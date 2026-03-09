"김치찌개가 먹고싶다고 했더니 김치찌개가 왔다" '금빛 스마일리'김윤지의 함박웃음[밀라노-코르티나 패럴림픽 현장]

[코르티나(이탈리아)=스포츠조선 전영지 기자]'스마일 철녀' 김윤지(20·BDH파라스)가 금메달 후 총알배송된 김치찌개 선물에 함박웃음을 지었다.
김윤지는 8일(한국시각) 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스타디움에서 펼쳐진 2026년 밀라노-코르티나 동계패럴림픽 바이애슬론 여자 개인 좌식 12.5㎞에서 38분00초1로 가장 먼저 결승선을 통과하며 눈부신 금메달을 목에 걸었다. 대한민국 동계패럴림픽 여자선수 최초의 메달이자 2018년 평창 동계패럴림픽에서 '철인' 신의현이 대한민국 최초로 크로스컨트리에서 획득한 금메달 이후 8년 만의 두 번째 동계패럴림픽 금메달, 사상 첫 원정 패럴림픽 금메달이다.
사진제공=대한장애인체육회
사진제공=대한장애인체육회
금메달 인터뷰에서 김윤지는 대한장애인체육회 급식지원센터의 한식 도시락에 대해 각별한 감사를 전했다. 전날 자신의 SNS에도 첫 배달된 도시락 사진을 직접 올려 "한식 지원 감사합니다!! 맛있겠다"라며 마음을 전했다. 금메달 질주를 마친 김윤지는 "여기서 양식만 먹었으면 밥 때가 그냥 지나갔을 것같은데 대한장애인체육회에서 매일 한식 저염식 지원을 해주신다. 건강하고 맛있는 음식을 먹게돼 매일 저녁이 기다려진다"며 웃었다. '지금 뭐가 제일 먹고 싶냐'는 단골 질문에 "지금은 짜여진 식단대로 저염식만 먹고 있다"면서도 "김치찌개가 제일 먹고 싶다"고 했다. "선수촌에서 나눠주신 3분 카레도 정말 맛있었는데 대회 끝나고 또 먹을 것"이라며 생긋 웃었다.
이 인터뷰를 발빠르게 '캐치'한 대한장애인체육회 '코리아하우스 급식지원센터'가 기민하게 움직였다. 정성껏 끓인 저염식 김치찌개 한솥을 싣고, 험준한 산악 지대를 통과해야 하는 '2시간 반 거리' 선수촌으로 배송차가 출발했다. 그리고 이날 저녁, 테세로 선수촌에서 김치찌개 한 냄비를 든 채 환하게 웃는 '금빛 미소' 김윤지의 사진이 전해졌다. 코르티나(이탈리아)=전영지 기자 sky4us@sportschosun.com