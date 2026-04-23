프로당구 PBA, 스포츠종목 최초 '대한민국 브랜드 대상' 수상!

사진제공=PBA

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[스포츠조선 박찬준 기자]프로당구 PBA가 쾌거를 달성했다. 스포츠종목 최초로 대한민국 브랜드대상을 수상했다.

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프로당구협회(PBA·총재 윤영달)는 22일 서울 송파구 올림픽파크텔에서 열린 '2026 대한민국브랜드대상·ESG경영대상·아시아브랜드대상' 시상식에서 스포츠부문 대상을 수상했다.

대한민국브랜드협회(회장 조세현)가 주최하는 대한민국 브랜드대상은 공기업, 공공기관, 대기업, 중소기업 등 국내 유수 기업들을 대상으로 1년간 소비자들에게 가장 사랑받았던 브랜드들을 선정해 시상하는 자리다. 서류 심사와 보충 자료 및 현장 심사 등을 거쳐 해당 분야 1위를 수상 대상자로 확정한다.

그 결과 PBA가 당당히 스포츠부문 1위에 올랐다. 8번째 시즌을 앞둔 PBA는 지난 2019년 출범, 기존의 당구를 새롭게 탈바꿈해 수준 높은 경기 콘텐츠를 제공하는 등 당구를 진정한 스포츠 종목으로 끌어올렸다는 평가를 받았다. 이밖에 프로당구 선수라는 직업을 창출, 국산 당구공과 테이블 등을 공식 경기 용품으로 채택해 당구산업 육성에 이바지하는 등 새로운 스포츠 산업의 한 축으로 자리잡은 점을 인정받았다.

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윤영달 총재 대리로 시상대에 오른 장상진 부총재는 "'대한민국이 중심이 될 수 있는 스포츠가 과연 무엇일까?'라는 물음으로 PBA가 출발했다"라며 "당구라면 한국이 중심이 될 수 있겠다는 믿음과 확신이 지금의 PBA를 만들었고, 오늘의 이 상을 받을 수 있게 된 원동력이 됐다. 모든 분들께 감사드린다"는 소감을 전했다. 이어 시상식에 함께한 정수빈도 "모든 프로당구선수를 대표해 수상 무대에 오르게 돼 영광"이라며 "앞으로도 PBA가 더 많은 분들께 사랑받는 스포츠 브랜드로 성장할 수 있도록 저 역시 한 명의 선수로서 최선을 다하겠다"고 말했다.

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PBA는 지난 2022년 문화체육관광부 주최 '제18회 대한민국스포츠산업대상'에서 대상(국무총리상)을 수상한 것을 시작으로 올해 1월에는 LPBA 김가영(하나카드)이 비올림픽종목 선수로는 최초로 '윤곡여성스포츠대상' 최고상인 대상을 수상한데 이어 이번 브랜드 대상까지 차지하며 겹경사를 맞이하게 됐다.

2026~2027시즌 준비를 위한 트라이아웃, 큐스쿨 등을 마친 PBA는 내달 6일 PBA 팀리그 드래프트를 통해 시즌 개막 준비를 이어갈 예정이다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com