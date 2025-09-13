스포츠조선

이럴수가. 여수 컵대회 남자부 취소 위기. FIVB 대회 불허. 2차전 내일로 연기, 자정까지 허가없으면 취소[공식발표]

최종수정 2025-09-13 16:52

13일 여수 진남실내체육관에서 열릴 예정이던 2025 여수·NH농협컵 프로배구대회 KB손해보험-삼성화재전이 세계배구연뱅의 불허로 인해 14일로 연기됐다. 사진제공=KOVO

OK저축은행 전광인이 친정팀 현대캐피탈을 상대로 스파이크를 날리고 있다. 사진제공=KOVO

현대캐피탈 손찬홍이 스파이크를 날리고 있다. 사진제공=KOVO

[여수=스포츠조선 권인하 기자]2025 여수·NH농협컵 프로배구대회 남자부 경기가 취소될 위기에 처했다.

국제배구연맹(FIVB)이 이번 대회의 남자부 경기에 대해 개최 전날 중단을 권고했다.

한국배구연맹(KOVO)은 이에 이번 컵대회 남자부에 대한 개최 허가를 다시 한번 보내고, 아시아배구연맹을 통해서도 개최가 되도록 노력하고 있으나 아직 FIVB에서 추가 답변이 오지 않고 있다.

KOVO는 일단 13일 개막전인 현대캐파탈-OK저축은행전을 열었지만 두번째 경기인 KB손해보험-삼성화재전은 일단 열지 않고 다음날인 14일 오전 11시로 연기하기로 결정했다.

그리고 만약 13일 자정까지 FIVB의 승인이 나지 않는다면 남자부 대회를 취소하기로 결정했다.

세계선수권대회가 열리고 있는 시점에 대회가 열리는 것에 대해 FIVB가 제동을 걸었다. 일단 외국인 선수의 참가를 불어해 이날 경기에서 현대캐피탈과 OK저축은행 모두 외국인 선수와 아시아쿼터 선수가 없이 국내선수로만 경기가 진행됐었다. 그러나 외국인 선수 참가 불허를 뛰어넘어 대회 자체를 금지시킨 것은 이번이 처음이다. 오는 21일부터 열리는 여자부는 정상적으로 개최된다.

KOVO는 "연맹은 FIVB와의 시각 차이로 인해 물의를 일으켜 구단 관계자 및 선수단, 여수시 관계자 및 여러 스폰서, 그리고 여수 시민을 비롯한 배구 팬분들께 사죄의 말씀을 드립니다. 앞으로 FIVB와 긴밀하게 소통하며 이러한 일이 발생하지 않도록 최선을 다하겠습니다"라고 입장을 밝혔다.

대회 개최가 허가 돼 연기된 KB손해보험-삼성화재전이 14일 열리게 된다면 무료 입장으로 진행될 예정이다.

KOVO 관계자는 "이번 대회는 리그가 아니고 항상 해왔던 대회로 시즌을 앞둔 시범경기 측면이라는 점을 강조했으나 아직 FIVB에서 답변이 오지 않고 있다"라면서 "아시아배구연맹 회장의 명의로도 이번 대회 개최를 위한 서한을 발송했다. 아시아배구연맹 회장도 개회 개최를 위해 도움을 주겠다고 했다. 오늘 자정까지 협의를 이어갈 것이다"라고 밝혔다.
여수=권인하 기자 indyk@sportschosun.com



