[공식발표]"러시아, 2028 LA올림픽 출전 가능" IOC 출전금지 징계 잠정해제

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[스포츠조선 전영지 기자]국제올림픽위원회(IOC)가 러시아올림픽위원회(ROC)에 내렸던 징계를 잠정 해제했다. 이에 따라 러시아 선수들이 2028년 로스앤젤레스(LA) 하계 올림픽에 출전할 길이 열렸다.

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IOC 집행위원회는 8일(한국시각) 2023년 10월 12일부터 효력이 발생했던 러시아올림픽위원회에 대한 자격정지 처분을 잠정 해제했다. 2023년 우크라이나 전쟁에 대한 대응으로 자격정지 징계를 내렸지만 현 시점 '러시아가 우크라이나 올림픽위원회의 관할권에 속하는 영토 내 지역 스포츠 조직을 더 이상 회원으로 포함하지 않고 있다'는 점을 고려, IOC 법률위원회가 결론을 내렸다. 했지만 IOC는 해당 금지 조치가 "더 이상 유효하지 않다"면서 러시아 선수들이 "도핑 방지 요건을 충족"하는 경우 다시 대회에 참여할 수 있다고 밝혔다. 올림픽 경기에서 러시아의 국기, 상징색, 국가를 사용할 수 있도록 허용할지 여부에 대해선 아직 아무런 결정도 내려지지 않았다. IOC는 "러시아 내에서 IOC 행사를 주최하지 않고, 러시아 정부 및 국가 관료들을 IOC 행사에 초청하지 않는 조치는 앞으로도 유지될 것"이라면서 각 종목 국제경기연맹과 국제 스포츠대회 조직위의 경우, 이에 대한 결정권을 위임했다.

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IOC는 "2028년 LA올림픽, 2028년 돌로미티 발텔리나 동계청소년올림픽의 예선 시즌이 시작됐고 모든 선수들에게 평등한 접근 기회를 제공하기 위해 IOC 집행위가 2022년 2월 28일과 2023년 3월 28일에 국제경기연맹(IF) 및 국제 스포츠 대회 주최측에 내렸던 러시아 선수 및 팀 관련 권고 참가 조건을 더 이상 적용하지 않기로 결정했다"고 이번 결정의 이유를 설명했다.

IOC는 2026년 5월 이미 벨라루스 선수들의 참가에 대한 제한 권고는 해제한 바 있다.

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2024년 파리하계올림픽과 2026년 밀라노·코르티나동계올림픽에 러시아 일부 선수는 개인 중립(AIN) 자격으로 출전한 바 있다. 러시아는 2021년 도쿄올림픽 당시 300명이 넘는 선수단이 71개의 메달을 획득했지만 파리올림픽에선 러시아, 벨라루스 소속 32명의 선수들이 나서 5개의 메달을 따는 데 그쳤다.

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러시아 측은 올림픽 경기가 "정치로부터 자유로워야 한다"면서 IOC의 이번 결정을 환영했다. 미하일 데그탸레프 러시아 스포츠부 장관은 텔레그램을 통해 "IOC가 명확한 신호를 보내고 있다. 올림픽 운동은 반드시 정치로부터 자유로워야 한다"면서 러시아가 2028년 LA올림픽 예선전에 참가할 계획이라고 ?꽁慧?

IOC는 러시아의 우크라이나 침공을 여전히 "강력히 규탄한다"면서도 "국제 대회에 대한 선수의 참가 가능 여부가 그들 정부의 전쟁이나 분쟁 개입으로 인해 제한돼서는 안 된다는 점을 인정한다"고 설명했다.

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한편 지난 5월 세계육상연맹(WA)은 벨라루스 선수들과 팀이 자국 국기를 달고 경기에 나설 수 있도록 금지 조치를 해제하라는 IOC의 권고를 거부한 바 있다. 국제펜싱연맹(FIE)은 최근 러시아, 벨라루스 선수의 국제대회 출전을 허용했다. 국제축구연맹(FIFA)은 2022년 2월부터 유지해온 러시아의 국제대회 출전금지 조치와 관련해 "IOC의 이번 결정을 분석할 것"이라는 입장을 밝혔다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com

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