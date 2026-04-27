[오피셜]"대변환 예고!" 배드민턴 '21점 시대' 굿바이…2027년부터 15점제 도입 확정

Gold medallist South Korea's An Se-young celebrates on the podium during the award ceremony for the women's singles final match at the Badminton Asia Championship in Ningbo, eastern China's Zhejiang province on April 12, 2026. (Photo by CN-STR / AFP) / China OUT

Gold medallist South Korea's An Se-young (2/L), silver medallist China's Wang Zhiyi (L) and bronze medallists South Korea?s Sim Yu-jin (2/R) and Japan´s Akane Yamaguchi pose on the podium during the award ceremony for the women's singles final match at the Badminton Asia Championship in Ningbo, eastern China's Zhejiang province on April 12, 2026. Zhejiang Province on April 12, 2026. (Photo by CN-STR / AFP) / China OUT

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[스포츠조선 김가을 기자]배드민턴이 20년 넘게 이어온 '21점제' 대신 15점제로의 대전환을 선택했다.

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세계배드민턴연맹(BWF)은 25일(이하 한국시각) 덴마크 호르센스에서 열린 정기 총회에서 새로운 점수 체계인 '15점 3게임제(3x15)' 도입 안건을 최종 가결했다. 이번 안건은 투표 결과 가결 정족수인 찬성 3분의 2 이상을 확보했다. 이로써 지난 2006년 도입돼 20년 넘게 유지된 현행 21점제는 역사 속으로 사라지게 됐다. 2027년 1월부터는 매 게임 15점을 먼저 얻는 쪽이 승리하는 새 방식이 전면 시행된다.

제도 개편으로 전 세계 배드민턴계의 경기 전략에도 대폭적인 수정이 불가피해졌다. 세트당 점수가 21점에서 15점으로 6점이나 줄었다. 초반 실수가 패배로 직결될 가능성이 커졌다. 긴 호흡의 전술보다 처음부터 주도권을 잡는 초반 화력전이 승패의 핵심적 변수가 될 것으로 보인다.

대한민국 대표팀에게도 만만치 않은 과제다. 여자 단식 세계랭킹 1위 안세영과 남자 복식 1위 서승재-김원호(이상 삼성생명) 조 등은 '뒷심'에 유독 강점을 보였기 때문이다.

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현장 지도자들은 변화에 따른 적응을 최우선 과제로 꼽았다. 박주봉 배드민턴 대표팀 감독은 "15점제 개편은 장단점이 있을 것이다. 선수들의 피로도 측면에서는 컨디션 관리에 도움이 될 것이다. 안세영, 서승재, 김원호 등은 주로 후반에 승부를 뒤집는 스타일이다. 훈련 방식에 변화를 줘서 새로운 체제에 적응해 나가야 할 것 같다"고 말했다.

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대한배드민턴협회는 제도 변화에 발맞춰 국내 대회 운영 방식도 전면 재검토할 방침인 것으로 알려졌다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com