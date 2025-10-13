멤버쉽 완판! 창단 첫 우승 향한 각오…KB손해보험 "팬들의 성원에 꼭 보답하고파"

최종수정 2025-10-13 18:02

멤버쉽 완판! 창단 첫 우승 향한 각오…KB손해보험 "팬들의 성원에 꼭 …
사진제공=KB손해보험

멤버쉽 완판! 창단 첫 우승 향한 각오…KB손해보험 "팬들의 성원에 꼭 …
사진제공=KB손해보험

[스포츠조선 김영록 기자] 의정부 KB손해보험 스타즈(이하 KB배구단)가 지난 시즌의 아쉬움을 딛고 창단 첫 우승을 향한 각오를 다졌다.

KB 배구단은 13일 2025~2026시즌 멤버십 2종('KB멤버십', 'STARS멤버십')을 새롭게 선보인 결과 모두 매진됐다고 밝혔다. 특히 한정판으로 출시된 'KB멤버십' 50개는 판매 시작 1분 만에 모두 매진됐고, 뒤이어 'STARS멤버십'도 완판을 마쳤다.

KB배구단은 팬들과의 소통을 최우선적인 목표로 삼아 지난 세 시즌 동안 멤버십 팬 전용 오픈 채팅방을 운영하며 팬들의 요청 및 불편 사항을 실시간으로 모니터링하고 즉시 조치하는 차별화된 서비스를 제공해왔다. 이번 멤버십은 2025-2026시즌 창단 첫 우승에 대한 팬들의 기대감과 더불어 세분화된 선예매 시스템, 다양한 상품 제공 등으로 팬들의 높은 만족도를 이끌어냈다.

'KB멤버십'은 홈경기 선예매권, 티켓 할인권 뿐만 아니라 멤버십 한정 '바람막이형 맨투맨'이 포함되어 있으며, 'STARS멤버십'은 홈경기 선예매권과 티켓 할인권이 제공된다. 또한, 멤버십 공통 혜택으로 오프라인MD샵 5% 할인권과 구단 공식 행사 우선 참여권 등이 제공된다.

이러한 멤버십 혜택에 따라 KB배구단은 멤버십 팬들과 함께 2025-2026시즌 출정식을 오는 10월 18일, 의정부문화재단 소극장에서 진행한다. 시즌 개막 전 팬들과 선수들이 한 층 가까이 호흡하는 자리로 마련된 이번 행사는 다양한 이벤트가 준비되어 있다. 출정식 공식 행사 전 선수들과 팬들이 함께하는 미니게임을 시작으로, 1부는 비시즌 일상과 시즌 준비과정 등 팬들과 진솔한 이야기를 나누는 토크쇼가 진행된다. 2부 행사는 차기 시즌 우승을 향한 의지와 도전에 대한 각오를 담은 공식 출정식을 진행한다.

구단 관계자는 "이번 멤버십은 KB배구단 팬들에게 더 가까이 다가가고 더 나은 서비스를 제공하고자 새롭게 준비했다"며, "다가오는 2025-2026시즌은 창단 첫 우승을 통해 팬들의 성원에 보답하겠다"고 소감을 전했다.


김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'백혈병 투병' 차현승 "피부 벗겨짐 반복..수치도 올라야 하는데 안 잡혀"

2.

'44kg' 송가인, 실물 얼마나 다르길래.."TV 나오지 마라, 얼굴 작고 날씬"

3.

송가인, 무명시절 서울서 '가장 싼' 월세집 살았다 "돈 못 벌어 3달씩 밀리기도"

4.

이효리, 지각생도 품은 '요가원 원장님'.."너무 따뜻해, 몸과 마음 힐링"

5.

김동현, 6세子 자식 농사 대성공...펜싱 국대 되나 '놀라운 체육 DNA'

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민 빠진 LA FC, 결국 서부 우승 놓쳤다

2.

손바닥 부러진 상태로 홈런 → 감독 눈물, 사라진 국대 안방마님 수술한다

3.

전준우 논란 파고들 삼성, 100% vs 93.8%인데, 1위와 꼴찌라니, 100% 확률 세밀함에서 갈린다[준PO3]

4.

연습 경기도 '만원 관중', 백전노장도 감동한 응원 화력…"좋은 결과로 보답해야 하지 않겠나"

5.

'한가하신 거 아니죠?' 대표팀 류지현 감독은 왜, 준PO 마다하고 유망주들 집결한 울산으로 떠났을까

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민 빠진 LA FC, 결국 서부 우승 놓쳤다

2.

손바닥 부러진 상태로 홈런 → 감독 눈물, 사라진 국대 안방마님 수술한다

3.

전준우 논란 파고들 삼성, 100% vs 93.8%인데, 1위와 꼴찌라니, 100% 확률 세밀함에서 갈린다[준PO3]

4.

연습 경기도 '만원 관중', 백전노장도 감동한 응원 화력…"좋은 결과로 보답해야 하지 않겠나"

5.

'한가하신 거 아니죠?' 대표팀 류지현 감독은 왜, 준PO 마다하고 유망주들 집결한 울산으로 떠났을까

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.