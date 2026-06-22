"휠체어컬링, 골볼, 보치아 직관 응원,함께해요!" KPC 서포터스 2기 출범[장애인체육 SNS]

사진제공=대한장애인체육회

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○… 2026년 KPC 서포터스 2기가 출범한다. 5월 말부터 6월 초까지 스포츠에 관심이 많은 대학생 및 시민을 대상으로 모집한 결과 200여명이 지원했다. 이들은 올해 주요 대회 4개 경기를 관람, 현장 응원에 참여하며 장애인 스포츠의 대중성과 접근성을 높이는 데 힘쓸 예정이다. 첫 응원 대회는 28일 강릉컬링경기장에서 열리는 2026년 코리아파라컬링리그 휠체어컬링 결승전이다. 내달 17일 울산광역시 전국휠체어럭비대회(울산문수체육관), 8월 23일 골볼리그전(청주시장애인스포츠센터), 8월 31일 2026년 세계보치아선수권(서울 KSPO돔) 경기 등도 현장 직관, 응원할 계획이다.

사진제공=경기도장애인체육회

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○ …경기도장애인체육회가 내달 4~5일 김포에서 개최하는 제8회 경기도어울림체육대회의 안전 개최를 위한 1차 안전 현장점검을 실시했다. 경기도장애인체육회, 도 종목단체, 스포츠안전재단, 개최지 관계자들이 보치아, 볼링, 수영, 풋살, 탁구 총 5종목 실내외 경기장을 집중 점검했다. 유일한 실외 종목인 풋살 경기장을 대상으로 폭염 대비 체육행사 운영기준 준수 여부와 응급상황 대응체계, 휴식공간 및 냉방시설 확보 현황 등을 확인하고, 장애인 선수 및 참가자의 이동 동선, 편의시설 및 안전시설 유지·관리 현황 등을 꼼꼼히 살폈다. 백경열 사무처장은 "장애-비장애인이 스포츠를 통해 소통하고 화합하는 축제의 장이 될 수 있도록 관계기관과의 긴밀한 협력을 바탕으로 안전한 대회를 만드는 데 만전을 기할 것"이라고 밝혔다.

○…대한장애인체육회가 26일 오후 1~5시 대구광역시체육회관에서 2026년 제3차 장애인스포츠 등급분류 교육 세미나를 개최한다. 행정가(체육단체 임직원) 및 선수, 지도자 등 등급분류 이해관계자를 대상으로 한 이번 세미나는 등급분류 개요, 과정 및 절차, 사례 분석 등의 내용으로 진행된다.