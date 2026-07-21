K리그1 6경기 대상 프로토승부식 85회차 마감 임박

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서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜(대표이사 김대욱)가 주중에 열리는 K리그1 6경기를 대상으로 한 프로토 승부식 85회차의 마감이 임박했다고 21일 밝혔다.

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프로토 승부식 85회차는 지난 7월20일(월) 오전 8시 발매를 시작했다. 전국 판매점 및 공식 인터넷 발매 사이트 베트맨을 통해 ▲승무패 ▲핸디캡 ▲언더오버 ▲SUM ▲전반 승무패 ▲전반 핸디캡 ▲전반 언더오버 등 다양한 유형으로 참여할 수 있다.

21일 오후 7시 30분에는 제주SK FC-강원FC(7922~7929번), 울산 HDFC-인천 유나이티드(7930~7937번), 전북 현대모터스-대전 하나시티즌전(7938~7945번)이 열린다. 이날 개최되는 3경기는 경기시작 시각까지 구매할 수 있다.

다음 날인 22일(수) 오후 7시30분에는 부천FC 1995-FC안양(8114~8121번), 광주FC-김천상무(8122~8129번), FC서울-포항 스틸러스전(8130~8137번)이 펼쳐진다. 해당 3경기는 프로토 승부식 85회차에서 21일(화) 오후 11시까지 구매할 수 있으며, 이후에는 차기 회차를 통해 동일한 대상경기를 구매할 수 있다.

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21일 오전 기준 리그 선두 서울(12승3무3패·승점 39)은 5위 포항(8승4무6패·승점 28)을 상대한다. 서울은 최근 5경기에서 4승 1무를 기록하며 상승세를 이어가고 있으며, 이번 시즌 포항과의 첫 맞대결에서도 승리를 거뒀다. 서울이 포항을 상대로 다시 한번 승리하며 선두 자리를 더욱 공고히 할 수 있을지 축구팬들의 이목이 집중되고 있다.

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8위 제주(6승5무7패·승점 23)는 2위 강원(8승7무3패·승점 31)을 만난다. 강원은 최근 8경기에서 5승 3무로 패배 없이 상승세를 이어가고 있다. 다만, 양 팀의 이번 시즌 첫 맞대결이 1-1 무승부로 끝난 점을 고려하면, 이번 경기에서도 치열한 접전이 펼쳐질 가능성이 존재한다.

4위 울산(8승4무6패·승점 28)과 7위 인천(7승3무8패·승점 24)의 맞대결도 진행된다. 두 팀의 승점 차가 4점에 불과한 가운데, 이번 시즌 첫 맞대결에서는 울산이 2-1로 승리했다.

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3위 전북(8승5무5패·승점 29)은 9위 대전(4승7무7패·승점 19)을 상대로 상위권 수성에 나선다. 전북은 이번 시즌 대전과의 첫 맞대결에서 1-0으로 승리했다. 반면 대전은 최근 5경기에서 3무를 거둔 뒤 2연패를 기록해 분위기 전환이 필요한 상황이다.

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이번 주중 부천(4승7무7패·승점 19)과 안양(5승9무4패·승점 24)이 맞붙는다. 리그 순위에서는 부천(10위)보다 안양(6위)이 앞서 있지만, 지난 맞대결에서는 부천이 1-0으로 승리한 만큼, 면밀한 승부 예측이 필요한 경기다.

최하위권에서는 12위 광주(1승6무11패·승점 9)와 11위 김천(2승10무6패·승점 16)이 격돌한다. 양 팀의 앞선 맞대결은 1-1 무승부로 끝났으며, 두 팀 모두 최근 7경기에서 승리를 거두지 못해 승점 확보가 절실한 상황이다. 한국스포츠레저 관계자는 "프로토 승부식 85회차에는 선두권 경쟁부터 중하위권 순위 다툼까지 다양한 관전 요소를 갖춘 주중 K리그1 경기들이 편성됐다"며 "국내 축구팬들의 많은 관심과 참여를 부탁한다"고 말했다.

프로토 승부식 85회차의 K리그1 대상경기와 배당률은 공식 인터넷 발매 사이트 베트맨에서, 경기별 분석 내용은 해당 사이트 내 토토가이드 페이지에서 각각 확인할 수 있다.