슈퍼카 15대 처분"

4.

故 이은주, '주홍글씨' 뒤에 숨겨진 고통....21주기 다시 떠오른 그날

5.

'김구라 아들' 그리, '군 월급 30배 인상' 실화?...'55세' 임원희 충격 (미우새)

연예 많이본뉴스
1.

이요원, '박보검 닮은꼴' 셋째 아들 최초 공개..이민정♥이병헌과도 만남

2.

故 성인규, 24살 목숨 앗아간 '흉선암' 뭐길래?...팬들 눈물의 13주기

3.

김준수, 사이버트럭 국내 1호 차주라더니 "테슬라만 5대..슈퍼카 15대 처분"

4.

故 이은주, '주홍글씨' 뒤에 숨겨진 고통....21주기 다시 떠오른 그날

5.

'김구라 아들' 그리, '군 월급 30배 인상' 실화?...'55세' 임원희 충격 (미우새)

스포츠 많이본뉴스
1.

"김연아 금메달 빼앗아 갔잖아!" 논란의 연속, 충격 주장…'러시아 선수 없으니 女 피겨 경기력 10년 후퇴'

2.

'헝가리 귀화 후 첫 올림픽' 김민석, "대한민국 너무 사랑했기에 밤낮 고민"→"스케이트가 내 인생의 전부였다"[밀라노 현장]

3.

[밀라노 현장]'빙속 맏언니' 박지우 매스스타트 결선 14위…女빙속 베이징 이어 노메달, 韓빙속 24년만의 노메달 '충격'

4.

"결선 올라가야 하지 않을까" 조승민, 아쉬움의 눈물..."부족한게 많다고 생각했다"[밀라노 현장]

5.

누구보다 컸던 '철인' 이승훈의 빈자리..."매스스타트는 변수 대처가 실력" 정재원, 다시 도약할 시간[밀라노 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.