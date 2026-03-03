'피 철철' 韓 국가대표도 '아찔'...'스케이트 날 충돌' 끔찍한 빙판 사고 당사자, 다행스러운 근황 공개..."수술 부위는 가렸다"
|
|
|21일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 아레나에서 열린 밀라노동계올림픽 쇼트트랙 여자 1500m 준준결선. 노도희 출전한 경기에서 미국, 폴란드, 이탈리아 폰타나가 충돌했다. 이송되는 폴란드 선수. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.21/
|
|
|사진=카밀라 셀리에르 SNS 캡처
[스포츠조선 이현석 기자]2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽에서 엄청난 부상 위기를 겪었던 선수가 다행스러운 근황을 공개했다.
영국의 더선은 1일(한국시각) '동계 스타 키밀리 셀리에르는 끔찍한 스케이트 날 충돌 이후 수술 사진을 공유하며 얼굴을 가려야 했다'고 보도했다.
더선은 '셀리에르는 스케이트 날에 얼굴을 맞아 대회 역사상 가장 우려스러운 사건에 휘말렸다. 병원에 입원하여 수술을 받았고, 이후 고향인 폴란드 엘블라그로 돌아갔다. 사고 이후 공개된 모든 사진에서 셀리에르는 얼굴의 절반을 가리고 있다. 수술 후에는 한쪽 눈만 보이고, 가장 최근 게시물에서는 꽃이 눈의 절반을 가리고 있다'고 전했다.
셀리에르는 지난달 21일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 여자 쇼트트랙 1500m 준준결선 6조 경기에서 큰 부상을 당했다.
|
|
셀리에르는 당시 한국 국가대표 노도희와 미국의 크리스텐 산토스-그리즈월드, 벨기에의 한네 데스멧, 홍콩의 얀 람칭, 이탈리아의 아리아나 폰타나와 격돌했다. 만만치 않은 조였으나, 레이스보다 부상과 충돌이 주를 이뤘다.
6바퀴를 남기고 3명이 넘어지는 변수가 생겼다. 2위로 들어오던 중, 주심이 경기를 멈췄다. 재출발을 선언했다. 셀리에르는 넘어지며 상대 스케이트 날에 얼굴을 다치는 큰 부상을 입었다. 셀리에르는 이후 의료진에 의해 들것에 실려 링크를 떠났다. 산토스-그리즈월드는 실격처리됐다.
부상을 당한 셀리에르는 이후 SNS를 통해 근황을 공개했다. 그는 부상 이후 '언젠가 이 사진을 보며 내가 생각했던 것보다 훨씬 더 강한 사람이었다는 걸 기억하게 될 것이다. 응원해 주신 모든 분들께 감사드리며, 제가 꽤 잘 지내고 있다는 걸 알려드리고 싶었다'고 전했다.
|
|
최근에도 자신의 회복 상황을 공유했다. 셀리에르는 SNS에 '집'이라는 문구와 함께 커다란 꽃다발 세 개를 안고 있는 모습을 공개했다. 반려견들과의 사진도 있었다. 다만 얼굴은 확인할 수 없었다. 셀리에르는 부상 이후 상처 부위를 가린 사진만을 공유했다.
한편 셀리에르의 부상 상황에 대해 폴란드 미디어 담당관인 카타르지나 코하니악-로만은 부상 직후 'CT 스캔 결과 경미한 골절이 발견되어 수술을 받았다'며 '정말 용감하다. 스스로 침대에서 일어났다. 부모님과 국가대표팀 주치의가 내내 곁에 있어 줬다'고 밝혔다.
이현석 기자 digh1229@sportschosun.com
