중국까지 관심 집중...'반칙왕-고의충돌 논란' 황대헌, 공식 입장발표 예고 "사실과 다른 부분 바로잡겠다"

21일 이탈리아 밀라노 코리아하우스에서 쇼트트랙 메달리스트 기자회견이 열렸다. 기자들 질문에 답하고 있는 황대헌. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.21/
[스포츠조선 이현석 기자]2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽을 마무리한 쇼트트랙 한국 국가대표 황대헌(강원도청)이 자신을 둘러싼 여러 이야기에 대해 입장을 밝힐 것을 예고했다.
황대헌은 2일 개인 SNS를 통해 '이번 동계올림픽이 끝난 후 과거를 돌아보고, 미래에 대해 많은 생각을 했다. 나를 둘러싼 여러 이야기 중 사실이 아닌 부분들까지 기정사실처럼 받아들여지는 상황을 지켜보며 마음이 무거웠다'며 '동시에 나의 부족함이 오해를 키운 부분이 없었는지도 돌아보게 됐다'고 했다.
이어 '더 늦게 전에 바로잡을 부분은 바로잡고, 나의 부족함과 실수에 대해서는 솔직하게 돌아보는 시간이 필요하다고 느꼈다. 아직 세계선수권대회가 남아있는 만큼 선수로서 해야 할 역할에 온전히 집중하겠다. 대회가 끝난 뒤 나의 생각을 정리해 진솔한 마음으로 다시 말씀드리겠다'고 덧붙였다.
쇼트트랙 황대헌이 14일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노 코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 남자 1500m 결승에서 은메달을 확보한 뒤 태극기를 두르고 기뻐하고 있다. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.15/
한국 쇼트트랙 남자부의 주축이었다. 2016년부터 태극마크를 달았던 황대헌은 평창에서 500m 은메달로 첫 올림픽 메달을 목에 걸었다. 베이징에서는 시상대를 한 칸 더 올라갔다. 1500m에서 1위로 결승선을 통과하며 정상에 섰다. 밀라노-코르티나 동계올림픽에서도 남자 5000m 계주와 남자 1500m에서 은메달을 목에 걸며 3대회 연속 메달에 성공했다.
다만 선수 생활 내내 여러 논란의 중심이었다. 국가대표팀 선발전 등 주요 대회에서는 박지원을 향한 무리한 플레이로 고의 충돌 논란도 있었다. 두 선수가 화해하는 사진도 공개됐으나, 여러 비판이 끊이지 않았다. 국제 대회에서는 과감한 스케이팅과 충돌 등으로 '반칙왕'이라는 별명까지 따라붙었다.
15일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 쇼트트랙 남자 1500m 결승전. 황대헌이 은메달을 차지했다. 은메달 수상하고 있는 황대헌. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.15/
2019년에는 대표팀 동료였던 린샤오쥔(한국명 임효준)의 장난에 '성적 수치심을 느꼈다'며 연맹에 신고하고, 고소를 진행하기도 했다. 당시 대한빙상경기연맹으로부터 1년 자격정지 징계를 받은 린샤오쥔은 2020년 중국 귀화를 택했다. 대법원까지 간 법정 공방 끝에 2021년 6월 린샤오쥔은 황대헌을 성희롱한 혐의에 대해 무죄 판결을 받았으나, 이미 태극마크를 포기한 후였다. 임효준은 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽에서 과거 사건을 묻는 질문에 "지금은 그런 힘든 일을 겪으면서, 선수 생활을 오래 하면서 단단해졌다. 그래서 이미 지난 일이고 그것에 대해 생각하지는 않는다"고 했다.
중국 언론도 황대헌의 입장발표 예고에 관심이 쏠렸다. 중국의 시나닷컴은 '황대헌은 몬트리올 세계 선수권 대회 이후 임효준 선수와의 사건에 대한 자세한 내용을 공개 설명할 계획이라고 밝혔다. 한국 팬들은 이에 대해 분노했다'고 주목했다.
한편 황대헌은 오는 14일부터 쇼트트랙 세계선수권에 참가한다. 캐나다 몬트리올에서 열리는 대회는 16일 마무리된다. 대회를 마치면 여러 논란에 대한 입장을 내놓을 것으로 보인다.