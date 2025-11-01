드디어 이겼다! 권영민 한국전력 감독 "에디 오늘 같이 공격력 안 나오면 서재덕이 낫다"

기사입력 2025-11-01 16:41


사진제공=KOVO

사진제공=KOVO

[수원=스포츠조선 한동훈 기자] V리그 남자부 한국전력이 시즌 첫 승을 신고했다.

한국전력은 1일 수원체육관에서 열린 진에어 2025~2026 V리그 1라운드서 삼성화재를 세트스코어 3대1(20-25, 25-18, 25-14, 25-20)로 승리했다. 한국전력은 1세트 불안하게 출발했지만 분위기를 재빨리 수습했다.

경기 후 권영민 한국전력 감독은 "일단 선수들 너무 열심히 해줬다. 시즌 첫 승 빨리했어야 했는데 아쉽다. 1세트 끝나고 서재덕을 투입하면서 리시브가 안정되고 승우도 살아났다. 그때부터 저희 배구하지 않았나 싶다"고 총평했다.

이어서 "에디를 쓰는 이유는 공격력 때문이다. 오늘 같이 공격력이 안 나오면 서재덕이 들어가서 안정화 시키는 편이 났다. 사이드아웃 배구만 해도 승산이 있다. 에디가 필요할 때 들어가서 공격력으로 분배를 해준다면 팀이 더 좋아지지 않을까"라고 기대했다.

하승우와 베논의 호흡에 대해서 "아직까지는 더 맞춰야 한다. 베논이 주춤주춤 하는 모습이 있다. 승우도 맞춰주려고 하다보니 원래 주는 타이밍보다 조금 늦다. 많이 좋아지긴 했다. 조금 더 좋아진다면 베논이 더 편하게 하지 않을까"라고 전망했다.

베논은 아직 한국 배구에 적응하는 단계라고 진단했다.


사진제공=KOVO

사진제공=KOVO
권영민 감독은 "다른 리그에서는 하이볼을 큰 공격으로 생각 안 하더라. 페인트나 연타로 넣어주고 그런데 한국에서는 외국인 선수가 하이볼 성공률이 높아야 좋은 팀이라고 이야기 해줬다. 조금씩 배구 스타일을 맞춰가는 단계다. 베논도 열심히 해주고 있다"고 고마워했다.

시즌 초반이라 한 경기 한 경기 컨디션이 중요하다.


권영민 감독은 "2라운드 3라운드는 지나야 순위 윤곽이 나올 것 같다. 그날 컨디션에 따라서 승패가 많이 갈릴 것 같다. 오늘 어려운 경기 이겨냈다. 3연패 마음의 짐 내려갔을 것이라고 생각한다. 다음 경기부터 우리 배구 색깔 잘 나타나게 해서 승리할 수 있도록 하겠다"고 다짐했다.


수원=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

