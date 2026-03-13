'오네 슈퍼레이스 챔피언십', 2026시즌 개막 앞두고 장거리 레이스 포인트 등 규정 발표

기사입력 2026-03-13 17:16


국내 최고의 모터스포츠 대회인 '오네 슈퍼레이스 챔피언십'이 2026시즌을 앞두고 주요 경기 규정 변경 사항을 발표했다.

장거리 레이스 포인트 체계 신설을 비롯해 클래스별 웨이트 및 그리드 규정이 새롭게 도입되며, GT4 클래스에는 드라이버 교체 레이스 규정이 추가된다.

우선 150㎞ 이상 주행하는 장거리 레이스 별도 포인트 체계가 다시 적용된다. 이는 2024시즌 운영됐던 제도로, 기존 결승 포인트는 유지되지만 장거리 레이스에서는 보다 높은 포인트가 적용된다. 이에 따라 장거리 레이스의 전략적 중요성이 한층 높아질 것으로 보인다.

새롭게 적용되는 장거리 레이스 결승 포인트는 1위 30점, 2위 22점, 3위 18점, 4위 14점, 5위 12점, 6위 9점, 7위 7점, 8위 5점, 9위 3점, 10위 2점이다. 완주 포인트 1점은 기존과 동일하게 별도로 부여된다.

또 2026시즌에는 클래스별 경기 균형을 고려한 웨이트 및 그리드 규정도 일부 개정된다. 토요타 가주 레이싱 6000 클래스는 이번 시즌부터 석세스 웨이트 규정이 적용되지 않는다.

GTA 클래스에는 시즌 중 처음 참가하는 라운드에 한해 1회 30㎏의 핸디캡 웨이트를 적용하는 규정이 신설되며, GTB 클래스에는 석세스 그리드 규정이 새롭게 도입된다. 직전 대회 결승 공식 결과에 따라 1위는 3그리드, 2위는 2그리드, 3위는 1그리드 강등이 적용된다. 단 두 클래스 모두 개막전과 최종전에는 적용되지 않는다. 또 시즌 중 처음 참가하는 라운드에 한해 3그리드 강등이 적용되는 핸디캡 그리드 규정도 함께 신설된다.

알핀 클래스에도 석세스 그리드 규정이 도입된다. 직전 대회 결승 결과 기준으로 1위는 6그리드, 2위는 4그리드, 3위는 2그리드 강등이 적용된다. 또 시즌 중 처음 참가하는 라운드에 한해 6그리드 강등이 적용되는 핸디캡 그리드 규정도 신설된다. 이번 규정 도입을 통해 다양한 선수가 포디움에 오를 수 있을 것으로 기대된다.

이밖에 GT4 클래스에는 150㎞ 이상의 장거리 레이스에서 드라이버 교체가 가능한 레이스 규정이 새롭게 도입된다. 이 클래스는 한 명 또는 두 명의 드라이버가 팀을 이뤄 경기에 참가할 수 있도록 운영된다.


또 두 명의 드라이버가 참가할 수 있는 레이스의 경우 경기 중 의무 피트스톱 시간이 설정되며, 이를 통해 드라이버 교체가 이뤄질 수 있다. 이 레이스에 한 명의 드라이버만 참가하더라도 타 팀과의 형평성을 위해 의무 피트스톱 시간을 준수해야 한다. 신규 규정 도입을 통해 다양한 선수들이 GT4 클래스를 경험하고 추가 유입될 것으로 보인다.

'2026 오네 슈퍼레이스 챔피언십' 개막전은 경기도 용인시 에버랜드 스피드웨이에서 4월 18~19일 양일간 더블라운드로 개최된다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

