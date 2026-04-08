'쇼트트랙 여제' 최민정 여전하다, 국대 선발전 500m 1위...종합 1위 등극, 심석희는 500m 2위

10일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 쇼트트랙 여자 500m 예선이 열렸다. 힘차게 질주하는 최민정. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.10/

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[스포츠조선 김대식 기자] 쇼트트랙 간판 최민정(성남시청)의 실력은 여전하다.

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최민정은 8일 서울 목동아이스링크에서 펼쳐진 2026~2027시즌 쇼트트랙 국가대표 1차 선발대회 둘째 날 여자 500ｍ에서 1위에 올랐다. 이날 경기에서 43초787의 기록으로 심석희(43초850·서울시청), 김은서(43초953·화성시청)를 제치고 가장 먼저 결승선을 통과했다.

2번 레인에서 출발한 최민정은 곧바로 선두 자리를 꿰찼고 이후 전력 질주로 레이스를 주도했다. 최민정은 전날 여자 1500ｍ에서 3위에 오른 데 이어 여자 500ｍ에서 1위에 오르며 종합 순위 1위로 뛰어올랐다.

그는 9일 열리는 1차 선발대회 마지막 경기인 여자 1000ｍ와 11∼12일까지 열리는 2차 선발대회 3개 종목 경기를 통해 대표팀 재승선을 노린다.

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세 차례 올림픽에서 금메달 4개, 은메달 3개를 획득한 최민정은 2026년 밀라노-코르티나 동계 올림픽 마지막 레이스를 마친 뒤 올림픽 은퇴를 선언했다. 최민정은 선수 은퇴는 잠시 미뤄둔 채 다시 훈련에 전념했고, 이번 선발전에 정상 출전했다.

같은 날 열린 남자 500ｍ에선 김태성(화성시청)이 41초606의 기록으로 1위에 올랐고, 이정민(41초805·성남시청)이 2위, 박장혁(41초927·스포츠토토)이 3위를 차지했다. 밀라노 올림픽에 출전한 신동민(화성시청)은 결승서 넘어져 레이스를 끝마치지 못했다.

차기 시즌 국가대표는 1, 2차 선발대회 남녀 500ｍ와 1000ｍ, 1500ｍ 3개 종목의 순위 점수를 모두 합산해 종합 순위를 결정하며 1차 대회 남녀 상위 24명이 2차 선발대회에 진출한다.

2026년 국제빙상경기연맹(ISU) 세계선수권대회에서 2관왕에 오른 남자부 임종언(고양시청)과 여자부 김길리(성남시청)는 규정에 따라 차기 시즌 남녀 대표팀에 자동 선발된다. 이에 따라 1∼2차 대회 남녀 종합 순위 1∼7위 선수가 대표팀에 승선한다. 임종언, 김길리와 함께 남녀부 1∼2위에 오른 선수들은 차기 시즌 국제대회 개인전 출전 자격을 받는다.