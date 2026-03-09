"김상겸→유승은→최가온→그리고 이제혁!" 비장애 스노보드 선수 출신 이제혁의 기적, 포기하지 않으면 기회는 온다[밀라노-코르티나 패럴림픽 현장]

기사입력 2026-03-09 15:52


"김상겸→유승은→최가온→그리고 이제혁!" 비장애 스노보드 선수 출신 이제…
사진제공=대한장애인체육회

"김상겸→유승은→최가온→그리고 이제혁!" 비장애 스노보드 선수 출신 이제…
사진제공=대한장애인체육회

"스노보드는 내 인생의 지지대."

'불굴의 스노보더' 이제혁(29·CJ대한통운)이 두 번째 패럴림픽에서 스노보드 사상 첫 동메달을 따낸 후 스노보드를 향한 애정을 전했다.

이제혁은 8일(한국시각) 이탈리아 코르티나 파라 스노보드 파크에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계 패럴림픽 스노보드 크로스 남자 하지 장애(SB-LL2) 결선에서 에마누엘레 페라토네르(이탈리아), 벤 투드호프(호주)에 이어 3위, 빛나는 동메달을 목에 걸었다. 한국 파라 스노보드 사상 첫 메달 역사다.

이제혁의 메달은 관계자들도 예상치 못했던 깜짝 낭보. 기대했던 2022년 베이징 대회, 준준결선에서 조기 탈락 후 눈물을 펑펑 쏟았던 그가 두 번째 패럴림픽에서 기쁨의 눈물을 쏟았다. 초등학교 시절 야구선수로 활약하다 비장애인 스노보드로 진로를 바꿨던 이제혁은 15세에 스케이트 보드를 타다 발목을 다쳤고, 부상 치료중 2차 감염으로 인대와 근육이 손상되며 장애를 안게 됐다. 잇단 시련에 스노보드의 길을 포기했던 소년은 2018년 평창동계패럴림픽을 보고 다시 보드를 꺼내들었다. "평창패럴림픽을 보면서 '내가 있어야 할곳은 저기다'라는 생각이 들었다"고 했다. 패럴림픽의 선한 영향력을 몸소 증명해낸 선수다. 밀라노-코르티나 올림픽에서 최가온, 김상겸, 유승은이 금, 은, 동메달을 따낸 깜짝 효자종목 스노보드. 패럴림픽에서도 이제혁이 K-스노보드의 기세를 이어갔다. 다양한 지형지물로 구성된 슬로프에서 4명이 스피드를 다투는 결선에서 캐나다 선수와의 치열한 3-4위 전쟁을 이겨내고 기어이 포디움에 올랐다.

이제혁은 스노보드를 '내 인생의 지지대'라고 했다. "야구를 그만두고 방황했을 때 스노보드를 시작하며 마음을 다잡았고, 다치고 나서 다시 무너질 뻔했을 때도 스노보드를 타며 나 스스로를 일으켜 세울 수 있었다"고 고백했다.

이제혁은 4년 전 베이징에서 조기 탈락 직후 "아무도 스노보드에서 메달을 딸 거라고 생각 안하시겠지만 저는 잘하면 딸 수 있겠다고 생각했기 때문에 너무 아쉽다"며 눈물을 흘렸었다. '아무도 메달을 딸 수 없을 것'이'라 생각했던 그 종목 스노보드에서 '할 수 있다'고 믿었던 '불굴의 보드 청년' 이제혁이 사상 첫 메달의 기적을 썼다.
코르티나(이탈리아)=공동취재단, 전영지 기자 sky4us@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'뺑소니' 이재룡, 결국 음주 운전 시인 "소주 4잔 마신 뒤 차 몰아"

2.

[SC현장] "동료들의 노고 가려지지 않길"…90도 고개 숙인 배성우, 7년 만에 '끝장수사' 개봉(종합)

3.

김광규 "55세 이서진 비혼주의자..결혼에 1도 관심 없어"

4.

"23세 차이라서 더 좋아" 스테파니, ♥62세 남친과 6년 열애 굳건 [SC이슈]

5.

김원희, 연예계 35년 유일한 스캔들 상대=강호동..."호감 떨어진 사건 있어"

스포츠 많이본뉴스
1.

국대 1경기 뛰고 도망가는게 어때서? → 6000억 앞에서 초연하다면 돌을 던져라. 스쿠발 옹호론 등장. "SNS 불평불만의 시대"

2.

진짜 칼 갈았네…손아섭, 사령탑 앞 첫 타석부터 몬스터월 직격 2루타 폭발

3.

'최후의 FA' 손아섭, 1군 생존 시험대 올랐다…김경문 감독 "좌익수로 본격 테스트"

4.

손아섭 장타력 없다고? 2루타→홈런 폭발! 김경문 감독 앞 무력시위 제대로 했다

5.

파격! '꿈의 조합' 터진다→살라+메시 또는 호날두…미국vs사우디 이적 고민

스포츠 많이본뉴스
1.

국대 1경기 뛰고 도망가는게 어때서? → 6000억 앞에서 초연하다면 돌을 던져라. 스쿠발 옹호론 등장. "SNS 불평불만의 시대"

2.

진짜 칼 갈았네…손아섭, 사령탑 앞 첫 타석부터 몬스터월 직격 2루타 폭발

3.

'최후의 FA' 손아섭, 1군 생존 시험대 올랐다…김경문 감독 "좌익수로 본격 테스트"

4.

손아섭 장타력 없다고? 2루타→홈런 폭발! 김경문 감독 앞 무력시위 제대로 했다

5.

파격! '꿈의 조합' 터진다→살라+메시 또는 호날두…미국vs사우디 이적 고민

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.