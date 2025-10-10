트레블 이끈 명장과 면담…이적생의 자신 "내 캐릭터, 확실히 책임지겠습니…

트레블 이끈 명장과 면담…이적생의 자신 "내 캐릭터, 확실히 책임지겠습니다"

최종수정 2025-10-10 09:55

사진제공=현대캐피탈 스카이워커스 배구단

[스포츠조선 이종서 기자] "분위기를 확실히 책임질 수 있는게 제 장점이죠."

신호진(24·현대캐피탈)은 최근 필립 블랑 현대캐피탈 감독과 3차례 면담을 진행했다.

신호진은 "감독께서 지금 하는 플레이를 그대로 하면 된다고 말씀하셨다. 또 파이팅을 팀에 힘을 불어넣어달라고 하시더라"고 밝혔다. 신호진은 "그게 또 내 캐릭터라고 생각한다. 분위기를 확실히 책임질 수 있는 게 나의 장점이기도 하다. 홈이나 원정이나 변함없이 재밌는 배구를 보여드릴 자신은 있다"고 답했다.

올 시즌 신호진은 새로운 도전에 나선다. 지난 시즌이 끝난 뒤 전광인(OK저축은행)과의 일대일 트레이드로 현대캐피탈 유니폼을 입었다.

현대캐피탈로 이적했으나 남자배구대표팀의 일원으로 바쁜 나날을 보냈다. 국제배구연맹(FIVB) 2025 세계선수권에도 다녀왔다. 대표팀은 조별리그 탈락의 고배를 마셨으나 신호진은 핀란드와 3차전에서 팀 내 최다인 24득점을 올리며 경쟁력을 보여줬다.

팀에 합류한 그는 아웃사이드 히터였던 그는 아포짓 스파이커로 변신했다.

일본 나고야 전지훈련에 합류해 "세계적인 선수들 앞에서 경기하다 보니 위축되는 부분이 없지 않아 존재했다. 비록 결과는 좋지 않았지만 세계 배구 수준을 조금은 경험한 것 같다. 확실히 디테일한 부분에서 수준 차이가 났다"라며 "대부분을 보완해야 한다고 느꼈다. 신장이 좋은 선수들이 많다 보니 빠른 플레이했을 때 각을 내는 데 한계가 존재했다. 밀어 때리는 건 물론 어떻게 득점할 수 있을지를 고민하게 됐다. 내 약점인 블로킹과 서브도 보완해야 한다. 세계선수권에서 배운 것을 시즌에 활용해 보겠다"고 말했다.


사진제공=현대캐피탈 스카이워커스 배구단
2025~2026시즌 개막까지 2주가량이 남았다. 신호진은 "훈련을 며칠 하지 않았지만 수준이 되게 높다. 그런 팀에서는 실수 하나가 매우 크게 느껴진다. 매일 경기하는 느낌으로 훈련하는 것 같다. 호흡은 워낙 세터진이 뛰어나 눈빛만 봐도 잘 된다는 느낌을 받고 있다"고 했다.


OK저축은행에서 함께한 아시아쿼터 바야르사이한(몽골)과 외국인 선수 레오(쿠바)와 재회했다. 특히 바야르사이한과는 아포짓 자리를 두고 선의의 경쟁을 펼칠 가능성이 크다. 현대캐피탈은 지난시즌 아시아 쿼터 신펑(중국)의 빈자리를 메워야 하는 과제가 있다.

신호진은 "둘 다 친형 같은 느낌이고 티격태격하는 사이다. 팀은 바뀌었지만 실력은 말할 것도 없다"라고 웃은 뒤 "아무래도 큰 공격을 때려줄 수 있는 선수가 많으면 편하다. 대표팀에서도 그랬지만 경쟁보다는 내가 가진 걸 최대한 보여주려고 한다. 이후의 판단은 감독의 몫이다. 누가 뛰든 간 팀에 플러스 요인이 될 수 있게 또 긍정적인 방향으로 해봐야 하지 않겠나"라고 했다.

현대캐피탈은 '디펜딩 챔피언' 자격으로 2연패에 나선다. 아포짓인 신호진의 역할도 분명 필요하다. 신호진은 "현대캐피탈은 상당히 공격적인 팀이라는 느낌을 받았다. 팀 컬러가 확실해 이기지 못할 경기를 뒤집었던 것 같다"고 말하며 "우승 확률이 높다고 생각하지만 미래보다 차근차근 한 경기부터 집중해야 한다. 자만하지 않겠다"고 각오를 다졌다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

