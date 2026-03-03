배드민턴협회, 애터미-콜마비앤에이치와 후원 협약…2029년까지 3년간 건강기능식품-유니폼 로고 '윈윈협력'

[스포츠조선 최만식 기자] 대한배드민턴협회는 최근 진천선수촌 오륜관에서 애터미 주식회사, 콜마비앤에이치와 국가대표팀 공식 후원 협약을 체결했다고 3일 밝혔다.

협약식에는 협회 김동문 회장을 비롯해 임방언 전무이사, 박주봉 국가대표팀 감독과 코칭스태프 및 안세영, 서승재, 김원호를 포함한 국가대표 선수단이 참석했다.

후원사 측에서는 애터미 윤용순 대표이사와 콜마비앤에이치 이승화 대표이사를 포함한 주요 임직원이 함께해 자리를 빛냈다. 협약식은 협약 취지 소개, 양사 대표 인사말, 협회장 인사말, 협약서 서명 및 교환, 국가대표 유니폼 전달식 순으로 진행됐다.

이번 협약을 통해 애터미와 콜마비앤에이치는 배드민턴 국가대표팀의 공식 후원사로 참여하며, 국가대표 선수단 유니폼 하의에 애터미의 대표 제품 '헤모힘(HEMOHIM)' 로고가 부착된다.

'헤모힘(HEMOHIM)'은 한국원자력연구원의 국책 연구를 통해 개발된 건강기능식품으로, 국내 최초로 면역 기능 개선과 피로 개선을 동시에 인정받은 2중 기능성 제품이다. 단일 제품으로 누적매출이 3조원을 달하며, 반도핑 인증을 획득해 엘리트 선수들도 안심하고 섭취할 수 있는 제품으로 평가받고 있다.

해당 유니폼은 3일부터 영국 버밍엄에서 개최되는 2026 전영오픈 배드민턴선수권대회를 시작으로, 국가대표팀이 출전하는 국내외 주요 국제대회에서 착용될 예정이다.

협약 기간은 2026년 3월 1일부터 2029년 2월 28일까지 3년간이다. 중장기 후원 계약 체결을 통해 대한배드민턴협회는 국가대표팀 운영의 안정성을 강화하고, 선수들의 경기력 향상을 위한 체계적인 지원 기반을 더욱 공고히 하게 됐다.

김동문 회장은 "애터미 주식회사와 콜마비앤에이치와의 협력은 단순한 후원을 넘어 대한민국 배드민턴의 미래를 함께 만들어가는 동반 협력의 출발점"이라며 "스포츠와 산업이 상생하는 모범적인 사례가 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.


이어 "선수들이 최고의 환경 속에서 최고의 경기력을 발휘할 수 있도록 협회 차원의 지원을 아끼지 않을 것이며, 후원사와의 긴밀한 협력을 통해 상호 신뢰를 더욱 공고히 하고 후원사의 브랜드 가치가 스포츠 현장에서 빛날 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 전했다.

대한배드민턴협회는 이번 협약을 계기로 국가대표팀의 국제 경쟁력 강화를 위한 지원 체계를 한층 고도화하고, 대한민국 배드민턴의 글로벌 위상 제고에 박차를 가할 방침이다.
최만식 기자 cms@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

