"오늘은 나의 날이 아니었습니다" 떳떳히 패배 인정한 최강 안세영…'2인자' 中 왕즈이에 져 '무패 마감·전영오픈 2연패 불발'

최종수정 2026-03-09 13:21

"오늘은 나의 날이 아니었습니다" 떳떳히 패배 인정한 최강 안세영…'2인…
AP연합뉴스

"오늘은 나의 날이 아니었습니다" 떳떳히 패배 인정한 최강 안세영…'2인…
AP연합뉴스

[스포츠조선 윤진만 기자]"다음에 더 강해져서 돌아오겠습니다."

배드민턴 세계 최강 안세영(삼성생명)의 '무패 신화'가 '2인자' 왕즈이(중국) 앞에서 막을 내렸다.

안세영은 8일(한국시각) 영국 버밍엄의 유틸리타 아레나에서 열린 왕즈이와의 2026년 세게배드민턴연맹(BWF) 월드투어 슈퍼 1000 전영오픈 결승에서 0대2(15-21 19-21)로 패했다.

대한민국 배드민턴 단식 사상 최초 전영오픈 2연패이자 개인 통산 세 번째 우승에 도전한 안세영은 아쉬움 속 다음을 기약했다.

지난해 9월 수원에서 열린 코리아오픈 결승에서 야마구치(일본)에게 패한 뒤부터 이어져온 공식전 무패 행진도 36경기에서 끊겼다.

준결승에서 '라이벌' 천위페이(중국)를 꺾고 결승에 오른 안세영은 왕즈이와의 상성상 결승에서 '절대 우세'가 예상됐다. 안세영은 왕즈이를 상대로 최근 10연승 우위를 점했다. 상대전적은 18승4패였다. 중국 내에서조차 '공안증'(안세영 공포증)이라는 표현까지 등장할 정도 왕즈이에게 안세영은 '넘을 수 없는 벽'으로 여겨졌다.


"오늘은 나의 날이 아니었습니다" 떳떳히 패배 인정한 최강 안세영…'2인…
AP연합뉴스

"오늘은 나의 날이 아니었습니다" 떳떳히 패배 인정한 최강 안세영…'2인…
AP연합뉴스
하지만 이날 셔틀콕은 예상치 못한 방향으로 날아갔다. 첫 게임 초반부터 대이변 조짐이 보였다. 안세영은 초반 3-1로 앞서다 내리 5연속 실점하며 일찌감치 흐름을 빼앗겼다. 침착하게 6-7까지 추격했으나, 다시 5점을 내줬다. 이후 추격에 실패하며 첫 게임을 6점차로 내주고 말았다.

두 번째 게임도 쉽지 않았다. 9-6으로 리드했으나, 금세 역전을 허용했다. 이날 안세영의 샷 정확도는 평소보다 낮았고, 왕즈이의 집중력은 평소보다 높았다. 안세영의 전매특허인 끈질긴 수비를 통한 긴 랠리에서도 우위를 점하지 못했다. 안세영은 13-13 동점 상황에서 왕즈이에게 연속 3실점을 허용했다. 막판 16-20에서 3점을 몰아치며 1점차까지 추격하며 드라마틱한 역전극을 기대케 했지만, 마지막 대각 공격을 허용했다.


왕즈이는 경기 후 안세영을 꺾었다는 사실이 믿기지 않는다는 듯 멍한 표정을 지어보였다. 안세영은 개인 SNS를 통해 "오늘은 아쉽게도 (나의)날이 아니었다. 최선을 다했지만, 상대 선수가 더 좋은 경기를 펼쳤다. 왕즈이의 전영오픈 첫 우승을 축하한다"며 "이번 경기를 돌아보며 더 발전할 부분이 많다는 걸 느꼈다. 경기장에서 함께해 주신 팬분들께 감사드린다. 여러분의 응원이 항상 큰 힘이 되고, 나를 계속 나아갈 수 있게 한다. 다음에 더 강해져서 돌아오겠다"라고 소감을 남겼다.


"오늘은 나의 날이 아니었습니다" 떳떳히 패배 인정한 최강 안세영…'2인…
AP연합뉴스

"오늘은 나의 날이 아니었습니다" 떳떳히 패배 인정한 최강 안세영…'2인…
로이터연합뉴스
한편, 남자 복식 세계 랭킹 1위 서승재-김원호(이상 삼성생명)조는 결승에서 말레이시아의 아론 치아-소위익(2위)조를 상대로 2대1(18-21 21- 12 21-19) 역전승을 거뒀다. 이로써 둘은 1986년 박주봉-김문수조 이후 한국 선수로는 40년만에 남자복식 2연패를 달성했다.

세계 랭킹 4위인 여자복식 듀오 백하나-이소희(이상 인천국제공항)는 결승에서 중국 류성수-탄닝(1위)조에 0대2(18-21 12-21)로 패해 아쉽게 준우승에 머물렀다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'뺑소니' 이재룡, 결국 음주 운전 시인 "소주 4잔 마신 뒤 차 몰아"

2.

유명 앵커 모친 실종 한 달째..수로서 여성 시신 발견됐지만 사건은 여전히 ‘미궁’

3.

'조카 입양' 홍석천, 생애 첫 상견례 복잡 심경 "나 같은 사람 처음 봤을 텐데.."

4.

진태현 "왜 남의 자식 돌보냐고 수군거려"...'세 딸 입양' 시선에 내놓은 진심

5.

[SC현장] "동료들의 노고 가려지지 않길"…90도 고개 숙인 배성우, 7년 만에 '끝장수사' 개봉(종합)

스포츠 많이본뉴스
1.

'오타니도 박수치는데…' 일본판 강백호 탄생? "무례하다" 일왕 퇴장 → 입꾹닫+팔짱 태도 '논란' [WBC화제]

2.

그만 완벽해! 오타니, SNS로 '미출전 후배' 샤라웃까지 → '라스트 사무라이, 고노조 가이토'

3.

'0타석' 307억 최고액 거포 봉인 미스테리…'1할 타격' 마이너 홈런왕, 여기서 꼬였다

4.

헐크가 '진짜' 헐크됐다!...대회 결승서 역대급 패싸움 논란, 주먹으로 뒤통수 때리고, 날아차기 시도

5.

이제 와서 태세 전환인가...미국 최강 병기 말 바꿨다 "WBC 더 뛰고 싶어요"

스포츠 많이본뉴스
1.

'오타니도 박수치는데…' 일본판 강백호 탄생? "무례하다" 일왕 퇴장 → 입꾹닫+팔짱 태도 '논란' [WBC화제]

2.

그만 완벽해! 오타니, SNS로 '미출전 후배' 샤라웃까지 → '라스트 사무라이, 고노조 가이토'

3.

'0타석' 307억 최고액 거포 봉인 미스테리…'1할 타격' 마이너 홈런왕, 여기서 꼬였다

4.

헐크가 '진짜' 헐크됐다!...대회 결승서 역대급 패싸움 논란, 주먹으로 뒤통수 때리고, 날아차기 시도

5.

이제 와서 태세 전환인가...미국 최강 병기 말 바꿨다 "WBC 더 뛰고 싶어요"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.