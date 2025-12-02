이기면 2위... 5명 뭉친 현대건설이 실바 혼자 버틴 GS칼텍스에 3-0 셧아웃[수원 리뷰]
|
|
|2일 수원체육관에서 열린 V리그 여자부 현대건설과 GS칼텍스의 경기. 현대건설 카리가 공격을 시도하고 있다. 수원=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.12.02/
|
|
|2일 수원체육관에서 열린 V리그 여자부 현대건설과 GS칼텍스의 경기. 현대건설 카리가 수비를 시도하고 있다. 수원=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.12.02/
|
|
|2일 수원체육관에서 열린 V리그 여자부 현대건설과 GS칼텍스의 경기. 현대건설 자스티스가 공을 받아내고 있다. 수원=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.12.02/
[수원=스포츠조선 권인하 기자]치열한 2위 다툼에서 현대건설이 한발 앞서 나갔다.
현대건설은 2일 수원체육관에서 열린 진에어 2025~2026 V-리그 GS칼텍스와의 홈경기서 세트스코어 3대0(25-19, 25-20, 25-19)의 완승을 거뒀다.
6승6패를 기록한 현대건설은 승점 3점을 더해 20점을 기록하며 페퍼저축은행(6승5패, 17점)을 제치고 단독 2위가 됐다.
2위 상승을 노리던 GS칼텍스는 5승6패가 되며 승점 16점, 4위를 유지했다.
한국도로공사가 10연승을 달리며 승점 28점으로 1위를 독주하고 있는 가운데 페퍼저축은행과 현대건설이 승점 17점, GS칼텍스와 흥국생명이 승점 16점을 기록 해 4팀의 2위 싸움이 치열하게 진행중인 상황에서 현대건설과 GS칼텍스가 만났다. 이날 이겨 승점 3점을 챙기는 팀이 2위로 올라가는 상황. 당연히 동기부여가 될 수밖에 없었다.
의외로 쉽게 결정이 났다. 현대건설은 카리와 정지윤 양효진 등이 맹활약을 펼치며 득점력을 보였고, GS칼텍스는 주포 실바외엔 국내 선수들의 득점 지원이 부족했다. 부상으로 빠진 아시아쿼터 레이나의 공백이 크게 느껴졌다.
1세트엔 초반 접전 중 중반 이후 승부가 갈렸다. 11-10에서 카라의 스파이크와 양효진의 서브 에이스, 실바의 서브 범실, 정지윤의 스파이크 등으로 15-11, 4점차로 앞서면서 승기를 잡았고, 이 점수차를 유지하며 20점대를 넘겼다. 23-19에서 실바의 서브 범실과 최유림의 공격 범실로 25-19로 승리.
|
|
|2일 수원체육관에서 열린 V리그 여자부 현대건설과 GS칼텍스의 경기. GS칼텍스 실바가 공격을 시도하고 있다. 수원=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.12.02/
|
|
|2일 수원체육관에서 열린 V리그 여자부 현대건설과 GS칼텍스의 경기. GS칼텍스 유서연이 공격을 시도하고 있다. 수원=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.12.02/
2세트도 초반 정지윤과 자스티스, 김희진의 공격이 연속 성공하며 6-3으로 앞서며 초반 분위기를 장악했고, 카리와 정지윤의 공격이 성공하면서 리드를 유지했다. GS칼텍스가 실바를 앞세워 17-17 동점을 만들었지만 현대건설은 상대 범실에 이어 정지윤이 실바의 공격을 연달아 블로킹하며 단숨에 20-17로 다시 리드를 잡았고, 결국 25-20으로 따냈다.
|
|
|2일 수원체육관에서 열린 V리그 여자부 현대건설과 GS칼텍스의 경기. GS칼텍스 선수들이 득점을 성공한 후 환호하고 있다. 수원=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.12.02/
승기를 잡은 현대건설은 3세트에서도 GS칼텍스를 밀어부쳤다. 카리의 공격과 김희진의 블로킹 등으로 초반에 7-2로 앞서면서 일찌감치 승리를 예약했다.
그러나 GS칼텍스가 끈질기게 따라붙었다. 오세연을 앞세워 9-10, 1점차 까지 쫓은 것. 그러나 김희진의 중앙 공격과 유서연의 공격 범실로 12-9, 3점차로 다시 벌린 현대건설은 양효진의 속공과 김희진의 블로킹 등으로 점수차를 벌렸고, 24-19에서 실바의 백어택을
현대건설은 카리가 18득점, 정지윤이 17득점으로 투톱이 승리에 앞장섰고, 양효진이 10점, 김희진이 8점, 자스티스가 7점을 올리는 등 주전이 고르게 득점에 가담했다.
반면 GS칼텍스는 실바가 23득점으로 양팀 최다득점을 기록했지만 오세연이 7득점, 최유림과 권민지 유서연 등이 5득점씩에 머물렀다.
수원=권인하 기자 indyk@sportschosun.com
