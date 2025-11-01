드디어 이겼다! 권영민 한국전력 감독 "에디 오늘 같이 공격력 안 나오면…

|
[수원=스포츠조선 한동훈 기자] V리그 남자부 한국전력이 시즌 첫 승을 신고했다.
이어서 "에디를 쓰는 이유는 공격력 때문이다. 오늘 같이 공격력이 안 나오면 서재덕이 들어가서 안정화 시키는 편이 났다. 사이드아웃 배구만 해도 승산이 있다. 에디가 필요할 때 들어가서 공격력으로 분배를 해준다면 팀이 더 좋아지지 않을까"라고 기대했다.
하승우와 베논의 호흡에 대해서 "아직까지는 더 맞춰야 한다. 베논이 주춤주춤 하는 모습이 있다. 승우도 맞춰주려고 하다보니 원래 주는 타이밍보다 조금 늦다. 많이 좋아지긴 했다. 조금 더 좋아진다면 베논이 더 편하게 하지 않을까"라고 전망했다.
시즌 초반이라 한 경기 한 경기 컨디션이 중요하다.
권영민 감독은 "2라운드 3라운드는 지나야 순위 윤곽이 나올 것 같다. 그날 컨디션에 따라서 승패가 많이 갈릴 것 같다. 오늘 어려운 경기 이겨냈다. 3연패 마음의 짐 내려갔을 것이라고 생각한다. 다음 경기부터 우리 배구 색깔 잘 나타나게 해서 승리할 수 있도록 하겠다"고 다짐했다.
수원=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com