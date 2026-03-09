휠체어컬링 혼성 4인조,중국과 혈투 끝 5-7패...'팀200'의 믹스더블, 에스토니아와의 최종전에 4강행 명운 달렸다[밀라노-코르티나 패럴림픽],

[코르티나(이탈리아)=공동취재단, 스포츠조선 전영지 기자]한국 휠체어컬링 믹스더블과 혼성팀이 나란히 혈투 끝에 석패했다.
남봉광(45·경기도장애인체육회)-방민자(64·전라남도장애인체육회)-양희태(58·강원특별자치도장애인체육회)-이현출(40·강원특별자치도장애인체육회)-차진호(54·경기도장애인체육회)로 구성된 휠체어컬링 4인조 혼성팀은 8일(한국시각) 이탈리아 코르티나 올림픽 컬링 스타디움에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계패럴림픽 예선 3차전 중국에게 5대7로 패했다.
예선 첫 경기 라트비아전에서 10대2로 대승했고, 2차전 스웨덴전에선 연장 승부 끝에 6대8로 졌다. 1승 후 1패 후 강호 중국을 마주했다.
경기는 치열했다. 1엔드 중국이 먼저 1점 뽑았고, 한국이 2엔드에서 바로 따라붙었다. 3엔드에서 샷 대결 끝에 중국에 2점을 줬다. 1-3. 4엔드에서 2점을 따내며 3-3 다시 균형이 잡혔다. 이후 5엔드 중국 2점, 6엔드 한국 2점으로 5-5가 됐다. 높은 정확성을 앞세워 중국을 잡고자 했다. 그러나 7엔드와 8엔드에서 각 1점씩 허용하면서 5대7이 됐다. 1승 후 2연패, 중국은 3전 전승이 됐다. 캐나다-스웨덴과 함께 공동 1위다. 한국은 1승2패다. 영국-라트비아-미국과 같다.
앞서 열린 믹스더블 백혜진-이용석(이상 경기도장애인체육회) 조는 라트비아 폴리나 로즈코바-아그리스 라스만스를 만나 4대5, 한끗차로 아쉽게 졌다. 준결승 진출은 최종전 결과에 달렸다.
한국은 경기 전까지 3승2패를 기록하며 영국과 함께 공동 2위를 달렸다. 4강 직행을 위해 반드시 승리가 필요했던 경기, 그러나 뜻대로 풀리지 않았다. 1점씩 주고받는 치열한 접전이 펼쳐졌다. 한국이 1·4·5엔드, 라트비아가 2·3·6엔드 1점씩 냈다. 3-3 동점. 7엔드에서 한국 마지막 스톤이 가운데 더 가까이 붙으면서 다시 1점을 냈다. 그러나 8엔드에서 샷 정확도가 떨어졌다. 라트비아가 마지막 샷으로 2점을 얻었고, 그대로 한국이 패했다.
예선 3승3패. 영국-일본-라트비아-미국까지 5팀이 3승3패로 동률이다. 4강 토너먼트 진출 여부는 에스토니아와 최종전에서 무조건 승리한 후 다른 국가들의 결과를 지켜봐야 한다. 코르티나(이탈리아)=공동취재단, 전영지 기자