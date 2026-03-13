'PBA 신성' 김영원, 체네트 제압하고 월드챔피언십 8강 진출!

|
|
[제주=스포츠조선 박찬준 기자]'프로당구 신성' 김영원(하림)이 '튀르키예 강호' 륏피 체네트(하이원리조트)를 제압하고 월드챔피언십 8강에 올랐다.
G조 2위로 16강에 오른 김영원은 B조 1위 체네트를 상대로 1세트를 15-12(14이닝)로 가져갔다. 이어진 2세트에도 김영원이 4이닝 만에 15-10으로 승리하며 순식간에 세트스코어 2-0으로 달아났다. 3세트엔 체네트가 9이닝째 터진 하이런 10점을 앞세워 15-6(9이닝)으로 승리, 한 세트를 추격했다. 하지만 김영원이 4세트를 15-10(7이닝)으로 가져가며 세트스코어 3대1 승리를 완성했다.
김영원의 8강 상대는 '베트남 강호' 응오딘나이(베트남)다. 응오는 16강에서 에디 레펀스(벨기에·SK렌터카)를 세트스코어 3대0으로 제압하고 8강에 올랐다. 김영원과 응오의 통산 맞대결 전적은 김영원이 1전 1승으로 앞서 있다.
|
|
2차 투어(하나카드 챔피언십) 우승자 다비드 마르티네스(스페인·크라운해태)는 '일본 강자' 모리 유스케(에스와이)를 세트스코어 3대0으로 제압했으며, '초대 PBA 월드챔피언십' 우승자 다비드 사파타(스페인·우리금융캐피탈)도 응우옌프엉린(베트남·SK렌터카)를 3대0으로 완파하고 8강 티켓을 거머쥐었다.
조건휘(SK렌터카)는 무라트 나지 초클루(튀르키예·하나카드)를 상대로 풀세트 까지 가는 명승부 끝에 세트스코어 3대2로 승리해 8강 한 자리를 차지했으며, 김재근(크라운해태)과 김임권도 각각 김남수와 마민껌(베트남·NH농협카드)을 제치고 8강에 올랐다.
대회 7일차인 13일에는 PBA-LPBA 8강이 펼쳐진다. 먼저 LPBA 8강은 오후 2시 최혜미(웰컴저축은행)-이우경(에스와이), 임정숙(크라운해태)-김세연(휴온스) 대진에 이어 오후 7시에는 한지은(에스와이)-한슬기, 김가영(하나카드)-차유람(휴온스) 대진이 진행된다. PBA 8강은 오후 4시30분 조건휘-다비드 마르티네스, 다비드 사파타-김임권, 오후 9시30분 김영원-응오, 산체스-김재근 경기가 펼쳐진다.
박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com
◇하나카드 하나캐피탈 제주특별자치도 PBA-LPBA 월드챔피언십 8강 일정(12일)
최혜미-이우경 / 임정숙-김세연
조건휘-다비드 마르티네스 / 다비드 사파타-김임권
한지은-한슬기 / 김가영-차유람
김영원-응오딘나이 / 다니엘 산체스-김재근